Baywatch: Επιστρέφει με reboot η εμβληματική σειρά και το πρώτο teaser μόλις κυκλοφόρησε

Το Baywatch έριξε αυλαία το 2001, αλλά πλέον ετοιμάζεται να μας βάλει στους ρυθμούς των ναυαγοσωστών

Μία από τις πιο εμβληματικές και δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές των 90s, επιστρέφει με reboot. Το Baywatch, με το γνωστό soundtrack «I’m always here» του Τζίμι Τζέιμισον, προβλήθηκε από το 1989 έως το 2001, παίζοντας αναπόσπαστο κομμάτι στην ποπ κουλτούρα της εποχής.

Αν και δεν σημείωσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης στην πρώτη σεζόν, κατάφερε να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο με πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια τηλεθεατές την εβδομάδα. Τώρα, το Baywatch αναμένεται να φέρει ξανά αυτή την αίγλη, με το πολυαναμενόμενο reboot.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser, φέρνοντας το καλοκαίρι στις οθόνες μας. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο της σειράς βρίσκουμε τον Στίβεν Άμελ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Χόμπι Μπιουκάνον (ο γιος του Μιτς, που τον υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ). Πλέον, είναι επικεφαλής της ομάδας των ναυαγοσωστών στην παραλία του Λος Άντζελες, συνεχίζοντας το έργο του πατέρα του.

Στο teaser βλέπουμε επίσης και τις Μπρουκς Νέιντερ, Τζέσικα Μπέλκιν και Λίβι Νταν, με τα ολόσωμα κόκκινα μαγιό του Baywatch, που έχουν μείνει ανεξίτηλα. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Σέι Μίτσελ, Χάσι Χάρισον, Θαντέους ΛαΓκρόν και Νόα Μπεκ. Παράλληλα, σύμφωνα με το Deadline, ο Ντέιβιντ Τσοκάτσι και η Έρικα Ελένιακ επιστρέφουν στους ρόλους των Cody Madison και Shauni McClain από την αυθεντική σειρά.

Το reboot αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο του 2027 και θα αποτελείται από 12 επεισόδια. Φυσικά, αν πάει καλά θα προχωρήσει και σε δεύτερη σεζόν.