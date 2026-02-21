«Πάει πολύς καιρός, καουμπόι!» - Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του Toy Story 5

Με πάνω από 30 χρόνια ιστορίας, το Toy Story 5 φαίνεται έτοιμο να γράψει νέα σελίδα.

Η Disney και η Pixar έδωσαν στη δημοσιότητα το συγκλονιστικό τρέιλερ για το Toy Story 5, την πέμπτη ταινία της θρυλικής σειράς κινουμένων σχεδίων, που επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Ιουνίου 2026, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου με Όσκαρ Άντριου Στάντον (WALL-E, Finding Nemo) και τη συμσκηνοθεσία της Μακέννα Χάρις. Με σλόγκαν «Οι καιροί αλλάζουν, αλλά οι φίλοι μένουν για πάντα», το τρέιλερ προαναγγέλλει μια νέα εποχή για τα αγαπημένα παιχνίδια, που αντιμετωπίζουν την πιο σύγχρονη απειλή: την τεχνολογία!

Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε αργά το βράδυ της Πέμπτης, βλέπουμε την πολυπόθητη επανένωση του Μπαζ Λάιτγιρ (με τη φωνή του Τιμ Άλεν) και του Γούντι (Τομ Χανκς), μετά την αποχώρηση του καουμπόι στο Toy Story 4 (2019) για να βοηθήσει εγκαταλελειμμένα παιχνίδια. «Πάει πολύς καιρός, καουμπόι», λέει ο αστροναύτης αγκαλιάζοντας τον ελαφρώς... φαλακρό Γούντι, πριν οι δυο τους τσακωθούν όπως παλιά – μια σκηνή που φέρνει δάκρυα νοσταλγίας στους θαυμαστές! Η Τζέσι (Τζόαν Κούσακ) επιστρέφει δυναμικά, μαζί με τον Χαμ (Τζον Ρατζενμπέργκερ), τον Φόρκι (Τόνι Χέιλ), τον Σλίνκι Ντογκ και τον Κύριο Πατάτα (τώρα με φωνή του Τζεφ Μπέργκμαν, μετά τον θάνατο του Ντον Ρίκλες).

Η νέα «κακιά» της παρέας είναι η Lilypad, ένα high-tech tablet σε σχήμα βατράχου με «επαναστατικές ιδέες» για το καλύτερο της Μπόνι, που βάζει σε κίνδυνο την ύπαρξη των κλασικών παιχνιδιών – θέτοντας το ερώτημα: «Θα είναι ποτέ το παιχνίδι το ίδιο;» Η φωνή της ανήκει στην Γκρέτα Λι (Past Lives), ενώ νέοι χαρακτήρες όπως ο Smarty Pants (Κόναν Ο’Μπράιεν), ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι τουαλέτας, ο Atlas (Κρεγκ Ρόμπινσον), ένα GPS ιπποπόταμος, ο Combat Carl (Έρνι Χάντσον) και η Snappy (Σέλμπι Ραμπάρα), μια ευερέθιστη φωτογραφική μηχανή, προσθέτουν φρεσκάδα στην ιστορία.

Η σειρά Η Ιστορία των Παιχνιδιών, που ξεκίνησε το 1995 ως η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους πλήρως υπολογιστικά παραγόμενη, έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ: πάνω από 3 δισ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις, Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων για τα Toy Story 3 και 4, και ειδικό Όσκαρ για την καινοτομία της. Στην Ελλάδα, οι φωνές των πρωταγωνιστών όπως ο Γούντι (Άλκης Κούρκουλος) και ο Μπαζ (Γιώργος Λιάντος) έχουν γίνει συνώνυμα της νοσταλγίας από τις μεταγλωττισμένες εκδοχές.

Το τρέιλερ κλείνει με τον Μπαζ να δηλώνει: «Η αποστολή μας είναι να κάνουμε ένα παιδί ευτυχισμένο», ενώ περιμένουμε και νέα πρωτότυπη μουσική από τον βραβευμένο Ράντι Νιούμαν. Παραγωγός είναι η Λίντσεϊ Κόλινς (Turning Red), και η ταινία υπόσχεται να εξερευνήσει πώς η τεχνολογία αλλάζει το παιχνίδι – κυριολεκτικά – σε έναν κόσμο όπου τα παιχνίδια ζωντανεύουν όταν φεύγουν οι άνθρωποι.