“Κανείς δεν την είδε”: Η ταινία της Αν Χάθαγουεϊ που απέτυχε παταγωδώς στους κινηματογράφους

Το 2026, από την άλλη, είναι η χρονιά της Αν Χάθαγουεϊ με πέντε νέες ταινίες

Την Αν Χάθαγουεϊ την έχουμε απολαύσει σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους, και σε ταινίες που σημείωσαν επιτυχία. Για την ακρίβεια, η ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει σε 39 ταινίες, με πέντε ακόμα να κυκλοφορούν μόνο φέτος, συμπεριλαμβανομένων των Mother Mary και The Devil Wears Prada - ίσως το πιο πολυαναμενόμενο σίκουελ.

Στην μέχρι τώρα καριέρα της, η Αν Χάθαγουεϊ πρωταγωνίστησε και σε μια μικρού προϋπολογισμού ταινία, που κυκλοφόρησε το 2017. Είχε το όνομα Colossal και εκείνη την χρονιά πάλεψε με μεγαθήρια, ανάμεσά τους το Alice Through The Looking Glass του Τιμ Μπάρτον και το Ocean’s 8, επομένως δεν αποτέλεσε καμία έκπληξη που η ταινία της ηθοποιού δεν είχε την ανταπόκριση των θεατών.

Γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Ισπανό δημιουργό Νάτσο Βιγκαλόντο, το Colossal ακολουθεί την Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Γκλόρια, μιας άνεργης, εξαρτημένης από το αλκοόλ συγγραφέως που κατά λάθος εκδηλώνεται ως γιγάντιο ερπετοειδές τέρας στη Σεούλ. Παρά την εξωφρενική ιδέα και την ευκαιρία να δούμε την ηθοποιό να υποδύεται έναν κάπως καταβεβλημένο χαρακτήρα, η ταινία ήρθε αντιμέτωπη με εμπορική αποτυχία.

Ωστόσο, η ταινία κατέχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά της Αν Χάθαγουεϊ, όπως δήλωσε σε πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram με την ανακοίνωση της κυκλοφορίας της στο Netflix: «Είναι τόσο μία από τις αγαπημένες μου ταινίες που έχω συμμετάσχει όσο και μία από τις καλύτερες εμπειρίες που είχα ποτέ σε πλατό».

Όπως γράφει το Far Out Magazine, η Αν Χάθαγουεϊ έχει μιλήσει για το πώς η ταινία τη βοήθησε να βγει από μια δημιουργική στασιμότητα, όταν δεν της έρχονταν ενδιαφέροντα πρότζεκτ. Όταν είδα το A Field in England του Μπεν Γουίτλεϊ, ζήτησε από τον αντζέντη της να της βρει παρόμοια και παράξενα σενάρια. Κάπως έτσι ήρθε το Colossal.

«Όταν βγήκε στους κινηματογράφους το 2017, έσπασε ρεκόρ εισπράξεων και έγινε η λαμπρή ελπίδα όλων των low-budget indie ταινιών ότι αν μείνεις πιστός στον δρόμο σου, μπορείς να τα καταφέρεις και να τα υπερβείς όλα», είχε δηλώσει με σαρκασμό η Αν Χάθαγουεϊ και συνέχισε: «Αστειεύομαι, κανείς δεν την είδε».