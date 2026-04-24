Το Netflix φέρνει ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Κάιλι Μινόγκ - Οι πρώτες πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα

Θα κυκλοφορήσει στο Netflix εντός του 2026

Το Νetflix έδωσε στη δημοσιότητα ορισμένες πληροφορίες για το ντοκιμαντέρ Kylie, για τη ζωή της ποπ σταρ, Κάιλι Μινόγκ. Μέχρι τώρα, όπως γράφει σχετικά και το Deadline, το πρότζεκτ είχε απλώς αναφερθεί στο πρόγραμμα της streaming πλατφόρμας, χωρίς περαιτέρω ανακοινώσεις.

Τώρα όμως επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για μια σειρά τριών επεισοδίων, την οποία αναλαμβάνει η Ventureland, γνωστή από τα ντοκιμαντέρ Beckham και Wham!. Παραγωγός είναι ο Τζον Μπάτσεκ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μίχαελ Χαρτ, ο οποίος είχε εργαστεί ως μοντέρ στο «Beckham» και έχει συμμετάσχει και στο ντοκιμαντέρ Three Identical Strangers.

Η σειρά «Kylie» εστιάζει στη ζωή και την καριέρα της Κάιλι Μινόγκ, η οποία ανοίγει το προσωπικό της αρχείο και κάνει έναν απολογισμό μιας πορείας με πάνω από 80 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων. Μέσα από οικιακά βίντεο, προσωπικές φωτογραφίες και νέες συνεντεύξεις, παρουσιάζεται η διαδρομή μιας καλλιτέχνιδας που κατάφερε να επανεφεύρει τον εαυτό της -και σε έναν βαθμό και την ίδια την ποπ μουσική- πολλές φορές. Παράλληλα, μιλά ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, όπως η έντονη δημοσιότητα, προσωπικές απώλειες και ζητήματα υγείας.

Το ντοκιμαντέρ είχε πρωτοαναφερθεί το 2024, αλλά για μεγάλο διάστημα δεν υπήρχαν πολλές πληροφορίες. Τον Ιανουάριο εντάχθηκε επίσημα στο πρόγραμμα του Netflix για τη φετινή χρονιά και, παρότι δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας, όλα δείχνουν ότι θα προβληθεί σύντομα.

Η Κάιλι Μινόγκ παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ποπ καλλιτέχνιδες παγκοσμίως και η πιο επιτυχημένη εμπορικά τραγουδίστρια της Αυστραλίας. Έχει τιμηθεί με 18 ARIA Awards και δύο Grammy Awards. Η καριέρα της ξεκίνησε από την τηλεόραση τη δεκαετία του 1980, μέσα από τη δημοφιλή σειρά Neighbours, πριν στραφεί με τεράστια επιτυχία στην ποπ μουσική. Εκτός από τη μουσική, έχει εμφανιστεί και σε κινηματογραφικές ταινίες όπως The Delinquents, Street Fighter και Swinging Safari, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως The Vicar of Dibley, Galavant και τη σειρά του Netflix The Residence, παραγωγής Shondaland.