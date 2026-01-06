Emily in Paris: Και επίσημα θα επιστρέψει με 6η σεζόν - Η ανάρτηση του Netflix

Και αυτή τη φορά, το Emily in Paris θα έχει άρωμα Ελλάδας

Όχι πως δεν το περιμέναμε, αλλά το Netflix ανακοίνωσε και επίσημα πως το Emily in Paris θα επιστρέψει με την έκτη σεζόν. Και αυτή τη φορά, θα έχει άρωμα Ελλάδας, κρίνοντας από το φινάλε της τελευταίας. Η οποία, παρεπιμπτόντως, ήταν καλύτερη από την προηγούμενη, παρόλο που είχαν δημιουργηθεί εντάσεις πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Θα θυμάστε τι είχε συμβεί με τον Λούκας Μπράβο, ο οποίος λογικά θα πάρει την προσοχή που θέλει στην επόμενη σεζόν.

Ο Ντάρεν Σταρ, ο δημιουργός της σειράς, που μας έχει ταξιδέψει στο Παρίσι και τη Ρώμη, ανέφερε σε συνέντευξή του πως «υπάρχουν πολλά μέρη που θα επισκεφθούμε. Ωστόσο, το Emily in Paris δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει τη μόνιμη βάση. Όμως, αν μπορώ να πάρω το κοινό σε ένα ταξίδι κάπου αλλού, θα το ήθελα πολύ. Είναι διασκεδαστικό να το σκέφτεσαι».

Η είδηση για την έκτη σεζόν, ήρθε πολύ σύντομα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν αποτέλεσε κάποια έκπληξη. Το φινάλε άφηνε να εννοηθεί πως θα έχουμε συνέχεια στο Emily in Paris και αυτή τη φορά η Ελλάδα θα βρίσκεται στο κάδρο. Η ανάρτηση του Netflix δείχνει την Έμιλι, να σβήνει το κερί “6”, το οποίο βρίσκεται σε ένα κρουασάν.

Emily in Paris: Τι είναι πιθανό να δούμε στην 6η σεζόν

Όπως είδαμε στην τελευταία σεζόν, η οποία κυκλοφόρησε στο Netflix τον Δεκέμβριο, η Έμιλι χώρισε για δεύτερη φορά με τον Μαρσέλο. Αποφάσισε να μην πάει στη Ρώμη μαζί του, αλλά να συνεχίσει στο Παρίσι και στο Agence Grateau. Ο Γκάμπριελ, που αθόρυβα έδειχνε το ενδιαφέρον του προς εκείνη, αποφάσισε να γίνει σεφ σε πολυτελές γιοτ, το οποίο κατέληξε στην Ελλάδα. Στο τέλος τον βλέπουμε να στέλνει καρτ ποστάλ στην Έμιλι, ζητώντας της να τον συναντήσει. Επομένως, η ίδια θα βρεθεί στην χώρα μας για τη νέα της περιπέτεια. Το τι ακριβώς θα υπάρξει ανάμεσα σε εκείνη και τον Γκάμπριελ, θα το μάθουμε εν καιρώ.

Στο μεταξύ, η Μίντι βρίσκεται σε αδιέξοδο στην προσωπική της ζωή. Ο Νίκολας της έκανε πρόταση γάμου, αλλά είναι φανερό πως η καρδιά της είναι δοσμένη στον Άλφι. Κατά πάσα πιθανότητα, θα αρνηθεί την πρόταση και θα προσπαθήσει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Η 6η σεζόν του Emily in Paris δεν γνωρίζουμε πότε θα γίνει διαθέσιμη στο Netflix, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να επιστρέψει σύντομα. Ενδεχομένως να τη δούμε τα επόμενα Χριστούγεννα.