«Ο διάβολος φοράει Prada 2»: Δημοπραττούνται τα κοστούμια της ταινίας για καλό σκοπό

Κοστούμια και αξεσουάρ από το «Ο διάβολος φοράει Prada 2» δημοπρατούνται από τον οίκο Christie’s, με τα έσοδα να στηρίζουν δύο σημαντικούς οργανισμούς.

Κομμάτια από τη νέα ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» συνεχίζουν το ταξίδι τους και εκτός σετ, καθώς βγαίνουν σε μια ιδιαίτερη φιλανθρωπική δημοπρασία που διοργανώνει ο διεθνής οίκος δημοπρασιών Christie’s. Από εντυπωσιακά ρούχα και αξεσουάρ μέχρι ξεχωριστές εμπειρίες που συνδέονται με την ταινία, τα αντικείμενα αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τόσο των συλλεκτών όσο και των φανατικών της κινηματογραφικής μόδας.

Η online δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η διαδικασία θα ανοίξει στις 10:00 το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, ώρα ΑΗΠΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι τα έσοδα δεν θα κατευθυνθούν στην κινηματογραφική παραγωγή, αλλά σε δύο οργανισμούς με διαφορετική αλλά σημαντική κοινωνική δράση: την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (Committee to Protect Journalists – CPJ) και το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (Council of Fashion Designers of America – CFDA).

Η πρωτοβουλία έχει και ένα γνώριμο πρόσωπο πίσω της. Η Μέριλ Στριπ, η οποία επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Μιράντα Πρίστλι, ήταν εκείνη που εμπνεύστηκε και υποστήριξε τη νέα φιλανθρωπική δημοπρασία. Η ηθοποιός είχε αναλάβει αντίστοιχη πρωτοβουλία μετά την πρώτη ταινία, συμβάλλοντας στη διοργάνωση δημοπρασίας με κοστούμια από την παραγωγή.

Από την οθόνη στις συλλογές των fans

Ανάμεσα στα πρόσωπα που έχουν φορέσει ορισμένα από τα αντικείμενα βρίσκονται η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ, ο Στάνλεϊ Τούτσι, η Σιμόν Άσλεϊ και η Lady Gaga. Για τους λάτρεις της μόδας και του κινηματογράφου, η αξία αυτών των αντικειμένων δεν περιορίζεται στην αισθητική τους. Τα κοστούμια αποτελούν κομμάτι της κινηματογραφικής αφήγησης και συνδέονται με χαρακτήρες που έχουν αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στη σύγχρονη pop culture.

Άλλωστε, η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2006, κατάφερε να μετατρέψει τη μόδα σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας. Η Μιράντα Πρίστλι, η Άντι Σακς και η Έμιλι Τσάρλτον έγιναν άμεσα αναγνωρίσιμες όχι μόνο για τις ατάκες και τις ερμηνείες τους, αλλά και για τα ρούχα που φορούσαν.

Στη νέα ταινία, η μόδα επιστρέφει ακόμη πιο δυναμικά, με τη δημοπρασία να προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να αποκτήσει ένα κομμάτι από αυτόν τον κόσμο.

Μια έκθεση στη Νέα Υόρκη πριν από τη δημοπρασία

Για όσους θέλουν να δουν από κοντά τα αντικείμενα πριν αποφασίσουν αν θα συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ο Christie’s θα πραγματοποιήσει μια δωρεάν δημόσια έκθεση στη Νέα Υόρκη.

Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του οίκου στο 20 Rockefeller Plaza και θα είναι ανοιχτή από τις 8 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Έτσι, οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά τα fashion pieces και τα αξεσουάρ που θα προσφέρονται online.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους συλλέκτες, καθώς πρόκειται για αντικείμενα που δεν αποτελούν απλώς προϊόντα μόδας αλλά κομμάτια μιας κινηματογραφικής παραγωγής με ισχυρό πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η νέα δημοπρασία έρχεται, λοιπόν, να μεταφέρει αυτή την κινηματογραφική κληρονομιά από την οθόνη στην πραγματική ζωή. Οι θαυμαστές δεν θα μπορούν απλώς να ξαναδούν τα looks των πρωταγωνιστών, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν αντικείμενα που συνδέονται με την παραγωγή.

Με τη διαδικασία να πραγματοποιείται online για δύο εβδομάδες, από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου, και τη δημόσια έκθεση να προηγείται και να πραγματοποιείται από 8 έως 13 Σεπτεμβρίου, το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί όσο πλησιάζει η ολοκλήρωση της δημοπρασίας.