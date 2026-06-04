Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα θα σου δημιουργήσουν το εξής πρόβλημα: δεν θα ξέρεις ποια να δεις πρώτη

Η κινηματογραφική εβδομάδα που ξεκινά από σήμερα, δεν θα αφήσει κανέναν παραπονεμένο. Το Σαββατοκύριακο θα το περάσεις με ποπ κορν και αντικουνουπικά (για τους λάτρεις των θερινών), αφού οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν από σήμερα έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Από που να ξεκινήσω;

Το διαχρονικό και πάντα επίκαιρο μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ, η Φάρμα των Ζώων, κατάλληλο για μικρούς και μεγάλους, έρχεται με φόρα στην μεγάλη οθόνη. Επιπλέον, το Scary Movie επιστρέφει με νέα παρωδία τρόμου, ενώ το Ελλάδα 3.0, φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μία ενιαία εμπειρία, παρουσιάζοντας τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα.

Όμως, από νέες ταινίες έχουμε και αυτή του Πέδρο Αλμοδόβαρ, αλλά και την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσα Μπάστα, για τις μικρές καθημερινές μάχες μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να σπάσει τα όρια του κόσμου.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (4/6)

Μικρές Ανάσες (Life In A Beat)

Η Λένα είναι 20 ετών και ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει και να ξεκινήσει τη δική της ζωή. Όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, βρίσκεται μπροστά σε μια πραγματικότητα που δεν είχε φανταστεί.

Στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Αμέρισσα Μπάστα, το Μικρές Ανάσες μιλάει για τις μικρές καθημερινές μάχες μιας νέας γυναίκας που προσπαθεί να σπάσει τα όρια του κόσμου στον οποίο μεγάλωσε και να χαράξει τον δικό της δρόμο.

Η Φάρμα των Ζώων

Όταν τα ζώα μιας φάρμας αποφασίζουν να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, διώχνουν τον άνθρωπο ιδιοκτήτη και δημιουργούν μια νέα κοινότητα όπου όλοι είναι ίσοι. Σύντομα όμως οι φιλοδοξίες και οι διαφωνίες ανάμεσά τους αρχίζουν να δοκιμάζουν τη φιλία και την ενότητα της ομάδας. Το υπέροχο και απόλυτα επίκαιρο μυθιστόρημα του Τζορτζ Όργουελ για τη συνεργασία, την φιλία και την ενότητα, κυκλοφορεί επιτέλους στη μεγάλη οθόνη.

Πικρές Γιορτές

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει με μία γλυκόπικρη ιστορία για τη ζωή και το σινεμά. Η Έλσα, σκηνοθέτις διαφημιστικών, βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Καθώς αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει σε νησί παρέα με την καλή της φίλη Πατρίσια. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες.

Η Ετυμηγορία

Δικαστικό δράμα που εμβαθύνει σε ένα από τα πιο συγκλονιστικά ανεξιχνίαστα εγκλήματα της Ιρλανδίας, σε σκηνοθεσία των Τζιμ Σέρινταν και Ντέιβιντ Μέριμαν. Το 1996, η Γαλλίδα σκηνοθέτιδα Σοφί Τοσκάν Ντυ Πλαντιέ δολοφονήθηκε στην εξοχική κατοικία της στο Γουέστ Κορκ. Ο Άγγλος δημοσιογράφος Ίαν Μπέιλι ερευνήθηκε από τις ιρλανδικές αρχές, αλλά δεν δικάστηκε ποτέ στην Ιρλανδία. Επί της ουσίας, η ταινία εξερευνά το ερώτημα του τι θα συνέβαινε αν ο Μπέιλι είχε δικαστεί στην Ιρλανδία, βάζοντάς μας μέσα στην δικαστική αίθουσα, όπου δώδεκα μέλη ενόρκων εξετάζουν τα γεγονότα, τις αντιφάσεις και τις άβολες αλήθειες.

Ελλάδα 3.0

Τρεις κωμωδίες μικρού μήκους ενώνονται σε μία κοινή κινηματογραφική κυκλοφορία. Το Ελλάδα 3.0 είναι ένα νέο project που φέρνει μαζί τρεις διαφορετικές ιστορίες σε μία ενιαία εμπειρία -πολυφωνική, σύγχρονη και απόλυτα συντονισμένη με το σήμερα. Μέσα από τρεις διακριτές σκηνοθετικές ματιές, το «100 Χρόνια Μπροστά» του Μιχάλη Γιγιντή, το «Planet Balcony» της Ιωάννας Κρυωνά και το «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» του Δημήτρη Παπαθανάση συνθέτουν ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που κινείται ανάμεσα στο χιούμορ, τον παραλογισμό και την ελληνική πραγματικότητα -όπως τη ζούμε τώρα.

Scary Movie 6

Είκοσι έξι χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, οι Βασικοί Τέσσερις βρίσκονται και πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Οι Μάρλον Γουέιανς, Σον Γουέιανς, Αννα Φάρις και Ρετζίνα Χολ συνεργάζονται ξανά και μαζί με τους αγαπημένους χαρακτήρες που επιστρέφουν, έρχονται και νέα πρόσωπα για να καταστρέψουν reboot, remake, requel, prequel, sequel, spin-off, elevated horror, ιστορίες προέλευσης, οτιδήποτε περιέχει τη λέξη «κληρονομιά» και κάθε «τελικό κεφάλαιο» που σίγουρα δεν είναι τελικό.