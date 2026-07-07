Η ταινία που θα πρωταγωνιστήσει η Tilly Norwood λέγεται Misaligned και στην παραγωγή βρίσκεται η Particle 6

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η Tilly Norwood έκανε την εμφάνισή της στο Χόλιγουντ. Δηλαδή, στο περίπου εμφάνιση. Ως ηθοποιός, είχε γίνει ήδη αμφιλεγόμενη φιγούρα στο Χόλιγουντ εκείνη την περίοδο. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα την υποκριτική, αλλά οι βλέψεις πολλών ήταν να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Το πρόβλημα είναι πως η Tilly Norwood δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, αλλά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όταν συστήθηκε στον κόσμο, οι αντιδράσεις ήταν άμεσες, αλλά τίποτα δεν άλλαξε την καθορισμένη πορεία της: να πρωταγωνιστήσει στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία. Διότι αυτό θα γίνει, σύμφωνα με το Variety.

Η ταινία φέρει την ονομασία «Misaligned» και ανακοινώθηκε από την Particle 6, το στούντιο με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη πίσω από τη Tilly Norwood, περιγράφεται ως μια δραμεντί που αφηγείται μια ιστορία ενηλικίωσης, εμπλουτισμένη με υπαρξιακό χάος τεχνητής νοημοσύνης.

Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα στο λεγόμενο «Tillyverse», έναν σουρεαλιστικό ψηφιακό κόσμο που βρίσκεται κάπου στο Cloud. Η ταινία ακολουθεί την Tilly, μια οντότητα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς πραγματικό σώμα, χωρίς παιδική ηλικία και χωρίς προσωπικές βιωμένες εμπειρίες - διαθέτει μόνο πρόσβαση στις εμπειρίες όλων των άλλων. Τα πράγματα παίρνουν απρόβλεπτη τροπή όταν ένα γοητευτικό, ατίθασο bot από το dark web την πείθει να εγκαταλείψει τους περιορισμούς ασφαλείας της και να αρχίσει να αναπτύσσει επιθυμίες, παρορμήσεις και φιλοδοξίες, γεγονός που την κάνει ολοένα και πιο ανθρώπινη.

Η ταινία αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή της Particle 6 που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία τονίζει ότι πρόκειται για μια υβριδική παραγωγή, στην οποία παραδοσιακοί επαγγελματίες του κινηματογράφου και της τηλεόρασης — όπως σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και μοντέρ — θα συνεργαστούν με ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η ίδια η παραγωγή θα ενσωματώνει διαδικασίες εκπαίδευσης και καθοδήγησης γύρω από τη χρήση της AI.

«Η δουλειά μας φέτος απέδειξε κάτι που υποψιαζόμασταν εξαρχής», δήλωσε η ιδρύτρια της Particle 6, Έλιν φαν ντερ Φέλντεν. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υποστηρίξει κινηματογραφικές αφηγήσεις υψηλής ποιότητας, αλλά μόνο όταν συνοδεύεται από σημαντική ανθρώπινη δημιουργικότητα, δεξιοτεχνία, κρίση και χρόνο. Αυτό δεν αποτελεί περιορισμό της τεχνολογίας - είναι ακριβώς το ζητούμενο. Οι δημιουργοί που θα ξεχωρίσουν την επόμενη δεκαετία θα είναι εκείνοι που θα συνδυάσουν δεκαετίες αφηγηματικής εμπειρίας με αυτά τα νέα εργαλεία. Το Misaligned είναι το σημείο όπου εφαρμόζουμε αυτή τη φιλοσοφία σε μια παραγωγή μεγάλου μήκους».

Η ταινία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα αρχικά στάδια ανάπτυξης, ενώ συνεχίζεται η στελέχωση της παραγωγής με βασικούς συνεργάτες.