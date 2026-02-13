Η ταινία “F1” θα επιστρέψει στις αίθουσες με σίκουελ - Η συνέχεια βρίσκεται ήδη στα σκαριά

Η επιτυχία για την ταινία F1, συνεχίζεται

Η ταινία F1, που προβλήθηκε στους κινηματογράφους και τώρα είναι διαθέσιμη στο AppleTv, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, παραγωγό τον Τζέρι Μπρουκχάιμερ και συμπαραγωγό τον Λιούις Χάμιλτον, πήρε το πράσινο φως για σίκουελ, όπως επιβεβαιώθηκε και επίσημα στο BBC. Μία από τις πιο φιλόδοξες παραγωγές για το συγκεκριμένο άθλημα, δεν κατάφερε μόνο να σημειώσει εισπρακτική επιτυχία, αλλά και να συνεχίσει την ιστορία της.

Μάλιστα, το F1 είναι υποψήφιο και σε τέσσερις κατηγορίες για βραβείο Όσκαρ, μεταξύ αυτών και για Καλύτερη Ταινία - αν και είναι βέβαιο πως δεν θα το κερδίσει.

Αν και οι φήμες για σίκουελ κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες, κανείς δεν είχε επιβεβαιώσει την είδηση - μέχρι τώρα. Μιλώντας στο ετήσιο γεύμα των Όσκαρ στο Λος Άντζελες, ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ δήλωσε πως ήδη έχουν ξεκινήσει να δουλεύουν πάνω στο σίκουελ. Απέφυγε, όμως, να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, όπως για το αν θα δούμε τον Μπραντ Πιτ να επιστρέφει στον ρόλο του ή πότε περίπου θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες.

Η απόλυτη επιτυχία για την ταινία F1

Η ταινία, που κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, κατέγραψε παγκόσμιες εισπράξεις ύψους 630 εκατ. δολαρίων, αποτελώντας τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην ιστορία της Apple Original Films στις κινηματογραφικές αίθουσες. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των σεζόν 2023 και 2024 της Formula 1, με σκηνές από πραγματικούς αγώνες, μεταξύ αυτών και στο British Grand Prix στο Silverstone Circuit.

Πρωταγωνιστής στο F1 είναι ο Μπραντ Πιτ, ο οποίος ενσαρκώνει έναν βετεράνο οδηγό, τον Σόνι Χέιζ, που επιστέφει στην ενεργό δράση και στην πίστα της Formula 1, έπειτα από μακρόχρονη απουσία.

Ο ίδιος ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ δήλωσε έκπληκτος, αλλά και ικανοποιημένος, από την αναγνώριση της ταινίας στα φετινά Όσκαρ, επισημαίνοντας πως η παραγωγή της υπήρξε μακρά και απαιτητική, καθώς επηρεάστηκε από την πολύμηνη απεργία στο Χόλιγουντ. «Στο τέλος όμως η ταινία διασκέδασε τους θεατές σε όλο τον κόσμο», ανέφερε ο ίδιος.

Στο μεταξύ, ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ έχει και μια άλλη παραγωγή στη φαρέτρα του, την συνέχεια των Πειρατών της Καραϊβικής, καθώς και μία ακόμη ταινία στο σύμπαν του Top Gun. «Έχουμε πολλά πράγματα στα σκαριά», είπε στο BBC.

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή, με τις συγχωνεύσεις στούντιο, την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης και τις πολιτικές εξελίξεις, ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον της κινηματογραφικής βιομηχανίας, τονίζοντας πως οι θεατές θα συνεχίσουν να αναζητούν την συλλογική εμπειρία και ψυχαγωγία. «Όταν λένε ότι οι κινηματογράφοι πεθαίνουν, είναι εξαιτίας μας, γιατί δεν έχουμε προσφέρει αυτά που ο κόσμος θέλει να δει», κατέληξε.