Μάιλι Σάιρους: Η πρώτη καλλιτέχνιδα της γενιάς των ’90s με δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της καριέρας της έζησε η Μάιλι Σάιρους, η οποία τιμήθηκε με το δικό της αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.

Σε μία λαμπερή και ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά τελετή στο Χόλιγουντ, η Μάιλι Σάιρους απέκτησε το δικό της αστέρι στη θρυλική Λεωφόρο της Δόξας (Hollywood Walk of Fame), γράφοντας ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός τιμήθηκε ως η 2.845η προσωπικότητα που αποκτά αστέρι στο διάσημο Hollywood Walk of Fame, σε μία εκδήλωση όπου βρέθηκαν δίπλα της αγαπημένα της πρόσωπα, συνεργάτες και στενοί φίλοι.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μάιλι Σάιρους δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή της, όταν αναφέρθηκε στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τη στήριξαν σε κάθε στάδιο της ζωής και της καριέρας της.

«Εδώ είναι που συγκινούμαι πραγματικά», είπε εμφανώς φορτισμένη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Στην οικογένειά μου, στη μελλοντική μου οικογένεια, στους γονείς μου, στη μητέρα μου, στα αδέλφια μου, στους φίλους μου και στους συνεργάτες μου… σας ευχαριστώ που αγαπήσατε και στηρίξατε όχι μόνο τις επιλογές μου, αλλά και τους φόβους μου, αντιμετωπίζοντάς τους μαζί μου», ανέφερε με τρεμάμενη φωνή.

Η τραγουδίστρια ολοκλήρωσε την ομιλία της λέγοντας πως η συγκεκριμένη ημέρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη της, πριν φορέσει τα γυαλιά ηλίου της για να κρύψει τη συγκίνησή της.

Στο πλευρό της βρέθηκαν η μητέρα της, Τις Σάιρους, η αδελφή της, Μπράντι Σάιρους, αλλά και ο αρραβωνιαστικός της, μουσικός Μαξ Μοράντο. Αντίθετα, απών από την τελετή ήταν ο πατέρας της, Μπίλι Ρέι Σάιρους.

Ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη Μάιλι Σάιρους μοιράστηκαν επίσης η ηθοποιός Άνια Τέιλορ-Τζόι και η διάσημη σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε, οι οποίες εκφώνησαν ομιλίες προς τιμήν της, εξυμνώντας τόσο το καλλιτεχνικό της ταλέντο όσο και την προσωπικότητά της.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Μάιλι Σάιρους έκανε αναφορά και στο τραγούδι της «Walk of Fame», το οποίο κλείνει με τη φράση «θα ζήσεις για πάντα».

«Αυτό το αστέρι συμβολίζει κατά κάποιον τρόπο την αθανασία. Και παρότι αγαπώ αυτόν τον στίχο, το γεγονός ότι δεν είμαστε αιώνιοι είναι αυτό που μου δίνει τη δύναμη και την ανάγκη να συνεχίζω», σημείωσε.

Η ίδια χαρακτήρισε το αστέρι ως αποτέλεσμα «αφοσίωσης και αγάπης» και όχι ως κάποιο βραβείο που μπορεί κάποιος απλώς να κατακτήσει.

Η ανακοίνωση για την απονομή του αστεριού είχε γίνει ήδη από τον Ιούλιο της προηγούμενης χρονιάς. Τότε, η καλλιτέχνιδα είχε μοιραστεί μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θυμούμενη τις πρώτες της επισκέψεις στο Λος Άντζελες ως μικρό κορίτσι από το Νάσβιλ, όταν περπατούσε βράδυ με τον πατέρα της στη Hollywood Boulevard.

«Αγοράζαμε ψεύτικα Όσκαρ και αναμνηστικά της Μέριλιν Μονρόε από τα τουριστικά μαγαζιά. Το να βρίσκομαι τώρα για πάντα σε αυτόν τον δρόμο, δίπλα στα είδωλα που με ενέπνευσαν, μοιάζει με όνειρο», είχε γράψει τότε.

Η βράβευση της Μάιλι Σάιρους έρχεται σε μία ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για την ίδια. Μόλις δύο μήνες πριν από την τελετή, η τραγουδίστρια γιόρτασε τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της θρυλικής σειράς «Χάνα Μοντάνα» με ένα επετειακό αφιέρωμα στις πλατφόρμες Disney+ και Hulu.

Το ειδικό αφιέρωμα περιλάμβανε συνεντεύξεις της Μάιλι Σάιρους για τα παρασκήνια της επιτυχημένης σειράς, εμφανίσεις έκπληξη, αλλά και ερμηνεία του νέου της τραγουδιού «Younger You».