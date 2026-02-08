Σωματείο Σκηνοθετών Αμερικής: Το κορυφαίο βραβείο απονεμήθηκε στον Πoλ Τόμας Άντερσον

Tο «One Battle After Another» χάρισε στον Πoλ Τόμας Άντερσον το κορυφαίο βραβείο σκηνοθεσίας στα 78α DGA Awards.

Σε μια λαμπρή βραδιά που γιόρτασε τις κορυφαίες σκηνοθετικές επιδόσεις του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ο Πολ Τόμας Άντερσον αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στα 78α ετήσια βραβεία της Directors Guild of America (DGA), κερδίζοντας το κορυφαίο βραβείο για την ταινία «One Battle After Another». Η τελετή, ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην κινηματογραφική σεζόν και βασικός δείκτης για τις υποψηφιότητες των Όσκαρ, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Μπέβερλι Χιλς, με παρουσιαστή τον κωμικό και ηθοποιό Κουμάιλ Ναντζιάνι.

Ο Άντερσον, που θεωρείται ήδη ένα από τα φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερου Σκηνοθέτη, αφιέρωσε τη νίκη του στον αείμνηστο βοηθό σκηνοθέτη Άνταμ Σόμνερ, ο οποίος απεβίωσε το 2024, εκφράζοντας συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για τη συνεισφορά του στην ομάδα και την παραγωγή της ταινίας. Η διάκριση αυτή, που δίνεται από την DGA για «Εξαιρετική Σκηνοθεσία σε Κινηματογραφική Ταινία Μεγάλου Μήκους», θεωρείται σημαντικός προγνωστικός δείκτης για τα βραβεία Όσκαρ.

Στην κατηγορία της τηλεόρασης, το δράμα «The Pitt» κέρδισε το βραβείο για Καλύτερη Δραματική Σκηνοθεσία, με τη σκηνοθέτιδα Αμάντα Μαρσαλίς να αναγνωρίζεται για το επεισόδιο «6:00 PM». Στην κατηγορία κωμωδίας, το «The Studio» πήρε την κορυφή χάρη στους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ για το επεισόδιο «The Oner», ένα επίτευγμα που τους είχε ήδη αποφέρει βραβείο Emmy για σκηνοθεσία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατά τη διάρκεια της απονομής, το δίδυμο αφιέρωσε τη νίκη τους στη μνήμη της αγαπημένης τους Κάθριν Ο’Χάρα, τιμώντας την ως πηγή έμπνευσης και προσωπικό είδωλο από τα παιδικά τους χρόνια.

Η βραδιά ξεκίνησε με το «SNL50: The Anniversary Special», που κέρδισε στην κατηγορία ποικιλίας με τη σκηνοθέτιδα Λιζ Πάτρικ να παίρνει το βραβείο. Άλλες διακρίσεις περιλάμβαναν τη σκηνοθέτιδα Σάνον Μέρφι για την περιορισμένη σειρά Dying for Sex και τον Μάικ Σούινι για την εκπομπή Conan O’Brien Must Go στην κατηγορία ριάλιτι/παιχνίδι. Η τηλεταινία Nonnas του Netflix κέρδισε επίσης, με τον Στίβεν Τσμπόσκι να λαμβάνει το βραβείο για Τηλεταινία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι πέντε υποψήφιοι για το κορυφαίο βραβείο κινηματογραφικής σκηνοθεσίας — Πωλ Τόμας Άντερσον (One Battle After Another), Ράιαν Κούγκλερ (Sinners), Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Frankenstein), Τζος Σάφντι (Marty Supreme) και Κλόι Τζάο (Hamnet) — κλήθηκαν στη σκηνή για να λάβουν τιμητικά μετάλλια πριν ανακοινωθεί ο νικητής. Αυτή η παράδοση της DGA προσφέρει μια ξεχωριστή στιγμή για να αναγνωριστεί το έργο όλων των υποψηφίων.

Εκτός από τα βραβεία που δόθηκαν, η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε και μια ιστορική στιγμή στην εκπροσώπηση των δημιουργών, με την πλειοψηφία των υποψηφίων σε κορυφαίες κατηγορίες να προέρχονται από υποεκπροσωπούμενες κοινότητες — μια εξέλιξη που δείχνει τη μεταβαλλόμενη σύνθεση των ταλέντων που αναγνωρίζονται και υποστηρίζονται από τη βιομηχανία.

Τα βραβεία DGA παραμένουν ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς στη βιομηχανία, και η φετινή νίκη του Άντερσον για One Battle After Another ενισχύει τη θέση του ως πιθανό φαβορί για το Όσκαρ Καλύτερου Σκηνοθέτη, καθώς η σεζόν των βραβείων συνεχίζεται.