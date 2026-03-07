Οι πρωταγωνίστριες των ελληνικών τηλεοπτικών σειρών που συζητάμε μέχρι και σήμερα

Από τη Σάσα και την Ντένη μέχρι τη Θεοπούλα, πέντε γυναίκες που λατρέψαμε μέσα από «κλασικές» ελληνικές σειρές και μιλάμε με τις μοναδικές ατάκες τους.

Σε όλες τις σειρές υπάρχουν κάποιοι ρόλοι που είναι πιο αβανταδόρικοι με την ηθοποιό ή τον ηθοποιό που τους ενσαρκώνει να έχει στα κείμενά του όλες τις «ωραίες» ατάκες, τις οποίες άμα απογειώσει με την ερμηνεία του μπορεί να πάρει όλη τη σειρά πάνω του ακόμα και αν ο ρόλος του δεν είναι πρωταγωνιστικός.

Στη συνέχεια συγκεντρώσαμε πέντε γυναικείους ρόλους που λατρέψαμε από «κλασικές» ελληνικές κωμικές σειρές και κάποιες ατάκες τους αγαπήθηκαν τόσο πολύ που μπήκαν στην καθημερινότητά μας για τα καλά.

Σάσα Παπαδήμα - Ντόλτσε Βίτα

Λίγο πριν τη Σαμάνθα του Sex and the City, εμείς είχαμε τη Σάσα Παπαδήμα, την οποία ερμήνευσε μοναδικά στο Ντόλτσε Βίτα η αγαπημένη Κατιάνα Μπαλανίκα.

Αναμφίβολα είναι ο ρόλος που έκλεβε πάντα την παράσταση, κάτι που είχε προβλέψει η Άννα Παναγιωτοπούλου όταν της είχε πει ότι οι δημιουργοί της σειράς ήθελαν να της προτείνουν τον συγκεκριμένο ρόλο.

