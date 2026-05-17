Ποια γυμναστική; Το να επισκέπτεσαι μουσεία και να διαβάζεις βιβλία επιβραδύνει τη γήρανση

Μήπως, τελικά, να αφήσουμε τη γυμναστική και να το ρίξουμε στον πολιτισμό;

Αν σου έλεγα, ότι το να επισκέπτεσαι gallery ή μουσεία και να διαβάζεις βιβλία μπορεί να ωφελήσει καθοριστικά την υγεία σου, αυξάνοντας τη διάρκεια της ζωής σου, πώς θα σου φαινόταν; Κι αν συμπλήρωνα, ότι η «έκθεση» στον πολιτισμό ευεργετεί την υγεία σου περισσότερο και από τη γυμναστική, τι θα απαντούσες; Πριν μας αμφισβητήσεις, δώσε μου λίγο χρόνο να σου μιλήσω για τη νέα έρευνα του University College του Λονδίνου.

Όσο απίθανο κι αν σου φαίνεται, είναι αλήθεια. Τα ευρήματα της έρευνας απέδειξαν, πως οι άνθρωποι που συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες μέσα στην εβδομάδα ήταν βιολογικά έναν χρόνο νεότεροι από εκείνους που σπάνια ασχολούνταν με πολιτιστικά θέματα. Από την άλλη, θετικά ήταν τα αποτελέσματα και για όσους έκαναν γυμναστική, αφού βιολογικά φαίνονταν έξι μήνες νεότεροι.

Νέα μελέτη υπογραμμίζει ότι ο πολιτισμός συμβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής

Η Δρ. Feifei Bu εξήγησε πως «η μελέτη παρέχει τα πρώτα στοιχεία, ότι η ενασχόληση με την τέχνη και τον πολιτισμό συνδέεται με πιο αργό ρυθμό βιολογικής γήρανσης. Αυτό προστίθεται σε ένα συνεχώς αυξανόμενο σύνολο αποδείξεων σχετικά με την επίδραση των τεχνών στην υγεία, καθώς έχει φανεί ότι οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες μειώνουν το στρες, περιορίζουν τις φλεγμονές και βελτιώνουν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων, ακριβώς όπως συμβαίνει και με τη σωματική άσκηση».

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Innovation in Ageing, ανέλυσε αιματολογικά δεδομένα από περισσότερους από 3.500 ενήλικες στη Βρετανία. Οι επιστήμονες εξέτασαν συγκεκριμένες μεταβολές στο DNA, οι οποίες λειτουργούν σαν ένα είδος «βιολογικού ρολογιού», αποκαλύπτοντας πόσο γρήγορα γερνάει πραγματικά ο οργανισμός.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ακόμη και όσοι συμμετείχαν σε πολιτιστικές δραστηριότητες λίγες φορές τον χρόνο εμφάνιζαν πιο αργή γήρανση σε σχέση με όσους δεν είχαν σχεδόν καμία επαφή με την τέχνη. Όσο πιο συχνή ήταν η επαφή αυτή, τόσο μεγαλύτερο ήταν και το όφελος. Οι ερευνητές μάλιστα σημείωσαν ότι η διαφορά στον ρυθμό γήρανσης θυμίζει εκείνη που έχει παρατηρηθεί σε παλαιότερες μελέτες μεταξύ καπνιστών και πρώην καπνιστών.

Η καθηγήτρια Daisy Fancourt, επικεφαλής της μελέτης, τόνισε πως «ο κόσμος γνωρίζει ήδη πόσο σημαντική είναι η σωματική άσκηση, η σωστή διατροφή και ο ποιοτικός ύπνος για μια υγιή γήρανση». Όπως είπε, όμως, «τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η ενσωμάτωση δημιουργικών καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή είναι επίσης σημαντική».

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μια δεύτερη έρευνα έρχεται να προσθέσει ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της μακροζωίας: τη διατροφή. Επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τροφές πλούσιες σε πολυφαινόλες - όπως τα berries, τα φρούτα, οι ελιές, το κακάο και ο καφές - ίσως συμβάλλουν σημαντικά στην επιβράδυνση της γήρανσης. Στη μελέτη, όσοι κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες πολυφαινολών είχαν κατά 52% μικρότερο κίνδυνο ανθυγιεινής κυτταρικής γήρανσης. Ακόμη και ένας καφές την ημέρα φάνηκε να σχετίζεται με πιο υγιείς δείκτες γήρανσης, ενώ η αυξημένη κατανάλωση φρούτων συνδέθηκε επίσης με καλύτερη κυτταρική υγεία.

Ίσως, τελικά, η νεότητα να μην κρύβεται μόνο στα βάρη, τα χιλιόμετρα και τα βήματα που μετρά το smartwatch μας. Ίσως να βρίσκεται και σε ένα βιβλίο που δεν μπορούμε να αφήσουμε από τα χέρια μας, σε μια συναυλία που μας προκαλεί έντονα συναισθήματα ή σε έναν πίνακα που μονοπωλεί την προσοχή μας για ώρα.

