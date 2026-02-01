Στο σφυρί το χειρόγραφο του Τζακ Κέρουακ για το έργο «Στον δρόμο» - Φτάνει έως και τα 4 εκατ. η αξία του

Το χειρόγραφο του Κέρουακ δημοπρατείται στις 12 Μαρτίου στο Christie's, με την αξία του να κυμαίνονται μεταξύ 2,5 και 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρωτότυπο χειρόγραφο-ρολό μήκους 37 μέτρων του Τζακ Κέρουακ για το εμβληματικό μυθιστόρημα «Στον δρόμο», γραμμένο σε τρεις εβδομάδες το 1951, θα τεθεί σε ζωντανή δημοπρασία στο Christie's στη Νέα Υόρκη στις 12 Μαρτίου 2026, ως μέρος τεσσάρων πωλήσεων από τη Συλλογή Τζιμ Άιρσέι. Η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κυμαίνεται από 2,5 έως 4 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 1,8-2,9 εκατ. λίρες), καθιστώντας το ένα από τα πιο πολύτιμα λογοτεχνικά τεκμήρια σε ιδιωτικά χέρια. Μαζί του θα πωληθεί και το ρολό του «The Dharma Bums» (εκτίμηση 300.000-500.000 δολάρια) στις 13 Μαρτίου.

Ο Κέρουακ έγραψε το προσχέδιο τον Απρίλιο 1951 στο Μανχάταν, κολλώντας φύλλα ιχνογραφικού χαρτιού για να δακτυλογραφήσει ασταμάτητα –πιθανώς φορτωμένος με μπενζεδρίνη και καφέ– αποφεύγοντας αλλαγές στις σελίδας. Χωρίς παραγράφους ή κεφάλαια, με πραγματικά ονόματα (π.χ. Neal Cassady ως Dean Moriarty), από το ρολό λείπει το τέλος. Εκδόθηκε το 1957 μετά από επεξεργασία, καθιερώνοντάς το ως ένα έργο-σύμβολο για την εξερεύνηση, την ελευθερία και την απόρριψη του υλισμού. Η Χέδερ Γουάιντραουμπ, ειδική του Christie's, το χαρακτηρίζει «το πιο εμβληματικό τεκμήριο της Beat Generation και της αμερικανικής λογοτεχνίας».

«Όταν το ξεδιπλώνεις, μοιάζει με δρόμο», λέει.

Το ρολό ανήκε στη Συλλογή Τζιμ Άιρσέι, την εκτενή ιδιωτική συλλογή του ιδιοκτήτη των Indianapolis Colts, που περιλαμβάνει μουσικά, λογοτεχνικά, κινηματογραφικά και αθλητικά αντικείμενα. Ο Άιρσέι το αγόρασε το 2001 σε Christie's για 2,43 εκατ. δολάρια (ρεκόρ τότε). Τελικά, το περιόδευσε σε μουσεία και εκθέσεις, δανείζοντάς το σε βιβλιοθήκες.