Πρώτη εικόνα από την ταινία «Resurrection of the Christ» σε σκηνοθεσία Μελ Γκίμπσον

Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί στην Ιταλία, με τον σκηνοθέτη να περιγράφει το έργο ως «αποστολή ζωής» και «την πιο σημαντική ιστορία στην ανθρώπινη ιστορία».

Ο Μελ Γκίμπσον έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα από την ταινία «Resurrection of the Christ» (Η Ανάσταση του Χριστού), το πολυαναμενόμενο σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του 2004 «The Passion of the Christ» («Τα Πάθη του Χριστού»). Παράλληλα, ο σκηνοθέτης ανακοίνωσε αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας των δύο ταινιών που απαρτίζουν το νέο θρησκευτικό του έπος.

Σύμφωνα με την παραγωγή, τα γυρίσματα του δίπτυχου έχουν πλέον ολοκληρωθεί, έπειτα από μια εκτεταμένη διαδικασία 134 ημερών σε διάφορες τοποθεσίες της Ιταλίας, όπως η Ρώμη, το Μπάρι, η Τζινόζα, η Κράκο και το Μπρίντιζι, καθώς και στη Ματέρα. Η ολοκλήρωση της παραγωγής ήρθε νωρίτερα από το αναμενόμενο, παρά το μεγάλο εύρος και τη φιλόδοξη κλίμακα του έργου.

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε, οι ημερομηνίες κυκλοφορίας μετατίθενται. Το πρώτο μέρος της ταινίας θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαΐου 2027, αντί για τις 26 Μαρτίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί, ενώ το δεύτερο μέρος μεταφέρεται έναν χρόνο αργότερα, για τις 25 Μαΐου 2028. Και οι δύο ταινίες έχουν προγραμματιστεί να κυκλοφορήσουν κοντά στην ημέρα της Αναλήψεως, σημαντική χριστιανική εορτή.

Ο Μελ Γκίμπσον δήλωσε ότι το έργο ολοκληρώθηκε «ακριβώς όπως το είχε φανταστεί», εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς το καστ και το συνεργείο. «Μαζί δημιουργήσαμε κάτι ισχυρό», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ταινία αποτελεί «μεγάλο μέρος του έργου ζωής του» και μια προσωπική αποστολή που τον απασχολεί εδώ και πάνω από 20 χρόνια.

Το νέο φιλμ αποτελεί τη συνέχεια της εμβληματικής ταινίας «Τα Πάθη του Χριστού», στην οποία ο Τζιμ Καβίζελ ενσάρκωσε τον Ιησού και η Μόνικα Μπελούτσι τη Μαρία Μαγδαληνή, εστιάζοντας στις τελευταίες 12 ώρες πριν τη σταύρωση. Η πρώτη ταινία σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, ξεπερνώντας τα 610 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως με προϋπολογισμό περίπου 30 εκατομμυρίων, και παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα ανεξάρτητα φιλμ όλων των εποχών.

Στο νέο πρότζεκτ, τον ρόλο του Ιησού αναλαμβάνει ο Γιαάκο Οχτόνεν, ενώ τη Μαρία Μαγδαληνή υποδύεται η Μαριέλα Γκαρίγκα. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Πιέρ Λουίτζι Πασίνο, Κάσια Σμούτνιακ, Ρικάρντο Σκαρμάτσιο και Ρούπερτ Έβερετ.

Ο σκηνοθέτης έχει περιγράψει τα σενάρια των δύο ταινιών ως «απίστευτα τολμηρά», δηλώνοντας ότι δεν έχει ξαναδιαβάσει κάτι παρόμοιο, ενώ έχει χαρακτηρίσει το πρότζεκτ «σαν εμπειρία έντονου οράματος».

Η εταιρεία Lionsgate θα διανείμει την ταινία στη Βόρεια Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ άλλοι διανομείς έχουν αναλάβει αγορές σε όλο τον κόσμο, καλύπτοντας σχεδόν κάθε μεγάλη κινηματογραφική αγορά.

Ο ίδιος ο Γκίμπσον, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει προσπαθήσει να επανέλθει δυναμικά στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, υπογράμμισε ότι το έργο αυτό αποτελεί «την πιο σημαντική ιστορία που έχει ειπωθεί ποτέ στον κινηματογράφο» και μια δημιουργική πρόκληση που τον καθόρισε ως καλλιτέχνη.