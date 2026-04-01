Cape Fear: Στην τηλεοπτική μεταφορά του κλασικού θρίλερ, ο Χαβιέ Μπαρδέμ είναι αφοπλιστικά τρομακτικός

Το καλοκαίρι έρχεται η νέα τηλεοπτική μεταφορά του Cape Fear, με Χαβιέ Μπαρδέμ στα καλύτερά του

Έχουν περάσει σχεδόν 20 χρόνια από το No Country for Old Men, αλλά καταπώς φαίνεται ο Χαβιέ Μπαρδέμ δεν έχει χάσει καθόλου τη σκοτεινή του υποκριτική πλευρά, αν κρίνουμε από το trailer της τηλεοπτικής μεταφοράς του κλασικού θρίλερ Cape Fear - το οποίο εξίσου εμπνεύστηκε από το μυθιστόρημα του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ «The Executioners».

Η τηλεοπτική εκδοχή του Cape Fear ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ίδια ιστορία με την ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο Μαξ Κέιντι, τον οποίο υποδύεται ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ένας καταδικασμένος δολοφόνος που βγαίνει από τη φυλακή, ζητά εκδίκηση από το παντρεμένο ζευγάρι δικηγόρων που τον είχε οδηγήσει εκεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δικηγόροι είχαν αποκρύψει σκόπιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν την αθωότητά του.

Στο πρώτο trailer του Cape Fear, βλέπουμε πράγματι τον Χαβιέ Μπαρδέμ να σπέρνει τον τρόμο στον Τομ και την Άννα. Αν και υπάρχουν κοινά σημεία με την ταινία του 1991, φαίνεται πως η σειρά ακολουθεί ακόμα πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα.

Ακόμη όμως κι αν αυτή η νέα εκδοχή του Cape Fear δεν καταφέρει να την αποδώσει στο μέγιστο, όπως συνέβη με την ταινία του Σκορσέζε, παραμένει μια δυνατή επίδειξη του Χαβιέ Μπαρδέμ στην πιο τρομακτική του μορφή.

Στον ρόλο του Τομ Μπόουντεν θα δούμε τον Πάτρικ Γουίλσον, ενώ στης Άννα την Έιμι Άνταμς. Η σειρά θα κυκλοφορήσει με δύο επεισόδια στις 5 Ιουνίου μέσα από το Apple Tv+. Ρόλο εκτελεστικού παραγωγού έχουν επίσης ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, όπως και στην ταινία του 1991, αλλά και ο Μάρτιν Σκορσέζε.