Να γιατί η τέχνη πρέπει να γίνει μέρος της ζωής σου - Δεν είναι πολυτέλεια, είναι υγεία

Πώς η δημιουργικότητα προστατεύει το μυαλό και το σώμα

Τα τελευταία χρόνια, για πολλούς ανθρώπους, η τέχνη έχει μετατραπεί, σε ένα είδος πολυτέλειας, καθώς θεωρείται ότι απευθύνεται κυρίως σε όσους διαθέτουν άφθονο ελεύθερο χρόνο ή ιδιαίτερα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα. Κι όμως, η τέχνη δεν αποτελεί προνόμιο των λίγων ούτε μια δραστηριότητα που αφορά αποκλειστικά τους καλλιτέχνες. Η επιστήμη δείχνει πλέον ότι η μουσική, η ζωγραφική, ο χορός, το θέατρο και κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικά εργαλεία ενίσχυσης τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας.

Γιατί η τέχνη κάνει καλό στην υγεία;

Η ενασχόληση με την τέχνη, είτε ως δημιουργοί είτε ως θεατές, ενεργοποιεί ταυτόχρονα πολλές περιοχές του εγκεφάλου. Διεγείρει τις αισθήσεις, καλλιεργεί τη φαντασία, διευκολύνει τη συναισθηματική έκφραση και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Έρευνες δείχνουν ότι οι δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα των ορμονών του στρες, να ενισχύσουν την παραγωγή της ντοπαμίνης και σεροτονίνης, να περιορίσουν τις φλεγμονές στον οργανισμό, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη βελτίωση της μνήμης και της συγκέντρωσης.

Μάλιστα, μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι ασχολούνται συστηματικά με καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορεί να παρουσιάζουν καθυστερημένη εμφάνιση των συμπτωμάτων γνωστικής έκπτωσης και άνοιας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ανάλυση περισσότερων από 3.000 μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα δύο δεκαετιών δείχνει ότι η συμμετοχή σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο τόσο στην πρόληψη των προβλημάτων υγείας όσο και στην θεραπεία των ασθενειών.

6 τρόποι για να βάλετε την τέχνη στη ζωή σας:

Ανακαλύψτε τη δημιουργικότητα μέσα στον χώρο του σπιτιού

Η τέχνη δεν απαιτεί ούτε ακριβά υλικά ούτε κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο. Ασχοληθείτε με χειροτεχνίες, φυτέψτε λουλούδια, μαγειρέψτε ένα νέο πιάτο ή καταγράψτε μερικές σκέψεις σε ένα σημειωματάριο. Η καθημερινή δημιουργικότητα είναι πολλές φορές εξίσου ωφέλιμη με μια επίσκεψη σε γκαλερί.

Χρησιμοποιήστε τη μουσική για να αλλάξετε διάθεση

Η μουσική μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην βελτίωση της διάθεσής μας. Μπορείτε να ξεκινήσετε ακούγοντας τραγούδια που ταιριάζουν στην τρέχουσα ψυχολογική σας κατάσταση και στη συνέχεια να επιλέγετε σταδιακά τραγούδια που σας οδηγούν στη διάθεση που θέλετε να αποκτήσετε. Έτσι, μετά από μια αγχωτική ημέρα, μπορείτε να περάσετε από τους πιο έντονους ρυθμούς σε πιο ήρεμες μελωδίες, βοηθώντας τον οργανισμό σας να χαλαρώσει με φυσικό τροπο.

Αφιερώστε μία ώρα την εβδομάδα σε δημιουργικές δραστηριότητες

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ακόμη και μία ώρα δημιουργικής ενασχόλησης την εβδομάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μια συναυλία, ένα εργαστήριο ζωγραφικής, μια θεατρική παράσταση ή μια επίσκεψη σε μουσείο αρκούν για να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία. Αντιμετωπίστε αυτή την ώρα ως μια σημαντική επένδυση στον εαυτό σας και δώστε της τη σημασία που πραγματικά της αξίζει.

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Μετατρέψτε τις διαδρομές σας σε δημιουργικό χρόνο

Όταν βγαίνετε για περπάτημα, αντί να αφιερώνετε τον χρόνο σας σε ένα ατελείωτο scrolling στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δοκιμάστε να ακούσετε ένα audiobook ή ακόμη και να τραβήξτε μερικές καλλιτεχνικές φωτογραφίες από όμορφες εικόνες που μπορεί να συναντήσετε. Πρόκειται για μια μικρή αλλαγή που μπορεί να μειώσει το άγχος και να κάνει την καθημερινότητά σας πιο δημιουργική.

Μη βιάζεστε όταν επισκέπτεστε ένα μουσείο

Οι περισσότεροι άνθρωποι παρατηρούν ένα έργο τέχνης για λιγότερο από μισό λεπτό, ενώ συχνά αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη φωτογράφισή του παρά στην πραγματική του παρατήρηση. Δοκιμάστε να σταθείτε μπροστά από ένα έργο για αρκετά λεπτά και να εξετάσετε τις λεπτομέρειες, τα χρώματα και τα συναισθήματα που σας προκαλεί. Η ουσιαστική επαφή με την τέχνη απαιτεί χρόνο.

Προσπαθήστε να έχετε ποικιλία

Όπως μια ισορροπημένη διατροφή χρειάζεται διαφορετικές τροφές, έτσι και η δημιουργικότητα χρειάζεται διαφορετικές μορφές τέχνης. Ακούστε μουσική, ζωγραφιστέ ή διαβάστε ένα μυθιστόρημα. Κάθε δραστηριότητα ενεργοποιεί διαφορετικές δεξιότητες και προσφέρει διαφορετικά οφέλη.

Ας μην ξεχνάμε ότι κάποτε η τέχνη αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Οι άνθρωποι τραγουδούσαν, ζωγράφιζαν, χόρευαν και αφηγούνταν ιστορίες χωρίς να αναρωτιούνται αν είχαν ταλέντο ή αν υπήρχε κάποιος απώτερος σκοπός πίσω από αυτές τις δραστηριότητες. Η δημιουργικότητα δεν είναι προνόμιο - είναι μια φυσική ανθρώπινη ανάγκη.

Σε μια εποχή όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά με έναν διαρκή αγώνα δρόμου, η τέχνη μάς υπενθυμίζει κάτι βασικό: να σταματάμε, να παρατηρούμε και να συνδεόμαστε με τον εαυτό μας και τους άλλους. Μερικά λεπτά μουσικής, ένα βιβλίο ή μια μικρή δημιουργική δραστηριότητα μπορεί να φαίνονται ασήμαντα. Ωστόσο, πολλές φορές οι μικρότερες αλλαγές κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά στην ποιότητα της ζωής μας.