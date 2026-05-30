Στίβεν Σπίλμπεργκ κατά της τεχνητής νοημοσύνης: «Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη ψυχή»

Ο σκηνοθέτης πήρε ξεκάθαρη θέση για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, τονίζοντας ότι η λειτουργία της πρέπει να είναι καθαρά εργαλειακή και όχι δημιουργική.

Την έντονη ανησυχία του για τον αυξανόμενο ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανία του θεάματος εξέφρασε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ξεκαθαρίζοντας ότι, παρά τις τεχνολογικές δυνατότητες της ΑΙ, υπάρχουν σαφή όρια που – κατά τη γνώμη του – δεν πρέπει να ξεπεραστούν.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης μίλησε στο podcast «IMO» της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, όπου αναφέρθηκε στις δυνατότητες αλλά και στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο. Αν και αναγνώρισε ότι η ΑΙ μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη σε τομείς όπως η ιατρική ή η διευκόλυνση τεχνικών διαδικασιών στην παραγωγή, υπογράμμισε πως δεν αποδέχεται την ιδέα να έχει τον «τελικό λόγο» στη δημιουργία.

«Εκεί που διαφωνώ με την ΑΙ είναι όταν αντικαθιστά μια άδεια καρέκλα στο τραπέζι των σεναριογράφων»,

δήλωσε χαρακτηριστικά. Προσθέσε, επίσης, ότι η τεχνητή νοημοσύνη, κατα τη γνώμη του, δεν μπορεί να αποκτήσει συνείδηση ή να αντικαταστήσει την ανθρώπινη ψυχή.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει υποκατάστατο της ψυχής. Δεν θεωρώ ότι αυτό μπορεί να δημιουργηθεί μέσω ενός αλγορίθμου», σημείωσε, τονίζοντας ότι η ιδέα ενός υπολογιστή που «νομίζει πως αισθάνεται περισσότερο από εμάς» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται το σινεμά και τη δημιουργία.

Ο Σπίλμπεργκ παραδέχθηκε πάντως ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο σε πρακτικά ζητήματα παραγωγής, όπως η αναζήτηση τοποθεσιών για γυρίσματα ή άλλες χρονοβόρες διαδικασίες. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν θέλει ποτέ η ΑΙ να υπαγορεύει καλλιτεχνικές αποφάσεις.

«Μην μου λέτε πώς να γράψω τους διαλόγους ενός χαρακτήρα. Μην μου λέτε πού πρέπει να τοποθετηθεί η κάμερα. Και μην μου λέτε πώς πρέπει να μοιάζει το σκηνικό»,

ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η ΑΙ μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως ένα ακόμη εργαλείο στη “φαρέτρα” των δημιουργών και όχι ως αντικαταστάτης τους.

Η παρέμβασή του έρχεται σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί στο Χόλιγουντ, ιδιαίτερα μετά τις απεργίες σεναριογράφων και ηθοποιών που είχαν ως βασικό ζήτημα τη χρήση ΑΙ στη βιομηχανία.

Παρόμοια άποψη έχει εκφράσει και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, ο οποίος είχε δηλώσει πρόσφατα στο περιοδικό Time ότι η αληθινή τέχνη μπορεί να προέρχεται μόνο από ανθρώπους. Ο ηθοποιός ανέφερε πως, όσο εντυπωσιακά κι αν φαίνονται τα τραγούδια ή τα έργα που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, τους λείπει η «ανθρωπιά» και η συναισθηματική σύνδεση που κάνει ένα έργο διαχρονικό.