Something Very Bad Is Going to Happen: Όσα ξέρουμε για τη νέα σειρά των αδερφών Ντάφερ στο Netflix

Η νέα σειρά τρόμου έρχεται στο Netflix στις 26 Μαρτίου

Μετά την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το Stranger Things, οι αδερφοί Ντάφερ θα επιστρέψουν στο Netflix με νέα σειρά, που φέρει τον τίτλο Something Very Bad Is Going to Happen.

Σύμφωνα με το Tudum, σε αυτή τη σειρά τρόμου δημιουργός και showrunner είναι η Χάιλυ Ζ. Μπόστον, η οποία θα οδηγήσει τους θεατές στον διάδρομο μια ανατριχιαστικής, και ταυτόχρονα καταδικασμένης, γαμήλιας τελετής. «Λατρεύω τον τρόμο. Μου βγαίνει αυθόρμητα ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζομαι τα συναισθήματά μου και αντιλαμβάνομαι τον κόσμο. Πιστεύω ότι ο τρόμος σου δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσεις συναισθήματα-ταμπού και να δώσεις υπόσταση σε όλους αυτούς τους φόβους».

Η σειρά, της οποίας εκτελεστικοί παραγωγοί είναι οι αδερφοί Ντάφερ, δεν βασίζεται σε jump scares. Αντίθετα, καλλιεργεί μια διαρκή, υπόγεια αίσθηση ανησυχίας, έναν τρόμο που φωλιάζει κάτω από το δέρμα, συνδυασμένη με αφήγηση που δίνει έμφαση στους χαρακτήρες. «Μου αρέσει να εμβαθύνω στους χαρακτήρες, θεωρώ πως αυτό συχνά λείπει από το είδος του τρόμου. Η προσέγγισή μου ξεκινά από τον χαρακτήρα, τον διάλογο και το χιούμορ, και στη συνέχεια τα “ντύνω” με μια ανησυχητική ατμόσφαιρα τρόμου. Σκέφτομαι: “Θέλω να νιώθω αυτή την αναστάτωση. Θέλω να τρομάζω”».

Tudum

Ποια είναι η υπόθεση της σειράς Something Very Bad Is Going to Happen

Η σειρά εκτυλίσσεται στη διάρκεια μίας εβδομάδας και ακολουθεί τη Ρέιτσελ και τον Νίκι τις ημέρες πριν από τον γάμο τους. Δεν μπορούν να αποκαλυφθούν πολλές λεπτομέρειες, ωστόσο, όπως επισημαίνει η Μπόστον, ο τόνος και η αισθητική της κινούνται κάπου ανάμεσα στο Carrie και το Rosemary's Baby, συνδυάζοντας στοιχεία χιούμορ, έντασης και παράνοιας. Καθώς η Ρέιτσελ και ο Νίκι ετοιμάζονται να πουν το «δέχομαι», θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα δικά τους υπαρξιακά και αγωνιώδη ερωτήματα γύρω από τη δέσμευση, την ίδια στιγμή που μια φρέσκια και ανατρεπτική τροπή τρόμου ανατρέπει τις βεβαιότητές τους.

Η δημιουργός άντλησε επίσης έμπνευση από τους γονείς της, οι οποίοι διατηρούν εδώ και δεκαετίες έναν βαθιά δεμένο και αγαπημένο γάμο. «Όταν ήμουν παιδί, η μητέρα μου μού είπε: “Απλώς φρόντισε να μην παντρευτείς τον λάθος άνθρωπο”. Η σειρά μιλά για τον φόβο του να παντρευτείς τον λάθος άνθρωπο».

Το Something Very Bad Is Going to Happen διεισδύει ουσιαστικά στην έννοια των «αδελφών ψυχών» και τον προσωπικό προβληματισμό της δημιουργού γύρω από το πώς μπορεί κανείς να βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. «Έχω βρεθεί σε γάμους όπου οι νεόνυμφοι δηλώνουν στους όρκους τους: “Δεν αμφέβαλα ούτε στιγμή”», εξηγεί η Μπόστον στο Tudum και προσθέτει: «Το ακούω και σκέφτομαι: “Μα πώς γίνεται; Τι εννοείτε;”»

Στο δωμάτιο των σεναριογράφων, οι συζητήσεις περιστρέφονταν ακριβώς γύρω από αυτά τα ζητήματα. «Είχα μια ομάδα σεναριογράφων και αντάλλαξα μαζί τους απόψεις για τον γάμο και τη δέσμευση. Μάλιστα, υπήρχε κι ένα παντρεμένο ζευγάρι στην ομάδα, και ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να ακούω τις προσωπικές τους εμπειρίες».

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Καμίλα Μορόνε και ο Άνταμ ΝτιΜάρκο, ενώ συμπρωταγωνιστούν οι Τζένιφερ Τζέισον Λι, Τεντ Λεβίν, Γκας Μπίρνεϊ, Jeff Wilbusch, Κάρλα Κρόουμ, Σόϊερ Φρέιζερ και Ζλάτκο Μπούριτς.

Η πρεμιέρα του “Something Very Bad Is Going To Happen” είναι προγραμματισμένη για τις 26 Μαρτίου στο Netflix.