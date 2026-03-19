Τελευταία Κλήση: Ένα ελληνικό ψυχολογικό θρίλερ που θα σε εγκλωβίσει στην ιστορία του

Η Τελευταία Κλήση κυκλοφορεί από σήμερα στους κινηματογράφους

Είμαι σίγουρη ότι πολλοί γνωρίζετε την υπόθεση ομηρίας που εκτυλίχθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση το 1998, με τον Νίκο Ευαγγελάτο να συνομιλεί με τον Σορίν Ματέι, που κρατούσε μια οικογένεια στα Πατήσια υπό την απειλή χειροβομβίδας. Αυτή η ιστορία λοιπόν αποτέλεσε έμπνευση για τον Sherif Francis, που σκηνοθέτησε την «Τελευταία Κλήση», την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία.

Η Τελευταία Κλήση, που κυκλοφορεί σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες από την Tanweer, έρχεται να προστεθεί στην μακρά λίστα των εξαιρετικών ελληνικών ταινιών που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα. Είναι σίγουρα από εκείνες που δεν χάνονται.

Η Τελευταία Κλήση θα κρατήσει την αγωνία σου στα ύψη

Η Τελευταία Κλήση μπορεί να εμπνέεται από πραγματικά γεγονότα, στην πραγματικότητα όμως λειτουργεί αυτόνομα. Είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία, ικανή να σε κάνει να αλλάζεις συχνά στάση σώματος από την αγωνία. Αυτό σημαίνει πως ακόμα κι αν γνωρίζεις την αληθινή ιστορία, μικρή σημασία έχει, καθώς πολύ γρήγορα θα αντιληφθείς πως δεν έχεις ιδέα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην ταινία.

Η υπόθεση στην Τελευταία Κλήση διαδραματίζεται την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρη μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι βρίσκεται σε αναβρασμό, ενώ η αστυνομία καταλήγει να είναι ένας απλός παρατηρητής, ανίκανη να διαχειριστεί τον δραπέτη που την εκθέτει για πολλοστή φορά.

Όσο προχωρά η ιστορία, η ομηρία φανερώνει ένα σαθρό σύστημα που αποτελείται από συγκεκριμένα πρόσωπα που λειτουργούν στο παρασκήνιο και κινούν τα νήματα. Ωστόσο, δεν έχουμε καλούς ή κακούς στο προσκήνιο, αλλά ανθρώπους που νιώθουν ασφυκτική πίεση και κάνουν επιλογές που οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες.

Η Τελευταία Κλήση έχει την κατάλληλη σκοτεινή ατμόσφαιρα, με την ιστορία να ξετυλίγεται ομοιόμορφα και να τελειώνει ακριβώς εκεί που πρέπει. Ο Sherif Francis έκανε πραγματικά εξαιρετική δουλειά, δημιουργώντας, πρώτον, ένα θρίλερ που δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από τις μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού, και δεύτερον, παρουσιάζοντας μια ιστορία ρεαλιστική, χωρίς υπερβολές. Καθρεφτίζει απλά μια μεριά της σύγχρονης κοινωνίας που έχει κουραστεί και νιώθει απομονωμένη, φέρνοντας στην επιφάνεια φόβο, ενοχές και ηθικά διλήμματα.

Βέβαια, ένα καλό σενάριο (εδώ τα εύσημα ανήκουν στην Κατερίνα Μπέη) και μια καλή σκηνοθεσία χρειάζονται τις κατάλληλες ερμηνείες και στην Τελευταία Κλήση, είναι το κάτι άλλο. Όλοι οι ηθοποιοί είναι απολαυστικοί δίνοντας στον χαρακτήρα τους το απαραίτητο βάθος. Το καστ αποτελείται από τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο, Δημήτρη Λάλο, Ρένια Λουιζίδου,Νίκο Ψαρρά, Ερρίκο Λίτση, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννη Καράμπαμπα, Βασίλη Ρίσβα, Πολύδωρο Βογιατζή, Θοδωρή Σκυφτούλη, Ράσμη Τσόπελα.

Η Τελευταία Κλήση είναι ό,τι καλύτερο θα δεις αυτές τις μέρες στους κινηματογράφους. Στο εγγυώμαι.