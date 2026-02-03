Το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δεν πήγε τόσο άπατο, όσο πιστεύαμε

Για την ακρίβεια, έχει κάνει ένα εξαιρετικό άνοιγμα στις ΗΠΑ

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ, εξαρχής είχε προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις. Δεν είναι να απορεί κανείς δηλαδή, που δεν κόβει εισιτήρια. Η Amazon του Τζεφ Μπέζος, έβαλε πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη, ωστόσο δεν θα δει τα επιθυμητά έσοδα. Όπως ήταν αναμενόμενο, το Melania των 104 λεπτών, απασχόλησε περισσότερο τους θεατές των ΗΠΑ - όλοι οι υπόλοιποι του γύρισαν την πλάτη.

Για να μιλάμε με αριθμούς, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το BBC, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ απέφερε περισσότερα από 7 εκατ. δολάρια (5,1 εκατ. λίρες) στους κινηματογράφους των ΗΠΑ το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του. Ξεπέρασε, δηλαδή, τις προβλέψεις στο box office. Στον αντίποδα, οι κινηματογράφοι της Βρετανίας το σνόμπαραν. Σύμφωνα με τη Vue, υπήρξε κινηματογράφος που έκοψε μόλις ένα εισιτήριο, την πρώτη μέρα προβολής του ντοκιμαντέρ. Ούτε οι επόμενες ημέρες είχαν καλύτερη πορεία ωστόσο.

Υπενθυμίζεται πως για το Melania δόθηκαν από την Amazon συνολικά 40 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων τα 35 εκατ. ήταν για την προώθησή του. Περίπου 5 εκατ. δολάρια περίμεναν το πρώτο Σαββατοκύριακο, ωστόσο έγινε η ανατροπή και προς έκπληξη όλων, το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ συγκέντρωσε παραπάνω. Το Variety σχολίασε πως αυτό ήταν ένα τεράστιο ξεκίνημα, ενώ το Hollywood Reporter έγραψε πως «κανείς δεν το είδε να έρχεται». Σύμφωνα με το Deadline, σημείωσε το μεγαλύτερο άνοιγμα πρώτου Σαββατοκύριακου για ταινία μη μυθοπλασίας την τελευταία δεκαετία.

Φυσικά, για να καλύψει το κόστος θα χρειαστεί να αποφέρει πολλά περισσότερα, που δεν θα συμβεί. Αλλά σίγουρα μας δείχνει πως ακόμα και οι αμφιλεγόμενες προσωπικότητες οδηγούν τον κόσμο στους κινηματογράφους.

Η ίδια η Μελάνια Τραμπ ανέφερε πως το ντοκιμαντέρ της «αγαπήθηκε από όλους», επικαλούμενη τη βαθμολογία A του CinemaScore που έλαβε σε έρευνα θεατών που την παρακολούθησαν. Επιπλέον, διαθέτει συντριπτικά θετικό ποσοστό κοινού 99% στο Rotten Tomatoes -αν και υπάρχει μεγάλο χάσμα σε σχέση με το 10% που της έδωσαν οι κριτικοί κινηματογράφου.

Ο Όουεν Γκλάιμπερμαν του Variety χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ «τόσο ενορχηστρωμένο, εξωραϊσμένο και σκηνοθετημένο, που μετά βίας ξεπερνά το επίπεδο ενός ξεδιάντροπου διαφημιστικού σποτ», ενώ ο κριτικός του Empire, Γουίλιαμ Τόμας, το αποκάλεσε «ένα κολακευτικό πορτρέτο της τρέχουσας αμερικανικής κυβέρνησης, ντυμένο με άκομψα, γυαλιστερά ρούχα τηλεοπτικού ριάλιτι».

Στο στόχαστρο η Amazon για το ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ

Στο μεταξύ, θέμα συζήτησης έχει γίνει και το ότι η Amazon έδωσε τόσα πολλά για το Melania, με πολλούς να υποστηρίζουν πως τα κίνητρά της, μάλλον, πολιτικά. «Η Amazon MGM Studios έδωσε 40 εκατ. δολάρια για τα παγκόσμια δικαιώματα προβολής, σε μια συμφωνία που ευρέως θεωρείται κίνηση προσέγγισης του Λευκού Οίκου», ανέφερε το Hollywood Reporter.

Την περασμένη εβδομάδα, οι New York Times έγραψαν ότι μεγάλο μέρος του Χόλιγουντ αναρωτιέται «αν η προσπάθεια της Amazon είναι κάτι περισσότερο από μια απόπειρα της εταιρείας να κολακεύσει τον πρόεδρο Τραμπ». Όταν ρωτήθηκε από την εφημερίδα για την προώθηση της ταινίας, η Amazon επανέλαβε δήλωση που είχε εκδώσει στο παρελθόν: «Αδειοδοτήσαμε την ταινία για έναν και μόνο λόγο -επειδή πιστεύουμε ότι οι πελάτες θα τη λατρέψουν».

Η συμφωνία της Amazon για την ταινία περιλαμβάνει επίσης τα δικαιώματα για μια σειρά-συνέχεια σχετικά με τη Μελάνια.

Το Melania καταγράφει τις 20 κρίσιμες ημέρες που προηγήθηκαν της ορκωμοσίας του 2025, ακολουθώντας την Πρώτη Κυρία σε μια περίοδο έντονης προετοιμασίας και επανόδου στη δημόσια ζωή. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, ο θεατής θα έχει μια άνευ προηγουμένου πρόσβαση στην καθημερινότητα της Μελάνια Τραμπ, με αποκλειστικό υλικό από κρίσιμες συναντήσεις, ιδιωτικές συζητήσεις και χώρους που δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ ξανά.