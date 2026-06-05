Nαστάζια Κίνσκι: Η γυμνή σκηνή στα 13 της, η καθυστερημένη συγγνώμη του Βιμ Βέντερς και η απόσυρση τελικά της ταινίας “Wrong Move”

Αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο θέμα στον δημόσιο λόγο, θα είχε αποσυρθεί η ταινία; Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς την απάντηση

Η Nαστάζια Κίνσκι, εδώ και 15 χρόνια προσπαθούσε να πείσει τον Βιμ Βέντερς να μοντάρει, ξανά, μία σκηνή της στην ταινία Wrong Move, που κυκλοφόρησε το 1975. Πρόκειται για την σκηνή όπου η ίδια εμφανίζεται γυμνή, ενώ ήταν μόλις 13 ετών. Οι προσπάθειες της έπεφταν στο κενό όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι που το θέμα έγινε δημόσιο. Σαν να λέμε, διαφορετικά δεν θα γινόταν τίποτα.

Για την ακρίβεια, η Nαστάζια Κίνσκι έφερε το ζήτημα στο προσκήνιο μιλώντας στην εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, εξηγώντας το αυτονόητο: ότι δεν είχε την κατάλληλη προστασία στη διάρκεια των γυρισμάτων από τον Γερμανό σκηνοθέτη. Εφόσον το θέμα βγήκε στη δημοσιότητα, ο Βιμ Βέντερς ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε το λάθος και απέσυρε την, όχι και τόσο καλή ομολογουμένως, ταινία του.

Σε ανακοίνωση του, έγραψε πως «οι συνεργάτες μας στις πλατφόρμες streaming, στην τηλεόραση και στη διανομή έχουν λάβει οδηγίες να μην καθιστούν πλέον την ταινία προσβάσιμη στο κοινό». Υπάρχει όμως ένα ΑΛΛΑ. Προηγουμένως, ο Βιμ Βέντερς είχε αναφέρει σε ομιλία του, πως δεν θα γύριζε τη σκηνή με τον ίδιο τρόπο στο σήμερα μεν, αλλά το Wrong Move αποτελει προϊόν της εποχής του δε, και πως η εκ των υστέρων επεξεργασία του θα απαιτούσε μια ευρύτερη συζήτηση μέσα στη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Όπως γράφει ο Guardian, αυτό το σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις και επικρίσεις από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με τον συνάδελφό του και ηθοποιό της σειράς Babylon Berlin, Γιούλιους Φελντμάιερ, να γράφει σε ανοιχτή επιστολή προς τον Βέντερς λέγοντας πως «είναι αποκλειστικά δική σου ευθύνη να διορθώσεις την κατάσταση». Και κάπως έτσι, ήρθε η απόσυρση.

«Ως το μόνο πρόσωπο που είχε ευθύνη για το Wrong Move εκείνη την εποχή και βρίσκεται ακόμη εν ζωή, αναγνωρίζω ότι η Ναστάσια Κίνσκι θα έπρεπε να είχε προστατευθεί καλύτερα τότε», ανέφερε ο Βέντερς στην ίδια ανακοίνωση και συνέχισε: «Γι’ αυτό σου ζητώ συγγνώμη, Nαστάζια, χωρίς καμία επιφύλαξη, χωρίς “αν” και “αλλά”».

Η Nαστάζια Κίνσκι δήλωσε επίσης στη συνέντευξή της πως ήταν «η πρώτη μου ταινία εκείνος ήταν ο πρώτος μου σκηνοθέτης και δεν με προστάτευσε. Παρόλο που στα 13 μου δεν γνώριζα πολλά πράγματα, ήξερα ότι αυτό δεν ήταν σωστό».

Σημειώνεται πως η ηθοποιός είχε στο παρελθόν πετύχει την απόσυρση ταινίας του σκηνοθέτη Βόλφγκανγκ Πέτερσεν, γνωστού από το Das Boot, στην οποία εμφανιζόταν γυμνή σε ηλικία 15 ετών.