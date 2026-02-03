Μάικλ Τζάκσον: Από τα παιδικά χρόνια μέχρι την παγκόσμια φήμη - Η βιογραφία του έχει πλέον trailer

Με τον ανιψιό του Μάικλ Τζάκσον, σε έναν ομολογουμένως δύσκολο ρόλο

Θα τη δουν όλοι; Σίγουρα. Θα διχάσει; Και πάλι σίγουρα. Η βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον, που αρχικά ήταν να κυκλοφορήσει το 2025, αλλά τελικά η πρεμιέρα προγραμματίστηκε για τον φετινό Απρίλιο, είναι δεδομένο πως θα συζητηθεί έντονα. Όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη ταινία που επικεντρώνεται στον θρυλικό καλλιτέχνη και τη ζωή του, αλλά και γιατί είναι πιθανό να παρουσιάσει ωραιοποιημένες κάποιες πτυχές της ζωής του. Το σίγουρο είναι πως το "Michael" είναι το μεγάλο στοίχημα της Lionsgate, αν και αναμένεται να σπάσει ταμεία. Μόνο το trailer έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Το σενάριο για την ιστορία του βασιλιά της ποπ και την πορεία του στη μουσική βιομηχανία υπογράφει ο Τζον Λόγκαν και τη σκηνοθεσία ο Αντουάν Φουκουά, ενώ τον θρυλικό καλλιτέχνη υποδύεται ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον. Ο οποίος έχει καταπληκτική ομοιότητα με τον Μάικλ Τζάκσον.

Μιας και πλησιάζουμε προς τη μεγάλη πρεμιέρα -στις 24 Απριλίου θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες- η Lionsgate έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer, το οποίο ξεκινά με ένα γεμάτο στάδιο, με τον κόσμο να ζητωκραυγάζει για τον Μάικλ Τζάκσον. Στιγμές πολύ κλασικές εκείνη την εποχή. Όσο βλέπουμε τον Τζααφάρ, μεταμορφωμένο στον βασιλιά της ποπ, να βγαίνει στη σκηνή και να επιδίδεται στις κλασικές χορευτικές φιγούρες, ακούμε μια γυναικεία φωνή να λέει: «Έχεις αυτοπεποίθηση. Είσαι δυνατός. Είσαι όμορφος. Είσαι ο σπουδαιότερος όλων των εποχών».

Το trailer των 2 λεπτών και 16 δευτερολέπτων, μας παρουσιάζει στιγμές από τα παιδικά του χρόνια μέχρι την εποχή που είχε γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.

Τι ξέρουμε για τη βιογραφία του Μάικλ Τζάκσον

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, το “Michael” αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας το ταξίδι του από την ανακάλυψη του εξαιρετικού ταλέντου του ως βασικού μέλους των Jackson Five, μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο.

Αναδεικνύοντας τόσο τη ζωή του εκτός σκηνής όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της πρώιμης σόλο καριέρας του, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια θέση στην πρώτη σειρά για να γνωρίσει τον Μάικλ Τζάκσον όπως ποτέ άλλοτε.

Παραμένει ασαφές, βέβαια, το κατά πόσο η βιογραφία θα αγγίξει τις σοβαρές δημόσιες διαμάχες και κατηγορίες που σημάδεψαν τη ζωή και την καριέρα του. Συγκεκριμένα, ο Μάικλ Τζάκσον κατηγορήθηκε το 1993 για κακοποίηση ανήλικου αγοριού, σε μια υπόθεση που έκλεισε εξωδικαστικά. Το 2003 ακολούθησε μια δεύτερη μεγάλη υπόθεση που οδήγησε σε δίκη, ωστόσο δύο χρόνια αργότερα αθωώθηκε. Μετά τον θάνατό του, δύο άνδρες ισχυρίστηκαν ότι κακοποιήθηκαν από τον ίδιο όταν ήταν παιδιά, αλλά η οικογένειά του αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Στο μεταξύ, το κυκλοφόρησε μόλις δύο ημέρες πριν το ντοκιμαντέρ, που θα προβάλει ηχητικές καταγραφές που δεν έχουν ακουστεί ξανά, με τον Μάικλ Τζάκσον να μιλά για τα συναισθήματά του απέναντι στα παιδιά, όπως γράφει το Deadline.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο Μάιλς Τέλερ ως ο δικηγόρος και στενός συνεργάτης του Μάικλ Τζάκσον, Τζον Μπράνκα, ο Κόλμαν Ντομίνγκο ως ο πατέρας του, Τζο Τζάκσον, η Νία Λονγκ ως η μητέρα του, Κάθριν Τζάκσον, η Τζέσικα Σούλα ως η αδελφή του, ΛαΤόγια Τζάκσον, ο Λάρενζ Τέιτ ως ο ιδρυτής της Motown Records, Μπέρι Γκόρντι, η Λόρα Χάριερ ως η πρωτοπόρος μουσική παραγωγός Σουζάν ντε Πας, η Κατ Γκρέιαμ ως η Νταϊάνα Ρος και ο Τζουλιάνο Βάλντι ως ο Μάικλ Τζάκσον στην εποχή των Jackson 5.