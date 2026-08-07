Θα είναι το "Primetime", η πιο συγκλονιστική true crime ταινία της χρονιάς;

Είναι πολύ πιθανόν. Το Primetime θα ταξιδέψει στις αίθουσες στις 29 Σεπτεμβρίου

Μετά τα Die My Love, The Drama και Οδύσσεια, ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει με μία ταινία, βασισμένη στην αμερικανική εκπομπή «To Catch A Predator», που δίχασε τους θεατές. Ουσιαστικά, το Primetime της Α24, θα είναι μια true crime ταινία, ή για να είμαστε πιο σωστοί ένα ντοκιμαντέρ, που αναμένεται να είναι το highlight της κινηματογραφικής χρονιάς. Είναι γνωστό τοις πάσι πως οι θεατές αγαπούν οτιδήποτε έχει σχεση με true crime.

Πιο συγκεκριμένα, το Primetime θα αφηγηθεί την ιστορία πίσω από την εκπομπή του Dateline, στην οποία ο παρουσιαστής Κρις Χάνσεν οργάνωνε επιχειρήσεις-παγίδες για να έρθει αντιμέτωπος με άτομα που θεωρούνταν ύποπτα για παιδοφιλία. Στον ρόλο του Κρις Χάνσεν θα δούμε τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η εκπομπή σημείωσε επιτυχία για δύο λόγους: πρώτον, η ηδονοβλεψία που προκαλούσε η σύλληψη εγκληματιών και δεύτερον, η αίσθηση πως έκανε τον κόσμο καλύτερο. Έτσι, πολύ γρήγορα, το Catch A Predator εξελίχθηκε σε αναπόσπαστο κομμάτι της αμερικανικής ποπ κουλτούρας.

Το Primetime μπορεί και να θυμίσει περισσότερο ένα true crime ντοκιμαντέρ ή για όσους γνωρίζουν, ένα επεισόδιο της ίδιας της εκπομπής. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 29 Σεπτεμβρίου, με τον Λανς Όπενχαϊμ να συστήνει το πρώτο του αφηγηματικό φιλμ μεγάλου μήκους, δίνοντάς μας στο παρελθόν τα Some Kind of Heaven και Spermworld, καθώς και τη σειρά ντοκιμαντέρ του HBO Max, Ren Faire.

Η Α24 έδωσε το trailer του Primetime, με τον Κρις Χάνσεν να λέει Θα γίνω μεγαλύτερος κι από το Lost!», δίνοντας με τον καλύτερο τρόπο την δόξα που γνώριζαν εκείνη την εποχή τα ριάλιτι. Παράλληλα, εμφανίζονται πραγματικά περιστατικά, όπως ένας καμουφλαρισμένος αστυνομικός που ακινητοποιεί έναν ύποπτο τη στιγμή που βγαίνει από το σπίτι.

Το γεγονός αυτό συνέβη όντως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στο Φορτ Μάιερς της Φλόριντα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ταινία θα παρουσιάσει όλες τις πτυχές της πορείας της εκπομπής, ενδεχομένως ακόμη και το περιστατικό κατά το οποίο ένας ύποπτος έβαλε τέλος στη ζωή του μπροστά στις κάμερες.

Το Primetime εξετάζει τα ηθικά διλήμματα που προκύπτουν όταν το έγκλημα μετατρέπεται σε ψυχαγωγία. Πρόκειται για ένα θρίλερ βασισμένο σε πραγματικά εγκλήματα, το οποίο πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς επικεντρώνεται στην ίδια την τηλεόραση του true crime.

Ε, δεν χάνεται.