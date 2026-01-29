Bridgerton: Η τέταρτη σεζόν κυκλοφόρησε στο Netflix και καταπιάνεται με ένα βαθιά ριζωμένο ταμπού

Η πολυαναμενόμενη σεζόν του Bridgerton έγινε διαθέσιμη με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια

Το πολυαναμενόμενο πρώτο μέρος της τέταρτης σεζόν της σειράς Bridgerton, προσγειώθηκε σήμερα στο Netflix, με τέσσερα επεισόδια να γίνονται διαθέσιμα. Η ιστορία του ρομαντικού δράματος ακολουθεί το ειδύλλιο του Μπένεντικτ και της Σόφι, το οποίο βασίζεται στο τρίτο βιβλίο της Τζούλια Κουίν. Όλη η σειρά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Το Bridgerton έχει κερδίσει τους θεατές για πολλούς λόγους - ένας εξ αυτών είναι και ο αγνός και αληθινός έρωτας των πρωταγωνιστών και οι καυτές ερωτικές σκηνές. Φυσικά, και στην τέταρτη σεζόν θα παραμείνουν ζωντανά, με τη διαφορά πως αυτή τη φορά θα δούμε και ένα βαθιά ριζωμένο ταμπού.

Όπως γράφει το BBC, την περίοδο της Αντιβασιλείας, οι ανύπαντρες γυναίκες της ανώτερης τάξης είχαν πλήρη άγνοια για τη σεξουαλική επαφή. Εν αντιθέση με τους άντρες, που απολάμβαναν την πλήρη ελευθερία να ταξιδεύουν σε όλη την Ευρώπη, αποκτώντας σεξουαλική εμπειρία. Όσο λοιπόν οι νεόνυμφοι Φραντσέσκα και Τζον Στέρλινγκ επιστρέφουν από τα Χάιλαντς, αυτό το χάσμα της γνώσης που υπάρχει μεταξύ τους, αρχίζει να δημιουργεί ένταση.

Ουσιαστικά, το ζευγάρι δυσκολεύεται να συνδεθεί ερωτικά, με τη Φραντσέσκα να αναρωτιέται απεγνωσμένα αν της διαφεύγει κάτι. Ζητά τη βοήθεια της μητέρας της, προκειμένου να λύσει αυτό το μυστήριο. «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο να βλέπουμε τη Φραντσέσκα να στηρίζεται στις γυναίκες γύρω της για να αποκτήσει αυτή τη γνώση», λέει η Χάνα Ντοντ που την υποδύεται, στο BBC News και πρόσθεσε:

«Όμως πρόκειται για μια άδικη πραγματικότητα, όπου οι άνδρες επιτρέπεται να έχουν εμπειρία, ενώ οι γυναίκες όχι. Χωρίς τέτοιες συζητήσεις, δεν μπορώ να καταλάβω πώς υποτίθεται ότι οι γυναίκες μάθαιναν αυτές τις πληροφορίες. Η Φραντσέσκα δεν ξέρει καν τι υποτίθεται ότι πρέπει να συμβαίνει».

Στη σειρά, το ζευγάρι επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα και μεταξύ του. «Ο Τζον και η Φραντσέσκα γνωρίστηκαν κυριολεκτικά μόλις έναν χρόνο πριν, οπότε υπάρχει ακόμη η αμηχανία. Υπάρχουν κενά, γιατί και οι δύο είναι εσωστρεφείς. Πρέπει πραγματικά να πιέσουν τον εαυτό τους για να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να κάνουν αυτές τις συζητήσεις. Ήταν πολύ ωραίο να δείξουμε αυτή την ειλικρίνεια μέσα στις σχέσεις», κατέληξε η ηθοποιός.

Η Τζούλια Κουίν, η συγγραφέας του Bridgeton, είχε δηλώσει για τον ρόλο της Φραντσέσκα πως είχε νιώσει ενθουσιασμό βλέποντας τους θεατές να ταυτίζονται με τη διαφορετικότητά της, καθώς συχνά χρειαζόταν τον χώρο της και δυσκολευόταν με τις κοινωνικές υποχρεώσεις. «Το να αναγνωρίζεται το συναίσθημα του να νιώθεις λίγο διαφορετικός από τα αδέλφια σου και από τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία, και το να μην σου ταιριάζει αυτό απόλυτα, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Όλοι πρέπει να βλέπουν τον εαυτό τους να εκπροσωπείται στην οθόνη. Αν έχουμε συμπεριλάβει ακόμη μία ομάδα ανθρώπων, τότε αυτό είναι υπέροχο».

Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton

Ενώ η ιστορία της Φραντσέσκας και του Τζον ξεκλειδώνει κάποιους προβληματισμούς, ο πυρήνας της τέταρτης σεζόν αφορά το ειδύλλιο του αμετανόητου εργένη Μπένεντικτ και της Σόφι Μπέκετ. Οι δυο τους γνωρίζονται σε έναν χορό μασκέ της οικογένειας Μπρίτζερτον, ωστόσο ο Μπένεντικτ δεν μαθαίνει ποτέ την ταυτότητά της.

Η διαφορά σε αυτό τον έρωτα που γεννιέται μεταξύ τους, είναι η πως η αφήγηση, για πρώτη φορά, μας μεταφέρει στην κατώτερη κοινωνική τάξη και στα δωμάτια των υπηρετών - μακριά από τη λαμπερή ζωή της ελίτ κοινωνίας. Η Γιερίν Χα εξήγησε στο BBC πως «δεν έχουμε ξαναδεί τον “κάτω όροφο” του Bridgerton. Ούτε τα πραγματικά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτοί οι χαρακτήρες και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον».

Η 4η σεζόν, πάντως, ακολουθεί πιστά το βιβλίο της Τζούλια Κουίν, με σκηνές όπως η περίφημη συνάντηση στη λίμνη όπου ο Μπένεντικτ κολυμπά γυμνός, αλλά και η εμφάνιση της Βάιολετ ως Ιωάννα της Λωραίνης στον χορό μεταμφιεσμένων. Οι λεπτομέρειες αυτές ενισχύουν τη σύνδεση της σειράς με το πνεύμα των βιβλίων ικανοποιώντας τους φανατικούς αναγνώστες.