Γιατί ακυρώθηκε τελικά το biopic της Μαντόνα;

Τρία χρόνια αφότου ανακοινώθηκε το biopic της Μαντόνα, η Universal το έκλεισε τελικά σε ένα συρτάρι

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Universal ανακοίνωσε πως ετοιμάζει το biopic της Μαντόνα, με την ίδια να αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο, σε συνεργασία με τη συγγραφέα και σεναριογράφο Ντιάμπλο Κόντι. Δύο χρόνια αργότερα, η Τζούλια Γκάρνερ επιλέχθηκε για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ωστόσο τον αμέσως επόμενο χρόνο, το project μπήκε στον πάγο.

Στο σήμερα, η Μαντόνα εξήγησε τι ακριβώς συνέβη, μιλώντας στο καλοκαιρινό τεύχος του Interview Magazine, σε μια φωτογράφηση που θύμισε παλιό αμερικανικό κινηματογράφο. Η ίδια εξήγησε, αρχικά, πως η ταινία για τη ζωή της, που για χρόνια βρισκόταν σε στάδιο ανάπτυξης, ακρυώθηκε γιατί ήρθε σε σύγκρουση με την Universal για το μπάτζετ.

«Εγώ και η Universal διαφωνήσαμε σχετικά με τον προϋπολογισμό. Έχω ζήσει μια τεράστια ζωή, οπότε χρειαζόμουν ένα μεγάλο μπάτζετ». Η βασίλισσα της ποπ ανέφερε επίσης ότι πρότεινε να μεταφερθεί η παραγωγή στη Σερβία ώστε να μειωθούν τα έξοδα, αλλά το στούντιο δεν αποδέχθηκε την ιδέα. «Βρήκα έναν τρόπο να γίνει η ταινία με λιγότερα χρήματα στη Σερβία, αλλά δεν νομίζω ότι τους ενθουσίαζε η ιδέα, δεν ξέρω. Ίσως απλώς να μη με πίστευαν. Μία από τις πρώτες αντιδράσεις τους ήταν: “Δεν πιστεύουμε ότι θα έμενες στη Σερβία πάνω από τέσσερις ημέρες”» και πρόσθεσε: «Τους είπα: “Διαβάσατε το σενάριο;” Όλη μου η ζωή ήταν ένας αγώνας επιβίωσης. Δεν πηγαίνω εκεί για διακοπές».

Η Μαντόνα αποκάλυψε επίσης ότι δεν κατάφερε να προχωρήσει μια προτεινόμενη σειρά του Netflix, γιατί η Universal κατείχε τα δικαιώματα του σεναρίου που είχε γράψει για την ταινία.

«Το Netflix επικοινώνησε μαζί μου για να δημιουργήσουμε μια σειρά. Ήταν μια εντελώς διαφορετική, μακρά διαδικασία, γιατί δεν μπορούσα να χρησιμοποιήσω το σενάριο που είχα με την Universal, εκτός αν το αγόραζα από αυτούς σε εξωφρενική τιμή, παρόλο που το είχα γράψει εγώ η ίδια. Άρχισα να προσπαθώ να καταλάβω πώς λειτουργεί η δημιουργία μιας τηλεοπτικής σειράς. Είναι μια πολύ, πολύ διαφορετική διαδικασία. Πρέπει να συναντήσεις πολλούς σεναριογράφους και να βρεις τον κατάλληλο showrunner, και εγώ δεν κατάφερα να βρω κάποιον που να ταιριάζει».