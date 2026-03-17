Bridgerton: Ένα ακόμη spin-off βρίσκεται στα σκαριά, με αγαπημένο χαρακτήρα της σειράς

Όσα ανέφερε η δημιουργός του Bridgerton

Η τέταρτη σεζόν του Bridgerton έριξε αυλαία, με τη δημιουργό Σόντα Ράιμς (που έχει χαρίσει και το Grey’s Anatomy) να βάζει πλώρη για την πέμπτη σεζόν, που λογικά θα επιστρέψει στο Netflix σε έναν χρόνο. Ωστόσο, φαίνεται πως ετοιμάζει ένα ακόμη spin-off μετά την επιτυχία που σημείωσε η σειρά Queen Charlotte το 2023. Για την ακρίβεια, βρίσκεται ήδη στα σκαριά.

Μιλώντας στο podcast Glass Half Full, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για έναν δημιουργικό χώρο με μεγάλες δυνατότητες, ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί περαιτέρω. Σε περίπτωση που προχωρήσει ένα νέο spin-off, η Σόντα Ράιμς θεωρεί πως η Βάιολετ Μπρίτζερτον αποτελεί ιδανική επιλογή για κεντρική ηρωίδα. Όπως εξήγησε, η μητέρα της οικογένειας Μπρίτζερτον είναι ένας χαρακτήρας με ιδιαίτερο βάθος, του οποίου η ιστορία αξίζει να ειπωθεί.

Οι θεατές πήραν ήδη μια πρώτη γεύση από την προσωπική της ζωή στην τέταρτη σεζόν, όπου είδαν τη σχέση της με τον Λόρδο Μάρκους Άντερσον να εξελίσσεται, χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της. Ωστόσο, παρά τη συναισθηματική αυτή εξέλιξη, η Βάιολετ αποφάσισε πως δεν είναι ακόμη έτοιμη να προχωρήσει σε έναν νέο γάμο.

Η showrunner Τζες Μπράουνελ εξήγησε ότι μια τέτοια απόφαση θα ήταν πρόωρη, καθώς η ηρωίδα βρίσκεται ακόμη σε μια μεταβατική φάση της ζωής της. Όπως ανέφερε, η Βάιολετ έχει πρώτα να στηρίξει τα παιδιά της και να τα δει να προχωρούν στη ζωή τους, πριν επικεντρωθεί πλήρως στις δικές της επιθυμίες.

Από την πλευρά της, η Τζούλια Κουίν, συγγραφέας των βιβλίων που ενέπνευσαν τη σειρά, έχει ήδη ασχοληθεί με την ιστορία της Βάιολετ μέσα από τη νουβέλα Violet in Bloom. Παρ’ όλα αυτά, δεν σκοπεύει να την αναπτύξει περαιτέρω, καθώς θεωρεί ότι η ιστορία της είναι υπερβολικά γλυκόπικρη, λόγω του πρόωρου θανάτου του συζύγου της. Επιπλέον, εξέφρασε την άποψη ότι δύσκολα θα μπορούσε να δημιουργήσει έναν νέο χαρακτήρα αντάξιο της Βάιολετ, την οποία δηλώνει ότι αγαπά ιδιαίτερα.

Την ίδια στιγμή, μια ακόμη ενδιαφέρουσα εξέλιξη αφορά την Άλισον Χάμοντ, η οποία φαίνεται πως θα ενταχθεί στο σύμπαν του Bridgerton. Η παρουσιάστρια, που συμμετείχε ήδη ως οικοδέσποινα του επίσημου podcast της σειράς, εντυπωσίασε τόσο την παραγωγή ώστε εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμφανιστεί με έναν μικρό ρόλο στην πέμπτη σεζόν.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια σχετικής εκδήλωσης, αποκαλύφθηκε ότι θα ανοίξει τη νέα σεζόν, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό. Πηγές αναφέρουν ότι η φυσικότητα, το χιούμορ και η ζεστή της παρουσία την καθιστούν ιδανική για έναν ρόλο που θα ξεχωρίσει.

Τέλος, στην πιο πρόσφατη σεζόν της σειράς, η Πενέλοπι αποχαιρέτησε τον ρόλο της ως Lady Whistledown, της ανώνυμης αρθρογράφου κουτσομπολιών της υψηλής κοινωνίας. Ωστόσο, στο φινάλε ακούστηκε ξανά η χαρακτηριστική φωνή της, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένας νέος συγγραφέας αναλαμβάνει πλέον τον ρόλο. Το μήνυμα ήταν σαφές: η πένα της Lady Whistledown δεν πρόκειται να σιωπήσει, απλώς περνά σε νέα χέρια.