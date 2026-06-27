Η Ντούα Λίπα εγκαινιάζει βιβλιοθήκη με βιβλία που έχουν λογοκριθεί και απαγορευτεί

Δεν είναι τυχαίο, τελικά, που η Ντούα Λίπα έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της γενιάς της

Από το 2023, η Ντούα Λίπα προσπαθεί να φέρει σε επαφή τους θαυμαστές της (και τους μη) με τη σύγχρονη λογοτεχνία. Το έχει καταφέρει; Σε μεγάλο βαθμό, εξού και έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της γενιάς της. Ξεκίνησε, λοιπόν, το Service95 Book Club, εκεί όπου κάθε μήνα επιλέγει ένα βιβλίο και εξηγεί γιατί το θεωρεί σημαντικό. Παράλληλα, συνομιλεί με σημαντικούς συγγραφείς της εποχής, όπως για παράδειγμα την Margaret Atwood.

Τώρα, η τραγουδίστρια προχωρά σε μία ακόμη πρωτοβουλία.

Σε συνεργασία με το διάσημο βιβλιοπωλείο βιβλιοπωλείο Livraria Lello, στο Πόρτο της Πορτογαλίας, εγκαινιάζει την πρώτη φυσική βιβλιοθήκη, εκεί όπου οι αναγνώστες θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 100 βιβλία. Όχι κάποια τυχαία βιβλία, αλλά εκείνα που έχουν απαγορευτεί, λογοκριθεί ή δεχθεί δημόσια αμφισβήτηση. Κάποια συνεχίζουν να προκαλούν ουσιαστικό διάλογο γύρω από ζητήματα όπως η ταυτότητα, η ελευθερία της έκφρασης, η φυλή, το φύλο, η μνήμη και η πολιτική εξουσία.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Ντούα Λίπα χαρακτήρισε τη νέα βιβλιοθήκη, που φέρει την ονομασία Manifesto Library, ως «μια συνεργασία-όνειρο».

«Όταν ίδρυσα το Service95 Book Club, φιλοδοξία μου ήταν να γίνει ένα σπίτι για συγγραφείς και αναγνώστες, όπου κι αν βρίσκονται και όποιες κι αν είναι οι συνθήκες της ζωής τους. Η ανάγνωση μάς φέρνει πιο κοντά, αν και δυστυχώς, δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την ιδέα» και πρόσθεσε:

«Εδώ θα βρείτε εκατό βιβλία που θέτουν ερωτήματα ή που έχουν βρεθεί τα ίδια στο στόχαστρο. Ορισμένα έχουν απαγορευτεί από σχολικές περιφέρειες λόγω θεμάτων που αφορούν τη φυλή ή τη σεξουαλικότητα. Άλλα, γραμμένα για αναγνώστες της κοινότητας LGBTQIA+, έχουν αποσυρθεί. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι συγγραφείς πλήρωσαν με την ίδια τους τη ζωή το τίμημα για όσα έγραψαν.

»Αυτή η βιβλιοθήκη είναι ένας φόρος τιμής στα βιβλία που εξαφανίστηκαν, στους συγγραφείς των οποίων το θάρρος αποκαλύπτει τους μηχανισμούς εξουσίας και ελέγχου, αλλά και στους αναγνώστες που αρνούνται να τους υπαγορεύσουν ποια βιβλία επιτρέπεται να διαβάζουν. Σας προσκαλώ να την επισκεφθείτε και να αποφασίσετε μόνοι σας ποια βιβλία αξίζουν να βρίσκονται σε αυτά τα ράφια. Γιατί, καμιά φορά, η πιο ανατρεπτική πράξη που μπορεί να κάνει κανείς είναι να διαβάσει ένα βιβλίο και ύστερα να μιλήσει γι’ αυτό».

Η Ντούα Λίπα αξιοποιεί ουσιαστικά τον ιστορικό ρόλο του βιβλιοπωλείου ως τόπο ανάγνωσης, φιλοδοξώντας να αποτελέσει μια νέα πλατφόρμα διαλόγου, συμμετοχής και σύγχρονης σκέψης.