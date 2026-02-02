Το "Stranger Things: Tales From ’85" έρχεται να καλύψει το κενό που σου άφησε η σειρά - Έχουμε και trailer

Φυσικά, βρισκόμαστε πάλι στο σύμπαν του Stranger Things και δημιουργοί είναι οι αδερφοί Ντάφερ

Αν το Stranger Things έχει αφήσει ένα μεγάλο κενό μέσα σου, τότε το Netflix έρχεται να στο καλύψει με τον καλύτερο τρόπο: με animated σειρά από το σύμπαν που αγαπήσαμε. Το Stranger Things: Tales From ’85, από τον showrunner Έρικ Ρόμπλες και τους δημιουργούς της δημοφιλούς σειράς, Ματ και Ρος Ντάφερ, έρχεται εντός της χρονιάς.

Το Tales From ’85 διαδραματίζεται στο σύμπαν του Stranger Things με την υπόθεση να εκτυλίσσεται ανάμεσα στη 2η και 3η σεζόν. Περιλαμβάνει χαρακτήρες που οι θαυμαστές ήδη γνωρίζουν και αγαπούν, αλλά και μία ανατροπή, όπως γράφει το Tudum.

Τι πραγματεύεται το Stranger Things: Tales From ’85

Βρισκόμαστε στο 1985, κατά τη διάρκεια ενός παγωμένου χειμώνα στο Χόκινς. «Οι ήρωές μας ετοιμάζονται να ξεκινήσουν ένα επικό ταξίδι όπου οι αρχικοί χαρακτήρες πρέπει να πολεμήσουν νέα τέρατα και να ξετυλίξουν ένα παραφυσικό μυστήριο που τρομοκρατεί την πόλη τους στο "Stranger Things: Tales From ’85"», αναφέρεται στην επίσημη σύνοψη. Τίποτα δεν είναι, όμως, όπως νομίζουν.

Η ιδέα για τη σειρά ήρθε στους Ντάφερ όταν έκαναν brainstorming για άλλα concepts μέσα στον κόσμο του Χόκινς. «Όταν αρχίσαμε να συζητάμε αν υπήρχε κάτι άλλο που θέλαμε να κάνουμε με το Stranger Things, αυτή ήταν μία από τις πρώτες μας ιδέες», είπε ο Ρος Ντάφερ.

Στις φωνές των ηρώων ακούγονται οι Μπρούκλιν Ντέιβι Νόρστεντ ως Eleven, Λούκα Ντίαζ ως Μάικ, Τζόλι Χόανγκ Ράπαπορτ ως Μαξ, Μπράξτον Κουίνι ως Ντάστιν, Ελάισα Γουίλιαμς ως Λούκας, Μπεν Πλεσάλα ως Γουίλ και Μπρετ Γκίπσον ως Χόπερ.

Το trailer του Stranger Things: Tales From ’85: