Netflix: Ντοκιμαντέρ για τους Red Hot Chili Peppers θα παρουσιάσει την άγνωστη ιστορία των πρώτων χρόνων δημιουργίας τους

Το Netflix φέρνει ντοκιμαντέρ για τα πρώτα χρόνια των Red Hot Chili Peppers και τον ρόλο του Hillel Slovak στη διαμόρφωση του ήχου τους.

Το Netflix συνεχίζει να επενδύει δυναμικά σε μουσικά ντοκιμαντέρ υψηλού προφίλ, προσθέτοντας στον κατάλογό του μια νέα παραγωγή αφιερωμένη σε ένα από τα πιο επιδραστικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. Το «The Rise of the Red Hot Chili Peppers», σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν, κάνει πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου και φιλοδοξεί να ρίξει φως στα πρώτα, δύσκολα και καθοριστικά χρόνια της μπάντας στο Λος Άντζελες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον ρόλο του αρχικού κιθαρίστα Hillel Slovak.

Σε αντίθεση με τις περισσότερες αφηγήσεις που επικεντρώνονται στην περίοδο της παγκόσμιας επιτυχίας με άλμπουμ όπως τα Blood Sugar Sex Magik, Californication και By the Way, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ επιστρέφει στις ρίζες. Στα χρόνια πριν από τα πλημμυρισμένα από κόσμο στάδια και τις εκατομμύριες πωλήσεις, όταν μια παρέα εφήβων φίλων από το Λος Άντζελες πειραματιζόταν με έναν εκρηκτικό συνδυασμό funk, punk και ραπ ροκ, δημιουργώντας σταδιακά έναν ήχο που έμελλε να αλλάξει τη σύγχρονη ροκ σκηνή.

Κεντρικό πρόσωπο της αφήγησης είναι ο Hillel Slovak, ο πρώτος κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος, ο οποίος θεωρείται από πολλούς η «καρδιά» του πρώιμου ήχου των Red Hot Chili Peppers. Ο Slovak πέθανε το 1988 από υπερβολική δόση ναρκωτικών, σε ηλικία μόλις 26 ετών — μια απώλεια που σημάδεψε βαθιά τα μέλη της μπάντας και καθόρισε την πορεία τους. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τόσο τη μουσική του συνεισφορά όσο και τον στενό δεσμό φιλίας που τον ένωνε με τον Anthony Kiedis και τον Flea, μια σχέση που ξεκίνησε από τα σχολικά τους χρόνια.

Η ταινία περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις με τους Kiedis και Flea, καθώς και μαρτυρίες από φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος του Slovak. Μέσα από αρχειακό υλικό, σπάνιες φωτογραφίες και προσωπικές αφηγήσεις, αποτυπώνεται η καθημερινότητα μιας μπάντας που πάλευε με οικονομικές δυσκολίες, εξαρτήσεις, απώλειες και δημιουργικά αδιέξοδα, πριν τελικά μετατραπεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.

«Είναι μια ιστορία για τις φιλίες που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας και για τη δύναμη των δεσμών που γεννιούνται στην εφηβεία», δήλωσε ο σκηνοθέτης Μπεν Φέλντμαν, γνωστός από τα ντοκιμαντέρ Bug Out και Rich & Shameless. Όπως τόνισε, στόχος της ταινίας δεν είναι απλώς η μουσική καταγραφή, αλλά μια ανθρώπινη, οικεία ματιά στη διαδρομή τεσσάρων νέων που βρέθηκαν από τα γκαράζ του Λος Άντζελες στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Το πρότζεκτ έχει την υπογραφή των εταιρειών Asta Entertainment, Submarine Entertainment και Polygram Entertainment, ενώ προβλήθηκε αρχικά σε κλειστές προβολές και σε αγοραστές στο Φεστιβάλ Καννών, πριν εξασφαλίσει τη διανομή του Netflix. Παραγωγός είναι ο Marc D’Agostino, μοντέρ ο John Tarquinio, ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς συγκαταλέγεται και ο James Slovak, συγγενής του αείμνηστου κιθαρίστα.

Με περισσότερα από 120 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως και καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, οι Red Hot Chili Peppers παραμένουν ένα από τα πιο εμπορικά και επιδραστικά συγκροτήματα της ροκ. Το «The Rise of the Red Hot Chili Peppers» έρχεται να υπενθυμίσει ότι πίσω από την επιτυχία βρίσκονται ιστορίες απώλειας, επιμονής και φιλίας — στοιχεία που, όπως δείχνει το ντοκιμαντέρ, αποτέλεσαν το πραγματικό θεμέλιο του θρυλικού συγκροτήματος.