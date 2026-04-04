Eurovision 2026: «Κλείδωσε» η σειρά εμφάνισης στους ημιτελικούς – Πώς διαμορφώνεται ο δρόμος για τον τελικό

Καθορίστηκε η σειρά εμφάνισης στους ημιτελικούς της Eurovision 2026, διαμορφώνοντας από νωρίς τις ισορροπίες για τον μεγάλο τελικό.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς του διαγωνισμού. Πρόκειται για μια εξέλιξη που κάθε χρόνο συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού η θέση εμφάνισης μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πορεία μιας συμμετοχής.

Τη διαδικασία καθόρισε ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Österreichischer Rundfunk (ORF), ο οποίος έχει αναλάβει τη διοργάνωση της φετινής επετειακής διοργάνωσης. Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, η σειρά εμφάνισης δεν προέκυψε αποκλειστικά από κλήρωση, αλλά διαμορφώθηκε από τους παραγωγούς του διαγωνισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισορροπημένου και τηλεοπτικά ελκυστικού αποτελέσματος.

Η αρχική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο καθόρισε σε ποιον ημιτελικό θα συμμετάσχει κάθε χώρα, καθώς και το αν θα εμφανιστεί στο πρώτο ή στο δεύτερο μισό της βραδιάς. Στη συνέχεια, οι διοργανωτές ανέλαβαν να «χτίσουν» τη ροή των εμφανίσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ύφος των τραγουδιών, τη σκηνική παρουσία και τη συνολική δυναμική του κάθε act.

Η Ελλάδα που εκπροσωπείται από τον Akyla με το τραγούδι «Ferto» θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του Α' ημιτελικού, στις 12 Μαΐου. Στον Β' ημιτελικό την Πέμπτη 14 Μαΐου, η Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το «JALLA», από την ένατη θέση της σειράς εμφάνισης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία των χωρών που έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στον Μεγάλο Τελικό. Η Ιταλία και η Γερμανία θα εμφανιστούν στον πρώτο ημιτελικό, χωρίς να διαγωνίζονται, μετά τα τραγούδια με αριθμούς 6 και 10 αντίστοιχα, ενώ θα έχουν και δικαίωμα ψήφου. Αντίστοιχα, στον δεύτερο ημιτελικό θα εμφανιστούν η Γαλλία, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μετά τα τραγούδια 5, 8 και 12, επηρεάζοντας έτσι τη συνολική δυναμική της βραδιάς.

Παράλληλα, έχει ήδη γίνει γνωστό ότι η διοργανώτρια χώρα, η Αυστρία, θα εμφανιστεί τελευταία στον Μεγάλο Τελικό, καταλαμβάνοντας τη θέση 25. Η συγκεκριμένη θέση θεωρείται ιδιαίτερα ευνοϊκή, καθώς παραδοσιακά τα τραγούδια που εμφανίζονται προς το τέλος της βραδιάς μένουν πιο έντονα στη μνήμη του κοινού.

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί στις 12, 14 και 16 Μαΐου 2026 στη Βιέννη, με τη σκηνή της Wiener Stadthalle να φιλοξενεί συνολικά 35 χώρες. Από αυτές, οι 20 θα προκύψουν μέσα από τους δύο ημιτελικούς, ενώ στον τελικό θα συμμετάσχουν συνολικά 25 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων «Big-5» και της διοργανώτριας.

Η ανακοίνωση της σειράς εμφάνισης δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά ένα από τα πρώτα κρίσιμα βήματα που διαμορφώνουν το τοπίο του διαγωνισμού. Οι ισορροπίες μεταξύ των συμμετοχών, η θέση εμφάνισης και η συνολική ροή του προγράμματος μπορούν να επηρεάσουν τόσο την ψυχολογία των καλλιτεχνών όσο και την ανταπόκριση του κοινού.

Καθώς πλησιάζουμε προς τον Μάιο, το ενδιαφέρον κορυφώνεται και τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις πρόβες και τις σκηνικές παρουσιάσεις, που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό ποιοι θα καταφέρουν να ξεχωρίσουν και να εξασφαλίσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026.