Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (23/7) στους κινηματογράφους

Νέα κινηματογραφική εβδομάδα, νέες ταινίες που θα μας οδηγήσουν στα θερινά σινεμά

Αν και η Οδύσσεια εξακολουθεί να συγκεντρώνει πλήθος κόσμου στα θερινά σινεμά και τους κινηματογράφους, οι νέες ταινίες είναι εξίσου ενδιαφέρουσες. Κατά βάση έχουμε επανεκδόσεις, με την κλασική αισθηματική ταινία του Τζορτζ Στίβενς να επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη.

Επιπλέον, πενήντα χρόνια από την πρώτη προβολή στους κινηματογράφους και τη βράβευσή της με το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Καννών, η Summer Classics παρουσιάζει φέτος το αριστούργημα του Κάρλος Σάουρα, Θρέψε Κοράκια, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ταινίες της δεκαετίας του '70.

Οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα (23/7)

Επτά Ψυχοπαθείς

Ο Μάρτι, ένας συγγραφέας που προσπαθεί να βγάλει τα προς το ζην, ονειρεύεται πως μια μέρα θα τελειώσει το σενάριο που γράφει. Το μόνο που χρειάζεται είναι αυτοσυγκέντρωση και έμπνευση. Ο καλύτερός του φίλος, ο Μπίλι, ένας άνεργος ηθοποιός και ενίοτε κλέφτης σκυλιών, θέλει να τον βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Χανς είναι ο συνεργός του Μπίλι, ένας θρήσκος με βίαιο παρελθόν. Ο Τσάρλι είναι ένας ψυχοπαθής γκάνγκστερ, του οποίου το σκυλί έκλεψαν ο Μπίλι με τον Χανς. Με τέτοιους χαρακτήρες να τον περιτριγυρίζουν, ο Μάρτι πρόκειται να αποκτήσει την έμπνευση που χρειάζεται, αλλά για να γράψει το σενάριο, πρέπει πρώτα να κατορθώσει να μείνει ζωντανός. Ο βραβευμένος με Όσκαρ και BAFTA Μάρτιν ΜακΝτόνα, υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία σε αυτή την ξεχωριστή μαύρη κωμωδία.

Η Δική της Κόλαση

Σε μια φουτουριστική μητρόπολη βουτηγμένη στο νέον - έναν υπνωτικό κόσμο που μοιάζει να ξεπήδησε από σκοτεινή επιστημονική φαντασία, ισορροπώντας διαρκώς ανάμεσα στη σαγήνη και τη βία. Μέσα από αυτόν τον κόσμο αναδύονται δύο βασικές ιστορίες. Η πρώτη ακολουθεί τον Private K, έναν Αμερικανό στρατιώτη που, κυριευμένος από την απόγνωση, ψάχνει τη μικρή του κόρη, πεπεισμένος πως βρίσκεται παγιδευμένη στην Κόλαση. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην Elle, μια νεαρή ανερχόμενη σταρ που καταρρέει υπό το βάρος μιας βαθιάς προδοσίας: ο πατέρας της, ο πανίσχυρος Johnny Thunders, πρόκειται να παντρευτεί τη μυστηριώδη Dominique - την πρώην κολλητή της φίλη.

Συμπέθεροι από Σόϊ

Μετά τις αποκαλύψεις για τις απρόσμενες ρίζες των οικογενειών τους, δύο οικογένειες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους αφήνοντας πίσω τις παλιές προκαταλήψεις. Όμως μια νέα ανατροπή φέρνει στο φως ακόμη περισσότερα μυστικά από το παρελθόν, οδηγώντας σε απρόβλεπτες συγκρούσεις και ξεκαρδιστικές καταστάσεις.Η συνέχεια της επιτυχημένης κωμωδίας επιστρέφει με νέες εκπλήξεις γύρω από την ταυτότητα και το χάος που μπορεί να προκαλέσει η αλήθεια.

Έτσι είναι η Ζωή

Ένας ηλικιωμένος βοσκός έρχεται αντιμέτωπος με μεγάλες επιχειρήσεις και ισχυρά συμφέροντα, όταν γίνεται ο μόνος που αρνείται να πουλήσει τη γη του, στους κατασκευαστές ακινήτων που σκοπεύουν να χτίσουν ένα πολυτελές θέρετρο στο μικροσκοπικό χωριό του στη Σαρδηνία. Η ταινία εξερευνά με ακραίο χιούμορ, ένα κεντρικό δίλημμα της σύγχρονης κοινωνίας: μέχρι ποιο σημείο μπορούμε να δεχτούμε την «ανάπτυξη» όταν αυτή απειλεί τον τόπο, τη μνήμη και την ταυτότητα μιας κοινότητας;

Μία θέση στον Ήλιο

Ένας φιλόδοξος νέος προσπαθεί να ανέβει κοινωνικά πιάνοντας δουλειά στο εργοστάσιο του πλούσιου θείου του. Εκεί ερωτεύεται μια απλή εργάτρια, αλλά ταυτόχρονα σαγηνεύεται από μια κοσμική καλλονή. Τα πράγματα μπλέκονται επικίνδυνα όταν η πρώτη μένει έγκυος και εκείνος καταστρώνει ένα σκοτεινό σχέδιο. Η κλασική αισθηματική ταινία του Τζορτζ Στίβενς επιστρέφει στην μεγάλη οθόνη και τι καλύτερο από ένα ρομαντικό βράδυ σε θερινό σινεμά.

Θρέψε Κοράκια

Ο Σάουρα σε μία από τις πιο μεστές κινηματογραφικές αφηγήσεις της καριέρας του, μετατρέπει την ιστορία μιας δυσλειτουργικής οικογένειας σε μια βαθιά πολιτική αλληγορία, καταργώντας διαρκώς τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία, τη μνήμη και το όνειρο. Στην Ισπανία της μεταφρανκικής εποχής, μέσα από τα μάτια της οκτάχρονης πρωταγωνίστριας αποτυπώνεται μια κοινωνία εγκλωβισμένη στη σιωπή και το τραύμα, με το συγκλονιστικό βλέμμα της εκπληκτικής μικρής Άνα Τόρεντ να γίνεται το συναισθηματικό και αφηγηματικό κέντρο βάρους ολόκληρης της ταινίας. Το αριστούργημα του Κάρλος Σάουρα, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ταινίες της δεκαετίας του ’70, έρχεται ξανά, πενήντα χρόνια μετά την πρώτη προβολή.