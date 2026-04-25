Eurovision… στην Ασία: Το φαντασμαγορικό μουσικό σόου επεκτείνεται

H Eurovision αποκτά για πρώτη φορά ασιατική εκδοχή, με τη συμμετοχή 10 χωρών. Η νέα διοργάνωση φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δυναμική της ασιατικής ποπ σκηνής.

Ο διάσημος διαγωνισμός Eurovision Song Contest ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του: την πρώτη του ασιατική εκδοχή. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη για τον θεσμό που ξεκίνησε το 1956 και παραμένει μέχρι σήμερα ο μακροβιότερος διεθνής μουσικός διαγωνισμός.

Η νέα διοργάνωση, που δεν φέρει την ονομασία “Asiavision”, θα περιλαμβάνει –τουλάχιστον στην πρώτη φάση– τη συμμετοχή 10 χωρών: Νότια Κορέα, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Μαλαισία, Νεπάλ, Καμπότζη, Λάος, Μπανγκλαντές και Μπουτάν. Οι χώρες αυτές θα διοργανώσουν πρώτα εθνικούς τελικούς, πριν οδηγηθούν στον μεγάλο τελικό που θα πραγματοποιηθεί στην Μπανγκόκ στις 14 Νοεμβρίου.

Η επιλογή της Μπανγκόκ μόνο τυχαία δεν είναι. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του τουριστικού οργανισμού της Ταϊλάνδη, η πόλη αποτελεί ένα ζωντανό σταυροδρόμι πολιτισμών, μουσικής και διασκέδασης — στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με το πνεύμα της Eurovision.

Η επέκταση προς την Ασία δεν προκαλεί έκπληξη. Η περιοχή διαθέτει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μουσικές βιομηχανίες στον κόσμο. Φαινόμενα όπως η K-pop από τη Νότια Κορέα, αλλά και το Bollywood στην Ινδία (η οποία ωστόσο δεν συμμετέχει ακόμη), έχουν ήδη κατακτήσει διεθνές κοινό.

Η αυξανόμενη χρήση των social media, η αγάπη των νέων για τη μουσική και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου έχουν ενισχύσει περαιτέρω την επιρροή της ασιατικής ποπ κουλτούρας. Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι αυτή η δυναμική θα μεταφραστεί και σε επιτυχία για τη νέα εκδοχή του διαγωνισμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Eurovision επιχειρεί να επεκταθεί. Το 2022 διοργανώθηκε το American Song Contest, με συμμετοχές από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Ωστόσο, η χαμηλή τηλεθέαση οδήγησε στη μη ανανέωσή του.

Αυτή τη φορά, οι προσδοκίες είναι μεγαλύτερες. Η Ασία διαθέτει ήδη ένα τεράστιο και ενεργό κοινό που καταναλώνει μουσικό περιεχόμενο, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες επιτυχίας.