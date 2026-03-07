Έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο για την απώλεια του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού, Χρήστου Βαλαβανίδη.

Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης, σε ηλικία 82 ετών. Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός από τους ρόλους του, αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

«Χτες το βράδυ μάθαμε, από την αγαπημένη σου Ασπασία, για το δυσβάσταχτο φευγίο σου.. Αντίο σπουδαίε μας Χρήστο.. πολυτάλαντε καλλιτέχνη! Λάμπρυνες αυτό τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική σου, την υπέροχη φωνή και ποίησή σου!! Καλή δύναμη στην Ασπασία σου, στην Κατερίνα σου και σε όλους τους οικείους» αναφέρεται σε post του «Από Κοινού Θεάτρου», που τρέχουν οι Ελένη Γερασιμίδου, Αντώνης Ξένος και Αγγελική Ξένου.

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973. Συνεργάστηκε με πολλούς ιδιωτικούς θιάσους καθώς και με τις δύο κρατικές σκηνές, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Υπηρέτησε όλα σχεδόν τα είδη της τέχνης του ηθοποιού: αρχαίο δράμα, αττική κωμωδία, κωμειδύλλιο, οπερέτα, σύγχρονο θέατρο, μουσικό θέατρο, παντομίμα και επιθεώρηση.

