«Greece on Screen»: Το σχέδιο δράσης που φιλοδοξεί να φέρει εξωτερικές παραγωγές στην Ελλάδα

Η Ελλάδα προωθεί ένα νέο, φιλόδοξο πενταετές σχέδιο με τίτλο «Greece on Screen», με στόχο να προσελκύσει μεγάλες διεθνείς κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

Αισθητή έκανε την παρουσία της η Ελλάδα στο Φεστιβάλ Καννών, με μια σειρά πρόσφατων διεθνών γυρισμάτων να αναδεικνύουν τη δυναμική της χώρας ως ανερχόμενου κινηματογραφικού προορισμού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» στην Πελοπόννησο, καθώς και το πρότζεκτ «The Riders» με τον Μπραντ Πιτ, που γυρίστηκε στην Ύδρα και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας

Στο επίκεντρο των συζητήσεων στο φεστιβάλ βρέθηκε η στρατηγική «Greece on Screen», το εγκεκριμένο από το Υπουργικό Συμβούλιο πενταετές σχέδιο δράσης για την περίοδο 2026–2030. Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και Οπτικοακουστικών Μέσων (ΕΚΚΟΜΕΔ), Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο προϋπολογισμός του προγράμματος ξεκινά από τα 800 εκατ. ευρώ και μπορεί να φτάσει έως και το 1 δισ. ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξή του.

Περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στον πρώτο άξονα του σχεδίου, ο οποίος περιλαμβάνει το υφιστάμενο cash rebate 40% για διεθνείς παραγωγές, νέο πρόγραμμα εγγυοδοσίας δανείων για Έλληνες παραγωγούς και απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης. Παράλληλα, προβλέπονται δράσεις πολιτιστικής διπλωματίας, ενίσχυση των φεστιβάλ και επενδύσεις στην εκπαίδευση και την τεχνολογία.

Σημαντική αλλαγή αποτελεί η ενοποίηση του πρώην Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Εθνικού Οπτικοακουστικού Κέντρου στον νέο φορέα ΕΚΚΟΜΕΔ, που θα διαχειρίζεται συνολικά το πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της στρατηγικής, προγραμματίζεται η δημιουργία νέας τεχνικής σχολής το 2026, με στόχο την εκπαίδευση εξειδικευμένων επαγγελματιών του χώρου, καθώς και κέντρου αριστείας για την ανάπτυξη του gaming και των ψηφιακών μέσων.

Η Ελλάδα έχει ήδη προσελκύσει σημαντικές διεθνείς παραγωγές πέρα από τις πιο γνωστές. Ο Ρούμπεν Έστλουντ γύρισε το «Triangle of Sadness» στην Εύβοια, ενώ η ισπανίδα σκηνοθέτις Λάρα Ιζαγκίρε ετοιμάζει γυρίσματα για τη δική της εκδοχή του «Yerma». Παράλληλα, μεγάλες παραγωγές όπως το «Tehran» του Apple TV και το «House of David» του Prime Video έχουν χρησιμοποιήσει ελληνικές τοποθεσίες και συνεργεία.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ έχει δηλώσει ότι «οι καλύτεροι τεχνικοί στον κόσμο βρίσκονται στην Ελλάδα», επισημαίνοντας το υψηλό επίπεδο των ελληνικών συνεργείων, πολλά από τα οποία πλέον εργάζονται και σε διεθνείς υπερπαραγωγές.

Οι φορείς του ελληνικού κινηματογράφου τονίζουν ότι πέρα από τα οικονομικά κίνητρα, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα των ελληνικών συνεργείων αποτελούν καθοριστικό πλεονέκτημα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο πάνελ των Καννών, η Ελλάδα προσφέρει μοναδικές τοποθεσίες, αλλά και ανθρώπους που βρίσκουν λύσεις αντί να δημιουργούν εμπόδια στην παραγωγή.

Το εγχώριο κινηματογραφικό οικοσύστημα ενισχύεται και δημιουργικά, με ελληνικές συμπαραγωγές να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε διεθνή φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα επιχειρεί πλέον να περάσει από τον ρόλο του «γραφικού σκηνικού» σε αυτόν ενός πλήρους κινηματογραφικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας.