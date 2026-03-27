Duffy: Θα μιλήσει πρώτη φορά για την απαγωγή και τη σεξουαλική επίθεση σε ντοκιμαντέρ - Η πρώτη συνέντευξη εδώ και 15 χρόνια

Το Disney+ ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για την Duffy, διεισδύοντας στην παιδική της ηλικία, την άνοδο στην μουσική και την απαγωγή της

H Duffy, η φήμη της οποίας εκτοξεύτηκε το 2008, κερδίζοντας τρία Brit Awards και ένα Grammy, βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της όταν αποφάσισε να αποσυρθεί ξαφνικά, το 2011, κι ενώ είχε κυκλοφορήσει το δεύτερο άλμπουμ της και είχε ήδη ανακοινώσει το τρίτο. Κανείς δεν γνώριζε τι κρυβόταν πίσω από αυτή την απόφαση, μέχρι που η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία μακροσκελή ανάρτηση δέκα χρόνια αργότερα (που πλέον έχει διαγραφεί), σοκάροντας τους θαυμαστές της.

Η Ουαλή τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ένας άντρας τη νάρκωσε σε ένα μπαρ, την απήγαγε, την μετέφερε σε ξένη χώρα, την κράτησε αιχμάλωτη για τέσσερις εβδομάδες -μέχρι που η Duffy κατάφερε να δραπευτέσει- και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Αν και μέχρι σήμερα, πέντε χρόνια μετά την ανάρτηση, η Duffy δεν είχε προχωρήσει σε καμία συνέντευξη για τα όσα έζησε, θα κάνει μία εξαίρεση για το νέο ντοκιμαντέρ του Disney+. Ουσιαστικά, αυτό σηματοδοτεί τη μοναδική μεγάλη συνέντευξη της τα τελευταία 15 χρόνια.

Όπως έγινε γνωστό, στο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους η Duffy θα μιλήσει για την παιδική της ηλικία, την εκρηκτική άνοδο στη μουσική βιομηχανία, καθώς και την σεξουαλική επίθεση που υπέστη από αυτόν τον άντρα, αφήνοντάς της ένα μεγάλο τραύμα.

Η Duffy σκέφτηκε αρκετές φορές να αυτοκτονήσει, ενώ όπως λέει, κανείς δεν γνώριζε για την απαγωγή και την σεξουαλική επίθεση. Να σημειωθεί πως ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα. Η τραγουδίστρια εξήγησε πως «μετά από αυτό δεν έβλεπα κανέναν, καμία ανθρώπινη παρουσία, για εβδομάδες και εβδομάδες και εβδομάδες, παραμένοντας μόνη. Ο βιασμός μού στέρησε τα ανθρώπινα δικαιώματά μου, να βιώνω μια ζωή με αυτονομία, χωρίς φόβο. Έχει ήδη κλέψει το ένα τρίτο της ζωής μου».

Η Gill Callan που ανέλαβε τη σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ είπε πως «η ζωή της Duffy έχει διαμορφωθεί από την επιτυχία και τη φήμη, αλλά εξίσου από τον πόνο, την αντίσταση και μια ακαταμάχητη αίσθηση ταυτότητας. Με ελκύει η ένταση ανάμεσα στην ευαλωτότητα και την αυτοπεποίθηση στην ιστορία της, και το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να επηρεαστεί βαθιά από τις εμπειρίες του, και παρ’ όλα αυτά να βρει μια δυνατή, εκφραστική φωνή που είναι αναμφισβήτητα δική του».

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα κυκλοφορήσει το ντοκιμαντέρ για την Duffy, αλλά αρκετοί ελπίζουν πως αυτό θα αποτελέσει κινητήριος δύναμη για την ίδια για να επιστρέψει στην μουσική της καριέρα.