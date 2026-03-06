Ο δημιουργός του Heated Rivalry ετοιμάζει σειρά για τον Μέγα Αλέξανδρο στο Netflix

Ουσιαστικά η υπόθεση της σειράς στο Netflix, θα ακολουθεί τον Μέγα Αλέξανδρο, από τα εφηβικά του χρόνια κατά τα οποία μαθήτευε δίπλα στον Αριστοτέλη.

Αν μία σειρά απασχόλησε πολύ τους τελευταίους μήνες, αυτή δεν είναι άλλη από το Heated Rivalry του Τζέικομπ Τίρνι. Μπορείς να τη δεις στο HBO Max, αλλά πριν πατήσεις το play, να ξέρεις πως θα θέλεις να δεις τα επεισόδια μονοκοπανιά.

Ο δημιουργός τώρα ετοιμάζεται για ακόμη μία σειρά, αυτή τη φορά σε άλλη streaming γωνιά, το Netflix. Όπως γράφει το Variety, πρόκειται για το Alexander, εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα «The Golden Mean» της Ανναμπέλ Λάιον που εκδόθηκε το 2009. Ουσιαστικά η υπόθεση θα ακολουθεί τον Μέγα Αλέξανδρο, από τα εφηβικά του χρόνια κατά τα οποία μαθήτευε δίπλα στον Αριστοτέλη.

Στο Alexander, σε μια περίοδο που η Αθήνα παρακμάζει, ο Αριστοτέλης - ένα από τα σπουδαιότερα πνεύματα της εποχής- καταφθάνει στη Μακεδονία για να αναλάβει τη μόρφωση του νεαρού και παρορμητικού πρίγκιπα Αλέξανδρου. Ανάμεσα σε ίντριγκες, απαγορευμένους έρωτες, αιματηρούς πολέμους και αμείλικτες φιλοδοξίες, η απρόσμενη σχέση τους θα συμβάλει στη γέννηση μιας αυτοκρατορίας και θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας.

«Ο Τζέικομπ Τίρνι είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και περιζήτητες δημιουργικές φωνές της σύγχρονης τηλεόρασης και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συνεργαστούμε μαζί του στο Alexander», δήλωσε η Jinny Howe, επικεφαλής των σεναριακών σειρών για ΗΠΑ και Καναδά στο Netflix. «Από την πρώτη στιγμή μας κέρδισε το όραμά του για τη μεταφορά στην οθόνη του αναγνωρισμένου μυθιστορήματος της Ανναμπέλ Λάιον. Η σειρά προσεγγίζει εκ νέου τη διαχρονική σχέση δύναμης ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή, δίνοντάς της μια σύγχρονη, δυναμική πνοή που είναι ταυτόχρονα επική αλλά και βαθιά ανθρώπινη. Πρόκειται για ένα δραματικό πρότζεκτ υψηλών φιλοδοξιών που πιστεύουμε ότι θα αγγίξει το παγκόσμιο κοινό μας, και ανυπομονούμε να το υλοποιήσουμε μαζί με τον εξαιρετικά ταλαντούχο Τζέισον Μπέιτμαν και την ομάδα της Aggregate Films».

Μετά τη τεράστια παγκόσμια επιτυχία του Heated Rivalry, που έκανε τον Καναδό συγγραφέα και σκηνοθέτη έναν από τους πιο περιζήτητους δημιουργούς, η νέα σειρά παρουσιάστηκε στο Netflix, όπου η εταιρεία του Μπέιτμαν έχει συμφωνία συνεργασίας. Η πλατφόρμα το απέκτησε γρήγορα με απευθείας παραγγελία σειράς από το Netflix των ΗΠΑ.

«Ερωτεύτηκα το βιβλίο της Άναμπελ Λάιον The Golden Mean πριν από χρόνια και από τότε ονειρευόμουν να αφηγηθώ αυτή την ιστορία. Ο Μπρένταν κι εγώ δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Aggregate και το Netflix για να ζωντανέψουμε αυτόν τον απίστευτα συναρπαστικό κόσμο», είπε ο Τζέικομπ Τίρνι.

Είναι δεδομένο βέβαια πως η σειρά Alexander στο Netflix, θα διχάσει τους θεατές.