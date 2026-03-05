The Bear: Θα ρίξει αυλαία με την 5η σεζόν;

Καταπώς φαίνεται, το The Bear ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο της ιστορίας του

Το The Bear, η πιο επιτυχημένη σειρά στο Disney+, ετοιμάζεται να ρίξει αυλαία με την πέμπτη σεζόν, η οποία δεν γνωρίζουμε πότε θα κάνει πρεμιέρα προς το παρόν. Αυτό είναι κάτι που επιβεβαίωσε και η Τζέιμι Λι Κέρτις, η οποία πρόσφατα ανήρτησε και φωτογραφία από τα γυρίσματα της σεζόν, με την Άμπι Έλιοτ.

Η λεζάντα που επέλεξε η ηθοποιός για την ανάρτηση, προκάλεσε συζητήσεις για το κατά πόσο το τέλος του The Bear πλησιάζει. «Τελειώσαμε δυνατά!Περιτριγυρισμένη από ένα εξαιρετικό συνεργείο και μια ομάδα σεναριογράφων, παραγωγών και συμπαικτών στη σειρά που δημιούργησε ο Κρίστοφερ Στόρερ, ολοκληρώνοντας την ιστορία αυτής της ξεχωριστής οικογένειας που όλοι αγαπήσαμε», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζέιμι Λι Κέρτις.

Σε νέα συνέντευξή της στο Access Hollywood, δημοσιογράφος ανέφερε στην ηθοποιό ότι πολλοί θεώρησαν πως η ίδια επιβεβαίωσε το τέλος του The Bear, με την ίδια να απαντά: «Μα όλοι έχουν επιβεβαιώσει ότι η σειρά τελειώνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι τόσο μεγάλο θέμα. Εκτός αν δεχτώ τηλεφώνημα από όλους που θα λένε “μόλις το αποκάλυψες”, νομίζω ότι όλοι είχαν καταλάβει πως είναι η τελευταία σεζόν της σειράς. Αν δεν είναι, τότε τα έχω κάνει τελείως θάλασσα».

Το The Bear έκανε πρεμιέρα το 2022 και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δημοφιλείς δραματικές σειρές των τελευταίων ετών. Η τέταρτη σεζόν της προβλήθηκε τον Ιούνιο του 2025 και ήταν η πιο «ήσυχη» από όλες. Τα επεισόδια δεν μιλούσαν μόνο για ένα εστιατόριο αλλά για το αν ένας άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά όταν αυτό τον έχει καταστρέψει.