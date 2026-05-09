Ο Πολ Μέσκαλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη – Το “Hold On To Your Angels” ήδη προκαλεί αίσθηση πριν τα γυρίσματα

Μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές συνεργασίες των επόμενων ετών φαίνεται πως παίρνει ήδη μορφή.

Οι Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μεσκάλ ετοιμάζονται να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους στη νέα ταινία του Benh Zeitlin με τίτλο Hold On To Your Angels. Το φιλμ, που θα παρουσιαστεί στους αγοραστές της κινηματογραφικής αγοράς των Καννών, έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον της βιομηχανίας, αρκετούς μήνες πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Η νέα παραγωγή φέρνει ξανά κοντά δύο από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς της σύγχρονης γενιάς, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί πρόσφατα και στο Hamnet της Chloé Zhao. Η Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται πλέον μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του βρετανικού κινηματογράφου μετά τη βράβευσή της με Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, θα πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Πολ Μεσκάλ, ο οποίος συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία μετά την τεράστια επιτυχία του Aftersun και την υποψηφιότητά του για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Το Hold On To Your Angels περιγράφεται ως μια σκοτεινή, επική ιστορία αγάπης με φόντο τη Νότια Λουιζιάνα. Η υπόθεση ακολουθεί έναν παράνομο φυγά, τον οποίο υποδύεται ο Mescal, και μια μυστηριώδη γυναίκα που λειτουργεί σαν οδηγός χαμένων ψυχών, ρόλος που ανήκει στη Buckley. Οι δύο χαρακτήρες παρασύρονται σε έναν θυελλώδη και καταστροφικό έρωτα, ενώ γύρω τους ο κόσμος καταρρέει μέσα στα βαλτώδη τοπία της αμερικανικής επαρχίας.

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος του πρότζεκτ είναι ο Benh Zeitlin, ο δημιουργός που είχε εντυπωσιάσει τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα με το Beasts of the Southern Wild. Ο Zeitlin επιστρέφει με ένα έργο που φαίνεται να συνδυάζει ξανά στοιχεία ρεαλισμού, μυθολογίας και ποιητικής αφήγησης, χαρακτηριστικά που τον καθιέρωσαν ως μία από τις πιο ιδιαίτερες σκηνοθετικές φωνές του αμερικανικού ανεξάρτητου κινηματογράφου.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την ταινία ως «μια αδύνατη ιστορία αγάπης» που εξερευνά την κατάρρευση ενός ολόκληρου τρόπου ζωής στη Νότια Αμερική, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως σχόλιο πάνω στη μοναξιά, την κοινωνική διάσπαση και την ανάγκη για ανθρώπινη σύνδεση. Η θεματολογία της ταινίας φαίνεται να κινείται ανάμεσα στο ρομαντικό δράμα και την κοινωνική αλληγορία, με έντονα στοιχεία περιβαλλοντικής και πολιτισμικής παρακμής.

Πίσω από την παραγωγή βρίσκονται μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ. Η Plan B, η εταιρεία παραγωγής που συνδέεται με βραβευμένες ταινίες όπως το Moonlight, συμμετέχει ενεργά στο πρότζεκτ, ενώ συμπαραγωγός είναι και ο Alex Coco μέσω της εταιρείας Rapt Film. Η συμμετοχή τόσο ισχυρών παραγωγικών σχημάτων ενισχύει τις προσδοκίες ότι η ταινία θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά γεγονότα των επόμενων χρόνων.

Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο του 2027, όμως ήδη το ενδιαφέρον από στούντιο και διανομείς είναι ιδιαίτερα έντονο. Στελέχη της κινηματογραφικής αγοράς θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο η ταινία να εξασφαλίσει μεγάλη συμφωνία διανομής ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η παρουσίασή της στις Κάννες.

Η επανένωση των Buckley και Mescal θεωρείται από πολλούς ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία του πρότζεκτ. Και οι δύο ηθοποιοί έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν σπάνια υποκριτική ένταση και ιδιαίτερη χημεία επί της οθόνης, στοιχεία που αναμένεται να δώσουν ξεχωριστή δυναμική στη νέα αυτή κινηματογραφική ιστορία.

Με έναν σκηνοθέτη που φημίζεται για την καλλιτεχνική του τόλμη, δύο πρωταγωνιστές που βρίσκονται στην κορυφή της καριέρας τους και μια ιστορία γεμάτη συναίσθημα και κοινωνικούς συμβολισμούς, το Hold On To Your Angels δείχνει ήδη έτοιμο να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες των επόμενων ετών.