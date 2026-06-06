3 σειρές και 1 rom-com για το Σαββατοκύριακο

Η Τζένιφερ Λόπεζ επιστρέφει ξανά, με μία ρομαντική κομεντί στο Netflix

Για ταινίες που μπορείς να δεις αυτό το Σαββατοκύριακο στις αίθουσες και στα θερινά σινεμά, ξέρεις. Αν όμως προτιμάς να δεις από την βολή του σπιτιού σειρές ή ταινίες, τότε πάλι έχεις επιλογές. Στο Netflix θα βρεις την ρομαντική κομεντί, με την Τζένιφερ Λόπεζ να επιστρέφει στην βάση της.

Αν πάλι προτιμάς μία σειρά, τότε τα τρία επεισόδια για την δίκη του Μάικλ Τζάκσον είναι επιτέλους διαθέσιμα στο Netflix. Μάλιστα, βρίσκεται ήδη στην κορυφή του ελληνικού Top10. Ποιος δεν θέλει να μάθει λεπτομέρειες, που για πρώτη φορά βγαίνουν στη δημοσιότητα;

3 σειρές και 1 rom-com για σένα που προτιμάς το σπίτι σου αυτό το Σαββατοκύριακο

Believe Me

Στην Cosmote Tv θα βρεις (από το βράδυ Σαββάτου) την βρετανική σειρά που στην Αγγλία κατέκτησε την κορυφή τηλεθέασης, με πάνω από 8 εκατομμύρια προβολές στο ITVX. Το Believe Me αποκαλύπτει τη σοκαριστική υπόθεση ενός κατ’ εξακολούθηση δράστη σεξουαλικών επιθέσεων, ο οποίος παρέμενε ελεύθερος επειδή τα θύματά του δεν γίνονταν πιστευτά.

Office Romance

Η νέα rom-com του Netflix, με την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπρετ Γκόλντσταϊν είναι διαθέσιμη και είναι ό,τι πρέπει για ένα καλοκαιρινό βράδυ Σαββάτου. Το Office Romance ακολουθεί δύο εργασιομανείς συναδέλφους, τους Τζάκι Κρουζ και Ντάνιελ Μπλαντσφλάουερ. Εκείνη είναι τελειομανής CEO, μπροστά στην οποία οι υπάλληλοι φοβούνται ακόμα και να αναπνεύσουν, ενώ εκείνος ο νέος και αρκετά φιλόδοξος δικηγόρος της εταιρείας. Οι δυο τους προφανώς ερωτεύονται παράλληλα. Παρά τη φλογερή τους χημεία, προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους όσο το δυνατόν πιο επαγγελματική. Όμως τα γεμάτα πόθο βλέμματα στις αίθουσες συνεδριάσεων σύντομα μετατρέπονται σε τολμηρές αποδράσεις σε νησιά, ενόσω η Τζάκι κινδυνεύει να χάσει την εταιρεία της.

Michael Jackson: The Verdict

Στο Netflix θα βρεις τη σειρά ντοκιμαντέρ που βάζει τους θεατές στη πολύκροτη δίκη του Μάικλ Τζάκσον, δύο δεκαετίες αργότερα. Άνθρωποι που βρέθηκαν στην καρδιά των γεγονότων, αφηγούνται άγνωστες πτυχές όσων διαδραματίστηκαν εντός και εκτός της δικαστικής αίθουσας. Αυτό που δεν έκανε το ντοκιμαντέρ για τον Μάικλ Τζάκσον, το κάνουν τα τρία επεισόδια του Netflix, με τους δημιουργούς να προσεγγίζουν την υπόθεση ως ένα γεγονός που εξακολουθεί να γεννά ερωτήματα και αντιπαραθέσεις.

Cape Fear

Η πολυαναμενόμενη σειρά στο Apple TV+, με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, είναι επιτέλους διαθέσιμη με τρία επεισόδια. Το Cape Fear βασίζεται στο μυθιστόρημα του Τζον Ντ. ΜακΝτόναλντ «The Executioners». Ο Μαξ Κέιντι, ένας καταδικασμένος δολοφόνος που βγαίνει από τη φυλακή, ζητά εκδίκηση από το παντρεμένο ζευγάρι δικηγόρων που τον είχε οδηγήσει εκεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δικηγόροι είχαν αποκρύψει σκόπιμα στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν την αθωότητά του.