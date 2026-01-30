Dirty Dancing: 40 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας, το σίκουελ είναι γεγονός - Επιστρέφει και η Τζένιφερ Γκρέι

Το ερώτημα φυσικά είναι ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του Πάτρικ Σουέιζι

Ήταν το 1987, όταν το Dirty Dancing κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έγινε μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες, αφού αν και γυρίστηκε με χαμηλό μπάτζετ, κατάφερε να βγάλει πάνω από 214 εκατ. δολάρια. Τώρα, τέσσερις δεκαετίες αργότερα, επιστρέφει με σίκουελ. Μαζί και η πρωταγωνίστρια Τζένιφερ Γκρέι που υποδύθηκε τη Φράνσις “Baby”Χάουζμαν.

Βέβαια, η χημεία με τον Πάτρικ Σουέιζι ήταν αυτή που έκανε το Dirty Dancing μία από τις πιο ρομαντικές ταινίες. Το ερώτημα είναι ποιος θα πάρει την θέση του ηθοποιού, που πέθανε το 2009.

Τι ξέρουμε μέχρι τώρα για το σίκουελ του Dirty Dancing

Η Lionsgate βρίσκεται πίσω από το σίκουελ του Dirty Dancing, με παραγωγούς τους Νίνα Τζέικομπσον και Μπραντ Σίμπσον. Η παραγωγή θα ξεκινήσει μέσα στο 2026, επομένως η ταινία θα χρειαστεί περίπου δύο χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους. Το σενάριο έχει αναλάβει η Κιμ Ρόζενστοκ, που πρόσφατα μας χάρισε το υπέροχο Dying for Sex στο Disney+.

Όσον αφορά την Τζένιφερ Γκρέι, εκτός από την επιστροφή της στον ρόλο που την έκανε ευρέως γνωστή, θα συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός - αν και στην αρχή είχε γραφτεί πως θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία, τελικά αυτό δεν θα συμβεί.

Το Dirty Dancing, που κυκλοφόρησε στις 21 Αυγούστου 1987, επικεντρωνόταν στην Baby, η οποία ερωτεύεται τον δάσκαλο χορού στο θέρετρο Kellerman’s τη δεκαετία του 1960. Η ταινία κέρδισε και το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το εμβληματικό «(I’ve Had) The Time of My Life». Ακολούθησαν ένα πρίκουελ το 2004 (Dirty Dancing: Havana Nights), ένα θεατρικό μιούζικαλ και ένα τηλεοπτικό ριμέικ το 2017 που προβλήθηκε στο ABC.

«Το Dirty Dancing παραμένει μέχρι σήμερα τόσο αγαπητό όσο ήταν και κατά την αρχική του κυκλοφορία, και γνωρίζαμε ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθεί μια πραγματικά ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων για να αγκαλιάσουν οι θαυμαστές την επιστροφή του», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Lionsgate Motion Picture Group, Άνταμ Φόγκελσον. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε πως συγκεντρώσαμε την ιδανική ομάδα για να προχωρήσει αυτή η ταινία σε συνεργασία με την Τζένιφερ Γκρέι. Δεν υπάρχουν καλύτεροι παραγωγοί για αυτό το φιλμ από τους μακροχρόνιους συνεργάτες και φίλους μας Νίνα και Μπραντ από το Hunger Games, και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο χαρούμενοι που η Κιμ αναλαμβάνει το σενάριο. Με αυτή τη σούπερ ομάδα πλέον στη θέση της, προχωράμε ολοταχώς, ώστε τόσο οι παλιοί θαυμαστές όσο και το νέο κοινό να ανακαλύψουν τη μαγεία, τη μουσική και το συναίσθημα που είναι το Dirty Dancing σε μια νέα κινηματογραφική ταινία φτιαγμένη για τη μεγάλη οθόνη».

Η Τζένιφερ Γκρέι με τη σειρά της δήλωσε πως «ο ρόλος της Baby έχει κρατήσει μια πολύ βαθιά και ουσιαστική θέση στην καρδιά μου, όπως και στις καρδιές τόσων πολλών θαυμαστών όλα αυτά τα χρόνια. Για πολύ καιρό αναρωτιόμουν πού θα μπορούσαμε να βρούμε τη Baby τόσα χρόνια μετά και πώς θα ήταν η ζωή της, αλλά χρειάστηκε χρόνος για να συγκεντρωθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που ένιωθα ότι θα μπορούσαν να τους εμπιστευτώ με τη συνέχεια της κληρονομιάς της αρχικής ταινίας».