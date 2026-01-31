Αποκαλύφθηκαν οι πρώτες εικόνες των Fab Four από το νέο κινηματογραφικό στοίχημα του Σαμ Μέντες

Τέσσερις ταινίες, τέσσερις οπτικές, ένας μύθος: το κινηματογραφικό εγχείρημα του Σαμ Μέντες φέρνει ξανά τους Beatles στο προσκήνιο.

Ένα από τα πιο φιλόδοξα και πολυσυζητημένα κινηματογραφικά πρότζεκτ των τελευταίων ετών παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Το «The Beatles — A Four-Film Cinematic Event», η σειρά τεσσάρων ταινιών του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Σαμ Μέντες, αποκάλυψε τις πρώτες κοντινές φωτογραφίες των ηθοποιών που ενσαρκώνουν τους θρυλικούς Fab Four, πυροδοτώντας ενθουσιασμό τόσο στους σινεφίλ όσο και στους απανταχού φίλους των Beatles.

Η πρωτοτυπία του εγχειρήματος έγκειται στη δομή του: τέσσερις αυτόνομες αλλά αλληλένδετες ταινίες, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος του συγκροτήματος και ειπωμένη από τη δική του οπτική γωνία. Στον ρόλο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ συναντάμε τον Πολ Μέσκαλ, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς της νεότερης γενιάς. Ο Μπάρι Κίογκαν μεταμορφώνεται σε Ρίνγκο Σταρ, ο Τζόζεφ Κουίν υποδύεται τον Τζορτζ Χάρισον, ενώ ο Χάρις Ντίκινσον αναλαμβάνει τον απαιτητικό ρόλο του Τζον Λένον.

Η πρώτη επίσημη εικόνα από το πρότζεκτ παρουσιάστηκε με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο: μέσα από καρτ-ποστάλ που διανεμήθηκαν στο Liverpool Institute for Performing Arts, ίδρυμα που συνίδρυσε ο ίδιος ο ΜακΚάρτνεϊ, ενισχύοντας τον συναισθηματικό δεσμό του πρότζεκτ με την πόλη-γενέτειρα των Beatles.

Οι τέσσερις ταινίες αναμένεται να κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα τον Απρίλιο του 2028, σε μια παγκόσμια κινηματογραφική κυκλοφορία από τη Sony Pictures, η οποία χρηματοδοτεί και διανέμει το εγχείρημα. Πρόκειται για μια άνευ προηγουμένου στρατηγική διανομής, που φιλοδοξεί να μετατρέψει την εμπειρία θέασης σε πολιτιστικό γεγονός.

Το καστ πλαισιώνεται από σημαντικά ονόματα: η Μία ΜακΚένα-Μπρους ως Μορίν Στάρκι, η Σίρσα Ρόναν ως Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, η Άννα Σαουάι στον ρόλο της Γιόκο Όνο και η Έιμι Λου Γουντ ως Πάτι Μπόιντ. Συμμετέχουν επίσης οι Ντέιβιντ Μόρισι, Λιν Μπεστ, Χάρι Λόιντ, Τζέιμς Νόρτον και άλλοι, σε υποστηρικτικούς αλλά κομβικούς ρόλους.

Τα σενάρια υπογράφουν οι Τζεζ Μπάτεργουορθ, Πίτερ Στρόαν και Τζακ Θορν, ενώ η παραγωγή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Neal Street Productions του Μέντες με τη Sony Pictures Entertainment, σε σύμπραξη με την Apple Corps. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Beatles και η Apple Corps Ltd. παραχωρούν πλήρη δικαιώματα ζωής και μουσικής για ταινίες μυθοπλασίας, κάτι που προσδίδει στο εγχείρημα ιστορικό βάρος.

Με τον Σαμ Μέντες – σκηνοθέτη των American Beauty, Skyfall και 1917 – στο τιμόνι, το «The Beatles — A Four-Film Cinematic Event» φιλοδοξεί όχι απλώς να αναπαραστήσει έναν μύθο, αλλά να τον επανασυστήσει σε μια νέα γενιά θεατών, μέσα από τέσσερις ανθρώπινες, προσωπικές και βαθιά κινηματογραφικές ματιές.