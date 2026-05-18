Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2026: 5 πολιτιστικοί χώροι που αξίζει να επισκεφτείς σήμερα στην Αθήνα

Με ελεύθερη είσοδο και ειδικές δράσεις τα μουσεία της Ελλάδας τιμούν τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 σήμερα 18 Μαΐου.

Η 18η Μαΐου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο στον πολιτισμό, την ιστορία και τη δύναμη της γνώσης, καθώς γιορτάζεται παγκοσμίως η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, σημαντικά μουσεία και πολιτιστικοί χώροι της Αθήνας ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό με δωρεάν είσοδο, ειδικές δράσεις και ξεναγήσεις, παρέχοντας σε όλους την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη και την πολιτιστική κληρονομιά.

Από σπουδαία αρχαιολογικά εκθέματα μέχρι έργα σύγχρονης τέχνης και μοναδικές συλλογές, η πόλη μετατρέπεται σήμερα σε έναν ανοιχτό πολιτιστικό προορισμό. Αν αναζητάς μια διαφορετική βόλτα στην Αθήνα, αυτές είναι πέντε στάσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμά σου - για να ξεκινήσει η εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Να σημειωθεί, πως εκτός από την πρωτεύουσα αντίστοιχες δράσεις λαμβάνουν χώρα και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος, τιμώντας αυτή τη σπουδαία ημέρα για τον πολιτισμό.

5 σημεία πολιτισμού που αξίζει να επισκεφτείς ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2026

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο της Ακρόπολης συμμετέχει και φέτος στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στις μόνιμες συλλογές του μουσείου και να ανακαλύψουν αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα, το μουσείο διοργανώνει ειδικές παρουσιάσεις με τίτλο «Μικρές άγνωστες ιστορίες από τη διαδρομή ενός διεθνούς μουσείου», ενώ συμμετέχει και στο Piano City Athens με ρεσιτάλ πιάνου του Μάνου Κιτσικόπουλου στον εξώστη του δεύτερου ορόφου. Μάθε περισσότερα εδώ

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αποτελεί μία από τις κορυφαίες επιλογές για τη σημερινή ημέρα. Με δωρεάν είσοδο και πρόσβαση στις εντυπωσιακές συλλογές του, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά μοναδικά ευρήματα της αρχαιότητας, χρυσά αντικείμενα, γλυπτά και ιστορικούς θησαυρούς παγκόσμιας σημασίας.

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων πραγματοποιούνται σήμερα δύο θεματικές περιηγήσεις: η πρώτη με θέμα «Κυκλάδες: Μία ενωμένη κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» και η δεύτερη «Από την Κνωσό στις Μυκήνες: οι μινωικές επιρροές του πρώιμου μυκηναϊκού κόσμου και η ταραχώδης κατάληξη μιας αμφίδρομης σχέσης» - αφιερωμένη στις σχέσεις του μινωικού και μυκηναϊκού κόσμου μέσα από σημαντικά εκθέματα των συλλογών. Μάθε περισσότερα εδώ

Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο συμμετέχει, επίσης, στις δράσεις της ημέρας, προσφέροντας δωρεάν είσοδο στο κοινό. Οι συλλογές του ταξιδεύουν τον επισκέπτη στη βυζαντινή εποχή μέσα από σπάνιες εικόνες, χειρόγραφα και έργα τέχνης που αποτυπώνουν την ιστορία και την πνευματικότητα αιώνων.

Για τη φετινή Διεθνή Ημέρα Μουσείων, ο χώρος φιλοξενεί ειδικές ξεναγήσεις και θεματικές παρουσιάσεις γύρω από τη διαχρονική δύναμη της βυζαντινής τέχνης και τη σύνδεσή της με τον σύγχρονο πολιτισμό. Μάθε περισσότερα εδώ

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ανοίγει σήμερα τις πόρτες του με ελεύθερη είσοδο στις μόνιμες συλλογές του, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει από κοντά τα εμβληματικά κυκλαδικά ειδώλια και σημαντικά έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικές παρουσιάσεις γύρω από τον κυκλαδικό πολιτισμό και τη διαχρονική επιρροή του στην τέχνη, μέσα από δράσεις που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη σημερινή ημέρα. Μάθε περισσότερα εδώ

Εθνική Πινακοθήκη

Η Εθνική Πινακοθήκη συμμετέχει στον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων με δωρεάν είσοδο και ξεχωριστές δράσεις για το κοινό. Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν σε έργα σπουδαίων Ελλήνων και Ευρωπαίων καλλιτεχνών και να ανακαλύψουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας της τέχνης μέσα από τις συλλογές της.

Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού πραγματοποιούνται ειδικές θεματικές ξεναγήσεις, απτικές περιηγήσεις για άτομα με προβλήματα όρασης, εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά αλλά και δράσεις αφιερωμένες στη σύνδεση της τέχνης με τη σύγχρονη κοινωνία. Μάθε περισσότερα εδώ