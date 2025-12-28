Ρούπερτ Γκριντ, Ντέιζι Ρίντλεϊ και Σαμ Κλάφλιν προστίθενται στο καστ της σκοτεινής «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» με Τζόνι Ντεπ

Με ένα cast που τραβά τα βλέμματα και μια σκηνοθετική ματιά που υπόσχεται κάτι διαφορετικό, το «Ebenezer: A Christmas Carol» μοιάζει έτοιμο να μετατρέψει ένα γνώριμο χριστουγεννιάτικο παραμύθι σε μια εμπειρία με κινηματογραφική ένταση.

Με άρωμα παλιού Λονδίνου, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ένα καστ γεμάτο μεγάλα ονόματα, η νέα κινηματογραφική διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» του Κάρολου Ντίκενς φαίνεται πως φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα φιλμ των επόμενων εορταστικών σεζόν.

Η ταινία «Ebenezer: A Christmas Carol», που ετοιμάζει η Paramount σε σκηνοθεσία του Τάι Γουέστ, φέρνει στο προσκήνιο τον Τζόνι Ντεπ στον εμβληματικό ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ, πλαισιωμένο από ένα cast που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στη star power και την υποκριτική αξιοπιστία.

Στους νεοαφιχθέντες της παραγωγής συγκαταλέγονται οι Ρούπερτ Γκριντ, Ντέιζι Ρίντλεϊ, Σαμ Κλάφλιν, Τσάρλι Μέρφι, Άρθουρ Κόντι και Έλι Μπάμπερ, ονόματα που προέρχονται από μερικά από τα πιο δημοφιλή κινηματογραφικά και τηλεοπτικά σύμπαντα της τελευταίας δεκαετίας. Παράλληλα, ήδη έχουν ανακοινωθεί οι συμμετοχές των Ίαν ΜακΚέλεν, Αντρέα Ράιζμπορο και Τράμελ Τίλμαν, δίνοντας στην ταινία χαρακτήρα prestige παραγωγής.

Η ιστορία παραμένει πιστή στον πυρήνα του κλασικού έργου του Ντίκενς, αλλά η προσέγγιση διαφοροποιείται αισθητά. Η εκδοχή του Τάι Γουέστ αντιμετωπίζει τη «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» όχι απλώς ως εορταστικό παραμύθι, αλλά ως μια σκοτεινή, υπερφυσική αφήγηση, με έντονα στοιχεία ψυχολογικού δράματος και gothic αισθητικής. Το Λονδίνο του 19ου αιώνα γίνεται σκηνικό για μια εσωτερική διαδρομή, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συγκρούονται με τρόπο σχεδόν εφιαλτικό.

Αν και οι ρόλοι δεν έχουν αποκαλυφθεί επίσημα, πληροφορίες θέλουν τον Ρούπερτ Γκριντ να ενσαρκώνει τον Μπομπ Κράτσιτ, έναν από τους πιο ανθρώπινους και συγκινητικούς χαρακτήρες της ιστορίας. Οι υπόλοιπες επιλογές ρόλων παραμένουν μυστήριο, στοιχείο που ενισχύει το buzz γύρω από την ταινία.

Το σενάριο υπογράφει ο Νάθανιελ Χάλπερν, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η Έμμα Γουάτς, με μια ομάδα έμπειρων εκτελεστικών παραγωγών να στηρίζει το project. Η ημερομηνία κυκλοφορίας έχει ήδη «κλειδώσει» για τις 13 Νοεμβρίου 2026, τοποθετώντας την ταινία στην καρδιά της εορταστικής περιόδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ για τον Ντίκενς φαίνεται ανανεωμένο, καθώς μέσα στην ίδια χρονιά ανακοινώθηκε και μια δεύτερη κινηματογραφική διασκευή από τη Warner Bros., με τον Γουίλεμ Νταφό στον ρόλο του Σκρουτζ. Ωστόσο, η εκδοχή του Τάι Γουέστ δείχνει να στοχεύει σε ένα πιο ατμοσφαιρικό, σκοτεινό και κινηματογραφικά τολμηρό αποτέλεσμα.