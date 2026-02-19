Έκθεση στο Βρετανικό Μουσείο ρίχνει φως στην ανείπωτη ιστορία των γυναικών σαμουράι

Η έκθεση τιτλοφορείται ως Samurai και εμβαθύνει στον μύθο των σαμουράι και στον τρόπο με τον οποίο αυτός διαμορφώθηκε

Η διαχρονική κληρονομιά των σαμουράι αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στην πολιτισμική ιστορία. Από τα σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια και τις τηλεοπτικές σειρές μέχρι τον κινηματογράφο, καμία άλλη κοινωνική τάξη δεν έχει αφήσει τόσο βαθύ αποτύπωμα στην ποπ κουλτούρα. Όμως, μία νέα έκθεση που φιλοξενεί το Βρετανικό Μουσείο, προσφέρει μία εκτεταμένη ματιά και αφηγείται την πραγματική ιστορία αυτής της πολυδιάστατης τάξης, της οποίας τα μισά μέλη ήταν στην πραγματικότητα γυναίκες.

Η έκθεση που τιτλοφορείται ως «Samurai», εμβαθύνει στον μύθο των σαμουράι και στον τρόπο με τον οποίο αυτός διαμορφώθηκε, εξηγώντας το πώς αυτή η σκληροτράχηλη πολεμική τάξη αναδύθηκε κατά την πρώιμη μεσαιωνική περίοδο, τον 12ο αιώνα, και εξελίχθηκε στους επόμενους αιώνες σε μια ελίτ τάξη γραφειοκρατών.

Διότι για μεγάλο μέρος της ύπαρξής τους, οι σαμουράι, παρά τη φοβερή φήμη που απέκτησαν κατά τον Μεσαίωνα, δεν πολεμούσαν. Ακόμη και σε περιόδους πολέμου, ήταν καλλιτέχνες και προστάτες των τεχνών.

Η ανάδειξη των γυναικών σαμουράι ήρθε αργότερα, μετά το 1615, κατά την ειρηνική περίοδο Έντο της Ιαπωνίας. (Τα εύπορα νοικοκυριά συχνά προσλάμβαναν σαμουράι ως ιδιωτική φρουρά εκείνη την εποχή, ενώ πολλοί έγιναν και κρατικοί αξιωματούχοι ή λόγιοι.) Οι γυναίκες σαμουράι δεν πολεμούσαν, ωστόσο θεωρούνταν κανονικά μέλη της τάξης.

«Δεν είναι πολεμιστές στην πράξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Είναι πολεμιστές μόνο κατ’ όνομα. Είναι κάπως ένας μόνιμος στρατός που δεν χρειάζεται ποτέ να δώσει μάχη, επειδή υπάρχει ειρήνη για 250 χρόνια», δήλωσε η Rosina Buckland, επιμελήτρια των ιαπωνικών συλλογών του μουσείου, στην Independent. «Έτσι, παρουσιάζουμε έναν σαμουράι με καθημερινή ενδυμασία, σαν επαγγελματικό κοστούμι. Δείχνουμε ότι υπάρχουν γυναίκες. Τα μισά μέλη της τάξης των σαμουράι ήταν γυναίκες, και εκθέτουμε έναν γυναικείο χιτώνα, τα καθημερινά εργαλεία περιποίησης μαλλιών, ένα σετ καλλωπισμού, έναν χειροκαθρέφτη και ένα βιβλίο εθιμοτυπίας».

Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από 280 αντικείμενα. Οι επιμελητές έχουν αντλήσει επίσης υλικό από τον σύγχρονο κινηματογράφο, την τηλεόραση, τα manga και τα βιντεοπαιχνίδια, ενώ παρουσιάζονται και σύγχρονα έργα τέχνης.