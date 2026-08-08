Πότε θα δούμε το «Michael 2» - Η αποκάλυψη για τη νέα ταινία του Μάικλ Τζάκσον

Η Lionsgate ετοιμάζει το «Michael 2», μετά την παγκόσμια επιτυχία της πρώτης ταινίας που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια στο box office.

Η ιστορία του «Βασιλιά της Ποπ» φαίνεται πως δεν τελείωσε. Η Lionsgate ετοιμάζει ήδη τη συνέχεια της βιογραφικής ταινίας «Michael», με το στούντιο να εξετάζει την έναρξη των γυρισμάτων στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Η είδηση έγινε γνωστή από τον επικεφαλή κινηματογραφικών παραγωγών της Lionsgate, Άνταμ Φόγκελσον, κατά τη διάρκεια της τελευταίας τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας. Όπως ανέφερε, το στούντιο ελπίζει να περάσει στην παραγωγή του «Michael 2» «προς το τέλος αυτής της χρονιάς» ή στις αρχές του 2027, ενώ ο στόχος είναι η ταινία να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στα τέλη του 2027 ή, το αργότερο, στο πρώτο μισό του 2028.

Το ενδιαφέρον για τη δεύτερη ταινία είναι δεδομένο, ιδιαίτερα μετά την εντυπωσιακή πορεία της πρώτης. Το «Michael» εξελίχθηκε σε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, ξεπερνώντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, γεγονός που έδωσε στη Lionsgate ισχυρό κίνητρο να συνεχίσει την κινηματογραφική αφήγηση της ζωής του Μάικλ Τζάκσον.

Η ιστορία είχε ήδη προαναγγείλει τη συνέχεια

Στο φινάλε του «Michael» εμφανίζεται η χαρακτηριστική φράση «His Story Continues», προϊδεάζοντας το κοινό ότι η ζωή και η καριέρα του Τζάκσον δεν θα ολοκληρώνονταν στην πρώτη ταινία. Το φιλμ, σε σκηνοθεσία του Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του τραγουδιστή από τα πρώτα του χρόνια στους Jackson 5 μέχρι την εκτόξευσή του στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Τον Μάικλ Τζάκσον υποδύθηκε ο ανιψιός του, Τζααφάρ Τζάκσον, σε έναν ρόλο που αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της παραγωγής.

Η πρώτη ταινία ολοκληρώνεται χρονικά με την περιοδεία «Bad» του 1987, αφήνοντας έτσι ένα τεράστιο κομμάτι της ενήλικης ζωής του καλλιτέχνη για πιθανή εξερεύνηση.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι ποια περίοδο της ζωής του Μάικλ Τζάκσον θα καλύψει το «Michael 2». Ένα από τα προφανή σημεία αναφοράς είναι το άλμπουμ «Dangerous», το οποίο κυκλοφόρησε το 1991 και περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Ωστόσο, η δεύτερη ταινία θα μπορούσε να κινηθεί σε πολύ πιο σύνθετο και αμφιλεγόμενο έδαφος. Στην πρώτη παραγωγή δεν παρουσιάστηκαν ορισμένες από τις σοβαρότερες καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί εναντίον του τραγουδιστή, γεγονός που είχε προκαλέσει συζητήσεις γύρω από το κατά πόσο η ταινία θα παρουσίαζε όλες τις πλευρές της ζωής του.

Η απουσία αυτών των γεγονότων δεν ήταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της παραγωγής, αποκλειστικά δημιουργική επιλογή. Μια τελευταία νομική διαμάχη επηρέασε σημαντικά το σενάριο. Οι δικηγόροι της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον εντόπισαν όρο σε συμφωνία με έναν από τους ανθρώπους που είχαν κατηγορήσει τον τραγουδιστή, ο οποίος δεν επέτρεπε την απεικόνισή του σε κινηματογραφική ταινία. Ως αποτέλεσμα, οι δημιουργοί αναγκάστηκαν να αλλάξουν σημαντικά την ιστορία και να αφαιρέσουν υλικό που είχε σχεδιαστεί αρχικά για την ταινία. Αυτό το υλικό, ωστόσο, ενδέχεται να αξιοποιηθεί στο «Michael 2».

Υλικό που έχει ήδη γυριστεί

Ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που αποκάλυψε ο Άνταμ Φόγκελσον είναι ότι η παραγωγή διαθέτει ήδη σκηνές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δεύτερη ταινία. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για ορισμένες μεγάλες μουσικές σεκάνς που είχαν γυριστεί στο πλαίσιο της πρώτης παραγωγής, αλλά τελικά δεν εντάχθηκαν στην τελική εκδοχή.

«Έχουμε αρκετές σεκάνς, ιδιαίτερα κάποιες μεγάλες μουσικές σεκάνς, που γυρίστηκαν προηγουμένως και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ενσωματωθούν», ανέφερε ο Φόγκελσον.

Η δυνατότητα αξιοποίησης αυτού του υλικού αναμένεται να βοηθήσει την παραγωγή τόσο δημιουργικά όσο και οικονομικά. Η Lionsgate, άλλωστε, θέλει η δεύτερη ταινία να είναι αντάξια της εμπορικής επιτυχίας της πρώτης, χωρίς όμως να ξεφύγει το κόστος παραγωγής.

Ο Φόγκελσον δεν θέλησε ακόμη να αποκαλύψει τον προϋπολογισμό του «Michael 2», υπογραμμίζοντας πως προτεραιότητα του στούντιο είναι να βρει τον καλύτερο τρόπο ώστε να δημιουργήσει «τη μεγαλύτερη και καλύτερη συνέχεια» στην κατάλληλη τιμή.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες του sequel, το μεγάλο ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά στον Τζααφάρ Τζάκσον και στο αν θα επιστρέψει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η επιλογή του ανιψιού του Μάικλ Τζάκσον για την πρώτη ταινία είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Τζααφάρ διαθέτει άμεση οικογενειακή σύνδεση με τον καλλιτέχνη και είχε την ευκαιρία να αναπαραστήσει σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το καστ ή για το ακριβές σημείο στο οποίο θα ξεκινήσει η αφήγηση της δεύτερης ταινίας. Ούτε έχει επιβεβαιωθεί ποια από τα πιο αμφιλεγόμενα κεφάλαια της ζωής του Τζάκσον θα παρουσιαστούν.