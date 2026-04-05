Τα καλύτερα βιβλία για να διαβάσεις το Πάσχα - 10 προτάσεις που δεν θα σε απογοητεύσουν

Αυτά τα βιβλία θα σου κρατήσουν την καλύτερη συντροφιά το Πάσχα

Το Πάσχα είναι η κατάλληλη περίοδος για να να ξεκουραστείς, να φας (πολύ), να δεις αγαπημένα πρόσωπα, αλλά και για να διαβάσεις ένα καλό βιβλίο. Αν αναρωτιέσαι ποια είναι τα καλύτερα βιβλία για αυτή τη περίοδο, τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος.

Είτε περνάς τις γιορτές στο χωριό είτε μένεις στην πόλη, το βιβλίο μπορεί να γίνει η καλύτερη συντροφιά. Ακολουθούν 10 προτάσεις βιβλίων που θα λατρέψεις και θα χαθείς στις σελίδες τους.

Τα καλύτερα βιβλία να διαβάσεις το Πάσχα

Αγαπητή Ντέμπι - Φρίντα ΜακΦάντεν

Ένα ακόμη θρίλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν που τελείωσα σε δύο ημέρες. Πραγματικά, ξέρει πώς να δημιουργεί ατμόσφαιρα και ανατροπές (που σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό και το ενδιαφέρον στα ύψη) στα βιβλία της και πώς να σε κρατά καθηλωμένο σε όλες τις σελίδες. Το Αγαπητή Ντέμπι είναι συναρπαστικό και με καυστικό χιούμορ.

Κεντρική ηρωίδα είναι φυσικά η Ντέμπι, μια πανέξυπνη γυναίκα, παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών. Ένα ντόμινο εξελίξεων ανατρέπει εντελώς τη ζωή της και η ίδια αποφασίζει να αναλάβει δράση, τιμωρώντας κάθε αδικία που συμβαίνει σε εκείνη και την οικογένειά της. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

24 ώρες ανοιχτά

Ένα feelgood και συγκινητικό μυθιστόρημα από τον Kim Ho-Yeon για τις δεύτερες ευκαιρίες που έρχονται εκεί που δεν τις περιμένεις. Κεντρικοί ήρωες ένας μεσήλικας άνδρας και μια ηλικιωμένη γυναίκα που παλεύει για την κοινότητά της.

Ο Ντόκγκο καταλήγει στο μίνι μάρκετ της κυρίας Γιομ, επιστρέφοντάς της το κλεμμένο της πορτοφόλι. Μια σειρά γεγονότων θα συμβούν και θα εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης προς εκείνο. Σε αντίθεση όμως με τον γιο της. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Το Βεστιάριο

Το πρώτο μυθιστόρημα της Ιλέιν Γκάρβει και αν κρίνουμε από Το Βεστιάριο, η καλύτερή της αρχή στην ιρλανδική λογοτεχνία. Από τα βιβλία που σε κολλάνε από την πρώτη σελίδα.

Η 27χρονη Μαρέιντ έχει ικανότητες και εμπειρία, αλλά παραμένει συναισθηματικά στο ανεμοδαρμένο, περιτριγυρισμένο από φράχτες σπίτι της στην Ιρλανδία και στη ζωή που άφησε πίσω της. Στο Λονδίνο του 2002 έχει τη δυνατότητα να γίνει ένας εντελώς άλλος άνθρωπος. Γιατί λοιπόν αισθάνεται τόση ασφυξία; Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Μαύρο Δάσος

Μετά «Το Σπίτι Της» η Μαρία Ράπτη επιστρέφει με ένα ακόμη καθηλωτικό μυθιστόρημα, με δυνατή ατμόσφαιρα μυστηρίου και αγωνίας.

Η Αλίκη δέχεται πρωταγωνιστικό ρόλο στην μεγαλύτερη κινηματογραφική παραγωγή που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, η οποία διεξάγεται σε ένα απομονωμένο ορεινό ξενοδοχείο. Εκεί όμως εξαφανίζεται μία γυναίκα και η Αλίκη ανακαλύπτει ότι το δάσος δεν είναι μόνο σκηνικό ταινίας, αλλά σκηνικό εκδίκησης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Bell.

Ο Κυνηγός

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του Ερευνητή από την εξαιρετική συγγραφέα Τάνα Φρεντς. Η δεύτερη περιπέτεια του Καλ Χούπερ είναι το ίδιο συγκλονιστική, με ένταση και αγωνία.

Ο Καλ Χούπερ πήρε σύνταξη από την αστυνομία του Σικάγου και μετακόμισε στην επαρχία της Ιρλανδίας αναζητώντας ηρεμία. Τη βρήκε μαζί με τη Λένα και την Τρέι Ρέντι, μια έφηβη. Τότε όμως ο επί χρόνια απών πατέρας της Τρέι επανεμφανίζεται, φέρνοντας μαζί του έναν Άγγλο εκατομμυριούχο και ένα λεπτομερές σχέδιο για να βρουν χρυσό στην περιοχή. Ο Καλ και η Λένα είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουν την Τρέι, αλλά εκείνη δεν θέλει προστασία. Θέλει εκδίκηση. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Το Παιχνίδι των Ψεμάτων

Αν δεν έχεις διαβάσει Κλερ Μάκιντος, δεν ξέρω τι κάνεις με τη ζωή σου. Η συγγραφέας που μας έχει χαρίσει στην αστυνομική λογοτεχνία Το Τελευταίο Πάρτι, έρχεται με νέα περιπέτεια για την κεντρική ηρωίδα της, Φιόν Μόργκαν.

Αποκλεισμένοι στα ουαλικά βουνά, εφτά παίκτες ριάλιτι σόου δεν έχουν ιδέα πού έμπλεξαν. Όλοι τους έχουν από ένα μυστικό. Αν κάποιος άλλος παίκτης μαντέψει την αλήθεια, δεν θα βγουν απλώς απ’ το παιχνίδι -θα τους ξεμπροστιάσουν στον αέρα. Ένας όμως παίκτης εξαφανίζεται και η Φιόν πρέπει με αμεροληψία να ανακαλύψει ποιοι στ’ αλήθεια είναι αυτοί οι άνθρωποι. Κι όταν χτυπήσει ο δολοφόνος, η Φιόν ξέρει ότι κάθε ύποπτός της έχει άλλοθι κι ένα μυστικό για το οποίο αξίζει να σκοτώσει. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Μυστήριο στο Σίναμον Φολς

Ένα αστυνομικό cozy mystery από την R. L. Killmore που θα το απολαύσεις. Στο εγγυώμαι. Ένα έγκλημα σε μια ήσυχη πόλη, φέρνει μια σειρά ανατροπών που θα σε κάνουν να μην αφήνεις το βιβλίο από τα χέρια σου.

Η Νία επιστρέφει στην πατρίδα της, το Σίναμον Φολς, μετά από χωρισμό. Κι ενώ η πόλη ετοιμάζεται για το Φθινοπωρινό Φεστιβάλ, ένα πτώμα εντοπίζεται με ένα σημείωμα που υποδηλώνει ότι θα προκύψει και δεύτερη δολοφονία. Η Νία μαζί με άλλους κατοίκους και τον παλιό της έρωτα, Τζέσι, αποφασίζουν να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μίνωας.

Χάνεμ

Η Βαλερί Αγγέλου έγραψε ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει ψυχολογικό και ιστορικό δράμα, κατασκοπεία και ίντριγκα. Στην Αλεξάνδρεια του 1882, εκεί όπου οι αυτοκρατορίες συγκρούονται και οι ταυτότητες είναι εύθραυστες, μια γυναίκα δεν συμβιβάζεται στον ρόλο που της όρισαν.

Ανάμεσα σε διπλωματικά παρασκήνια, δίκτυα κατασκοπείας και κοινωνίες αυστηρά διαχωρισμένες από φυλή και καταγωγή, ένας έρωτας μένει ανεκπλήρωτος. Καθώς ο βομβαρδισμός της Αλεξάνδρειας από τους Βρετανούς μετατρέπει την πόλη σε σκηνικό καταστροφής, η λέξη χάνεμ παύει να είναι απλώς ένας τίτλος. Γίνεται ταυτότητα, μοίρα και πράξη αντίστασης. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Ας Σωπάσει για Πάντα

Ένα υπέροχο θρίλερ από τον Τζέισον Ρέκουλακ, που θα κάνει την καρδιά σου να χτυπά γρήγορα. Κεντρικός ήρωας ένας πατέρας που προσπαθεί να σώσει την κόρη του από μια καθοριστική απόφαση που θα θέσει σε κίνδυνο ό,τι αγαπά

Έχουν περάσει τρία χρόνια από την τελευταία φορά που ο Φρανκ είχε νέα από την κόρη του. Όμως ένα απροσδόκητο τηλεφώνημά της αλλάζει τα πάντα: η Μάγκι παντρεύεται και θέλει να τη συνοδεύσει ο πατέρας της στην εκκλησία. Παρέλειψε να αναφέρει ότι παντρεύεται τον Έινταν Γκάρντνερ, τον γιο ενός δισεκατομμυριούχου. Και καταπώς φαίνεται η αλήθεια δεν είναι αυτή που φαίνεται. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μεταίχμιο.

Πιστεύω Σ’ εσένα

Τι να πει κανείς για την Ρεμπέκα Γιάρος; Μας έχει χαρίσει συγκλονιστικά βιβλία. Ένα ακόμη είναι και το Πιστεύω Σ’ εσένα.

Έξι χρόνια πριν, ο Κάμντεν Ντάνιελς γύρισε από τον πόλεμο χωρίς τον μικρότερο αδερφό του και κανείς δεν τον συγχώρησε γι’ αυτό. Έτσι αποφάσισε να φύγει από την μικρή πόλη και να μην επιστρέψει ποτέ. Μέχρι τώρα. Εκεί τον περιμένει το ένα και μοναδικό πρόσωπο που εξακολουθεί να αγαπά. Η Γουίλοου. Η μόνη γυναίκα που δε θα μπορέσει ποτέ να έχει. Σε αυτή τη μικρή πόλη τα μυστικά παραμονεύουν. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός.