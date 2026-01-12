Οι Χρυσές Σφαίρες δείχνουν το δρόμο: Hamnet και One Battle After Another τα φαβορί στα βραβεία Όσκαρ

Οι νικητές στις Χρυσές Σφαίρες δεν προκάλεσαν καμία έκπληξη. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στα Όσκαρ

Είναι οι Χρυσές Σφαίρες προάγγελος των Όσκαρ; Αυτή είναι μια κοινοτοπία που ακολουθεί τα πρώτα, σημαντικά, βραβεία της χρονιάς, που αναμφίβολα έχουν την δυναμική να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους της Ακαδημίας και να μεταφέρουν το κλίμα στη δεύτερη μεγαλύτερη τελετή για τον κινηματογράφο. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα. Πέρυσι, για παράδειγμα, είδαμε το Anora να σαρώνει τα Όσκαρ, ενώ προηγουμένως στις Χρυσές Σφαίρες ήταν άφαντο. Αντίστοιχα, η Ντέμι Μουρ κέρδισε στις Χρυσές Σφαίρες το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ για τον ρόλο της στην ταινία «The Substance», αλλά δε συνέβη το ίδιο με τα Όσκαρ.

Αν και έχουν διαφορετική λογική στη ψηφοφορία, μια σαρωτική νίκη στις Χρυσές Σφαίρες γέρνει τη ζυγαριά. Όπως αναφέρει ο ειδικός στον κινηματογράφο και τα μέσα ενημέρωσης, Άνταμ Ντάνιελ, «οι Χρυσές Σφαίρες λειτουργούν συχνά ως ένας πρώιμος αλλά καθοριστικός δείκτης της δυναμικής στην κούρσα των Όσκαρ, διαμορφώνοντας τις αφηγήσεις της βιομηχανίας και σηματοδοτώντας ποιες ταινίες και ποιες ερμηνείες κερδίζουν την εύνοια τόσο των κριτικών όσο και των επαγγελματιών του χώρου. Η σαρωτική επικράτηση του One Battle After Another στις Χρυσές Σφαίρες εδραιώνει τη θέση της ταινίας -και του σεναριογράφου/σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον- ως φαβορί για τα Όσκαρ».

Hamnet και One Battle After Another τα φαβορί των Όσκαρ

Το Hamnet, που κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 22 Ιανουαρίου επικράτησε του ανταγωνισμού -Sinners, Frankenstein, The Secret Agent, It Was Just an Accident και Sentimental Value- και κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας. Και επίσημα θεωρείται ο βασικός αντίπαλος του One Battle After Another στην οσκαρική κούρσα για την Καλύτερη Ταινία. Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, από την άλλη, ήταν βέβαιο πως θα κέρδιζε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μιούζικαλ/Κωμωδία στις Χρυσές Σφαίρες, επομένως δεν προκάλεσε καμία έκπληξη.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ως παραγωγός του Hamnet, παρέλαβε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας (πριν παραδώσει το μικρόφωνο στη σεναριογράφο και σκηνοθέτιδα Κλόι Ζάο), γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το κύρος της ταινίας, δεδομένου του σεβασμού που απολαμβάνει ο σκηνοθέτης στον χώρο. Επιπλέον, η πρωταγωνίστρια Τζέσι Μπάκλεϊ κέρδισε το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα, ενώ ο Πολ Τόμας Άντερσον του One Battle After Another απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλύτερου Σεναρίου, προσθέτοντάς τα στη διάκρισή του ως παραγωγός.

Είναι σχεδόν βέβαια πως οι δύο ταινίες θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον στα βραβεία της Ακαδημίας. Αν πρέπει να κάνουμε μια πρόβλεψη, τότε πιστεύουμε πως ο Άντερσον θα πάρει βραβείο σκηνοθεσίας, αλλά το Hamnet θα αναδειχθεί η Καλύτερη Ταινία. Από την άλλη, η Τζέσι Μπάκλεϊ έχει εξίσου μεγάλες πιθανότητες να κερδίσει βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου, σε αντίθεση με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που θα δει μάλλον τον Τιμοτέ Σαλαμέ να σηκώνει το βραβείο Α’ ανδρικού, για την ερμηνεία του στο Marty Supreme.

