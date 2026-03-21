«What happens at night»: Σκορσέζε, Ντι Κάπριο και Λόρενς συνεργάζονται για χάρη ενός «στοιχειωμένου» γάμου

Ξεκίνησαν τα γυρίσματα για τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «What Happens at Night» με πρωταγωνιστές τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Τζένιφερ Λόρενς.

Το «What Happens at Night» είναι μια από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές του 2026: ένα ψυχολογικό τρομακτικό δράμα σε καθεστώς «γκοθικ» κλιμάκωσης, που φέρνει ξανά μαζί τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Τζένιφερ Λόρενς, αυτή τη φορά υπό τη σκηνοθεσία του Μάρτιν Σκορσέζε. Η πρώτη φωτογραφία από τα γυρίσματα –δημοσιευμένη από τον ίδιο τον Ντι Κάπριο και τον Σκορσέζε– δείχνει το ζευγάρι χέρι‑χέρι σε ένα παγωμένο, χιονισμένο τοπίο, σαν ένα πρώτο visual προαγγελία της παγωμένης ατμόσφαιρας της ιστορίας.

Η ταινία είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Πίτερ Κάμερον (2020), ένα αινιγματικό θρίλερ που περιγράφεται σαν ένα «παγωμένο όνειρο» για ένα αμερικανικό ζευγάρι που ταξιδεύει σε μια μικρή, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα μωρό. Όπως διατυπώνει η σύνοψη του βιβλίου, σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, και καθώς οι δύο προσπαθούν να σώσουν το παιδί τους, η ίδια η βάση του γάμου τους αρχίζει να γκρεμίζεται, αποκαλύπτοντας αμφισβητήσιμες αλήθειες για τον έναν, τον άλλον, ακόμη και για τον ίδιο τον ορισμό της ζωής. Η ατμόσφαιρα που περιγράφεται θυμίζει περισσότερο «The Shining» παρά μια κλασική κωμωδία γάμου, με παραλλαγή του σχήματος «στοιχειωμένο σπίτι» σε «στοιχειωμένο γάμο».

Για τον Ντι Κάπριο, η συνεργασία με τον Σκορσέζε είναι πλέον μια συνολική κουλτούρα: μετά από επιτυχίες όπως «Ο Αεροπόρος», «Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ», «Το Νησί των Φαντασμάτων» και «Killers of the Flower Moon», η νέα πρόταση τους φέρνει προσωπικά στον χώρο του ψυχολογικού τρόμου, με έντονη κλίση προς τον Hitchcock και τον «Vertigo» ως αναφορές – ένας συνδυασμός που ο ίδιος ο Ντι Κάπριο έχει αναφέρει πως συζήτησε με τον Σκορσέζε στα πρώτα στάδια της προσπάθειας. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την έβδομη κοινή τους παραγωγή.

Όπως έχει πει ο Ντι Κάπριο στην ίδια συνέντευξη, ο Σκορσέζε είναι ένας σκηνοθέτης που ζει μέσα από την ιστορία και την αισθητική του κινηματογράφου, δίνοντας στους ηθοποιούς πλούσιες «κινηματογραφικές αναφορές» σε DVD, μερικές φορές ακόμη και με προσωπικές παραγγελίες DVD‑player για να παρακολουθήσουν ορισμένα κλασικά. Σύμφωνα με τον ίδιo, ο Σκορσέζε συχνά δείχνει μόνο μια σκηνή από μια παλιά ταινία, για να πιαστεί ο συγκεκριμένος ρυθμός ή η αίσθηση που θέλει να δημιουργήσει – από ιαπωνικές ταινίες φαντασμάτων μέχρι έντονα πολιτικά δράματα – κάτι που κάνει την προετοιμασία σκηνικών να μοιάζει πιο με «μακρά εκπαίδευση» παρά με απλό casting.

Το θεατρικό ζευγάρι Ντι Κάπριο–Λόρενς επιστρέφει στην οθόνη μετά την συνεργασία τους στο «Don’t Look Up», αλλά τώρα αποχωρίζεται από τον οξύ σατιρικό τόνο για να προσεγγίσει ένα μοναδικό πείραμα: ένας γάμος που βρίσκεται στο ίδιο το επίκεντρο μιας φοβικής, αναστατωτικής περιπέτειας. Στο καστ των δευτεραγωνιστών περιλαμβάνονται ο Μάντς Μίκελσεν, η Πατρίσια Κλάρκσον και ο Τζάρετ Χάρις, τρεις ηθοποιοί που έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητά τους σε περιπλοκά ψυχολογικά περιβάλλοντα, από τον θαυμασμό του Χάρις για τον Χίτσκοκ μέχρι την ανοιχτή έρευνα της Κλάρκσον σε ρόλους που παραβιάζουν την ηθική γραμμή και πάντα βρίσκονται στην άκρη της νευρικής διάσπασης. Ο Μίκελσεν, ο οποίος έχει επιλεγεί να ερμηνεύσει τον «Brother Emmanuel», έναν μυστηριακό διακονικό χαρακτήρα, προσθέτει μια έξτρα διάσταση ψυχωτικής έντασης στην συνολική πανοραμική σκηνή.

Η παραγωγή της ταινίας ανήκει στην Apple Original Films, σε συνεργασία με την Studiocanal, η οποία είχε ήδη αναλάβει την προαγωγή της ταινίας «Killers of the Flower Moon». Το γεγονός ότι η ίδια πλατφόρμα στηρίζει τόσο το ευρύτερο ιστορικό επίκεντρο της προηγούμενης παραγωγής όσο και την ψυχωτική κλίση της «What Happens at Night» δείχνει πόσο στρατηγικός είναι ο σχεδιασμός του στούντιο στην προσπέλαση τόσο των πολιτιστικών όσο και των φιλολογικών κοινότητων. Το πρότζεκτ γυρίζεται στην Πράγα και σε περιοχές που μπορούν να προσομοιάσουν την καταπληκτική, απομονωμένη ατμόσφαιρα που περιγράφει το βιβλίο, με παγωμένες πλατείες, μεγάλα ξενοδοχεία και περιβάλλοντα που μοιάζουν να «ανήκουν» στον ίδιο τον γάμο των πρωταγωνιστών.