Πέθανε ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ - Ήταν από τους σπουδαιότερους ζωγράφους της σύγχρονης τέχνης

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ο εμβληματικός Βρετανός καλλιτέχνης που άλλαξε τη σύγχρονη τέχνη, έφυγε από τη ζωή στα 88 του χρόνια, αφήνοντας πίσω μια ανεκτίμητη κληρονομιά.

Ο κόσμος της τέχνης θρηνεί την απώλεια του Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ενός από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού και του 21ου αιώνα. Ο διάσημος Βρετανός ζωγράφος πέθανε ειρηνικά στο σπίτι του στις 11 Ιουνίου 2026, έναν μήνα πριν συμπληρώσει τα 89 του χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση των εκπροσώπων του.

Ο Χόκνεϊ υπήρξε μια εμβληματική μορφή της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής, με μια καριέρα που διήρκεσε περισσότερες από έξι δεκαετίες και χαρακτηρίστηκε από διαρκή ανανέωση, πειραματισμό και αστείρευτη δημιουργικότητα. Αν και έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του 1960 ως εκπρόσωπος της ποπ αρτ, το έργο του δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα μόνο καλλιτεχνικό ρεύμα.

Οι περίφημοι πίνακές του με τις πισίνες της Καλιφόρνιας, όπως το A Bigger Splash και το Portrait of an Artist (Pool With Two Figures), σημάδεψαν ολόκληρες γενιές και συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αισθητικής του Λος Άντζελες. Μέσα από εικόνες γεμάτες φως, χρώμα και συναίσθημα, αποτύπωσε τον έρωτα, την επιθυμία, τη μοναξιά και την απώλεια κάτω από τον λαμπερό ήλιο της αμερικανικής Δύσης.

Από το Γιορκσάιρ στην κορυφή της παγκόσμιας τέχνης

Γεννημένος το 1937 στο Μπράντφορντ του Δυτικού Γιορκσάιρ, ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια που ενθάρρυνε από νωρίς το καλλιτεχνικό του ταλέντο. Σπούδασε στο Bradford College of Art και αργότερα στο φημισμένο Royal College of Art του Λονδίνου, όπου ξεχώρισε τόσο για το ταλέντο όσο και για τον αντισυμβατικό χαρακτήρα του.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 αμφισβητούσε ανοιχτά τις κοινωνικές συμβάσεις. Σε μια εποχή όπου η ομοφυλοφιλία παρέμενε ποινικό αδίκημα στη Βρετανία, ο Χόκνεϊ απεικόνιζε ανοιχτά τη γκέι ζωή και ταυτότητα στα έργα του, συμβάλλοντας στην ορατότητα και την αποδοχή της LGBTQ+ κοινότητας μέσα από την τέχνη.

Ο καλλιτέχνης που δεν σταμάτησε ποτέ να πειραματίζεται

Παρότι έγινε διάσημος για τη ζωγραφική του, ο Χόκνεϊ δεν έπαψε ποτέ να αναζητά νέους τρόπους έκφρασης. Υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση φωτοκολάζ, δημιουργώντας τα περίφημα «joiners», έργα που συνέθεταν πολλαπλές φωτογραφίες σε μία εικόνα, εξερευνώντας την έννοια της προοπτικής.

Στις επόμενες δεκαετίες ασχολήθηκε με τη σκηνογραφία και τον σχεδιασμό κοστουμιών για όπερες και μπαλέτα, ενώ αγκάλιασε με ενθουσιασμό κάθε νέα τεχνολογία που μπορούσε να αξιοποιηθεί καλλιτεχνικά. Από φωτοτυπικά μηχανήματα και φαξ μέχρι ψηφιακούς εκτυπωτές και iPad, ο Χόκνεϊ παρέμεινε ανοιχτός στις καινοτομίες μέχρι το τέλος της ζωής του.

Το ενδιαφέρον του για την τεχνολογία συνοψιζόταν σε μια απλή φράση που είχε πει το 2013: «Με ενδιαφέρει οτιδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια εικόνα».

Ρεκόρ, αναγνώριση και παγκόσμια επιρροή

Η αξία του έργου του αναγνωρίστηκε διεθνώς τόσο από κριτικούς όσο και από συλλέκτες. Το 2018, το αριστούργημά του Portrait of an Artist (Pool With Two Figures) πωλήθηκε σε δημοπρασία του Christie’s έναντι 90,3 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας τότε παγκόσμιο ρεκόρ για έργο εν ζωή καλλιτέχνη.

Παρά τη διεθνή του αναγνώριση, ο Χόκνεϊ παρέμεινε ένας ανεξάρτητος και συχνά αντισυμβατικός δημιουργός. Λέγεται ότι αρνήθηκε επανειλημμένα να χριστεί ιππότης από το βρετανικό στέμμα, ενώ είχε απορρίψει και πρόταση να φιλοτεχνήσει πορτρέτο της βασίλισσας.

Συγκίνηση στον κόσμο της τέχνης

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του, προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και της πολιτικής απέτισαν φόρο τιμής στον σπουδαίο δημιουργό.

Η καλλιτέχνιδα Τρέισι Έμιν δήλωσε ότι αισθάνεται προνομιούχα που τον γνώρισε, χαρακτηρίζοντάς τον «σπουδαίο καλλιτέχνη και υπέροχο άνθρωπο» που άλλαξε την εικόνα της βρετανικότητας μέσα από την τέχνη του.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της χώρας, ενώ ο Βασιλιάς Κάρολος Γ΄ τον χαρακτήρισε «γίγαντα της τέχνης και της ζωγραφικής», κάνοντας λόγο για το αστείρευτο ταλέντο, τη γοητεία και τη δημιουργικότητά του.

Μια κληρονομιά που θα παραμείνει ζωντανή

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ αφήνει πίσω τον σύντροφό του, Ζαν-Πιερ Γκονσάλβες ντε Λίμα, τα αδέλφια του, ανίψια και δισανίψια, αλλά και ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα που συνεχίζει να εμπνέει δημιουργούς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το Tate Britain έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει κανονικά στη μεγάλη αναδρομική έκθεση που ετοιμάζει προς τιμήν του το 2027, ενώ το Κέντρο Πομπιντού τον αποχαιρέτησε ως «μία από τις κορυφαίες μορφές της σύγχρονης τέχνης».

Ίσως η φιλοσοφία της ζωής του να αποτυπώνεται καλύτερα στη φράση που συνόδευε συχνά το έργο και τη στάση του απέναντι στον κόσμο: «Love Life». Μια απλή προτροπή που, όπως και ο ίδιος, κατάφερε να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χρόνο.